Rádio peão está no ar, com uma novelesca história que teria ocorrido... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

CONCEIÇÃO EVARISTO - ESCRITORA BRASILEIRA

Achava também que qualquer vida era um risco e o risco maior era o de não tentar viver”.

FELPUDA

Rádio peão está no ar, com uma novelesca história que teria ocorrido em certo setor público. Consta que diretor metido a galã andou fazendo incursão que está causando todo esse “diz que me diz que”. O dito-cujo teria deixado um presente nada convencional na mesa de sua secretária, que não gostou nadica de nada do mimo. Para piorar a situação do “Don Juan de meia-pataca”, ela é “afilhada” de figurinha que levou o caso ao “chefe maior” e a confusão está armada. Consta que a tal figura já teria sido avisada para começar a limpar a área. Não aprendeu que jabuti não sobe em árvore e, se algum for encontrado nessa situação, não se mexe, pois alguém colocou lá. Assim sendo...

Tentativa

Dos oito integrantes da comissão criada pelo Senado para ir aos EUA tentar impedir a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, determinada pelo presidente Donald Trump, dois são de MS.

Mais

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e o senador Nelson Trad Filho, que presidirá o grupo. Eles estarão em Washington entre os dias 29 e 31, véspera da entrada em vigência da taxação.

Gênova, capital da região da Ligúria, na Itália, é o principal destino para nômades digitais. A Dojo, empresa britânica de pagamentos, realizou estudo sobre as melhores cidades para o trabalho remoto. Os fatores analisados incluem duração e custo do visto, número de restaurantes, proximidade da praia, velocidade da internet, custo de vida e segurança. O nomadismo digital continua a crescer em popularidade no mundo todo, com mais de 35 milhões de pessoas, supostamente, fazendo parte dessa força de trabalho flexível. Bari (Itália) e Valência (Espanha) ficaram em segundo e terceiro lugares.

Dr. Álvaro Hilgert e Dra. Christiana Hilgert

Humberto Carrão

Em órbita

O vice-governador Barbosinha fica “orbitando” toda a administração estadual, exercendo seu papel constitucional de auxiliar e representante do governador Riedel. Ele, desde o início da atual gestão, não ocupou nenhum cargo de secretário, justamente para poder realizar o papel para o qual foi eleito. Caso estivesse em órgão de primeiro escalão, passaria a maior parte do tempo focado em atividades específicas de nicho único, enquanto como vice pode atuar no governo como um todo.

Lado a lado

Em 2027, caso vençam as eleições, dois inimigos figadais poderão estar juntos no mesmo plenário: José Orcírio Miranda dos Santos (PT) e André Puccinelli (MDB). O primeiro deverá tentar a reeleição a deputado estadual, enquanto o segundo quer conquistar uma cadeira por lá. Os dois sempre mostraram ojeriza um a outro e são como água e óleo. Na trajetória política, já foram governadores, parlamentares estaduais e federais. José Orcírio foi também vereador, enquanto Puccinelli teve dois mandatos de prefeito.

Na lista

Um dos nomes que estaria nos planos do PP para a Assembleia Legislativa de MS é o de Marco Aurélio Santullo, ex-presidente estadual da sigla e ex-secretário de Governo da gestão anterior da prefeita Adriane Lopes. Fiel escudeiro da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, foi um dos articuladores do Progressistas nas eleições de 2024.

Aniversariantes

Paulo José Araújo Corrêa,

Núbia Lima,

Fernando Mansur Wendling,

Carmelita (Carmen) Corrêa Coelho Morais,

Mário Márcio Orro Gonçalves,

Adélia Maria Dias Muller Gomes,

Carlos Gomes Rosa,

Décio Yoshihiro Kokubu,

Celso Cassemiro dos Santos,

Ana Lúcia Marques dos Santos do Nascimento,

Rudson da Rocha Medeiros,

Elza Maria Chinaglia,

Marli Mitiko Sakai,

Flávio Seiji Kawakami,

Viviane Amendola da Motta,

Caroline de Lima Bondan,

Celia Silva dos Santos,

Fabrício Ribeiro Brunet,

Marianita Ferreira Cravo,

Keylla de Carvalho Fontoura,

Cheila Cristina Vendrami,

Dr. Rubens Trombini Garcia,

Dr. Celso Rafael Gonçalves Codorniz,

Élvia Antunes Moraes,

Dra. Márcia Santana de Mello Filho,

Dr. Emerson Marim Chaves,

Masue Miyashiro,

Angela Maria Costa,

Ana Carmem Gaia Monteiro,

Ermelinda Fátima Ireno Melo,

André Pereira Machado,

Antônio de Sousa Borges,

Tânia Terezinha Minetto,

Maria Cristina Almeida Serra,

Darci Zine,

Paulo da Silva Cordeiro,

João Gerônimo do Nascimento,

Adolfo Nis,

João Gonçalves,

Jane Aldenara Dias Rocha,

Marly Vaz Silveira,

Marley Vaz Silveira,

Renê Jacques,

Ana Cristina da Motta Gessi,

Fábio Henrique Santullo,

Manoel Correia Sobrinho,

Alamiro Pereira dos Santos,

Maria Angela Secco Thomé de Souza,

Hamilton Pires Maia,

Amilton Vieira Nobre,

Durval de Andrade,

Márcio Antonio de Souza Bexiga,

Giovana Toazza Correa,

Inês Costa de Almeida,

Roberta Ferreira Cardoso da Silva,

Dalanna Maria de Oliveira Cerqueira,

Dr. Francisco Gomes Bezerra,

Oséias de Lima,

Coraly Cunha Souza e Silva,

Maria Cristina Resstel Corrêa Boock,

Tadeu Antonio Siviero,

Gláucio Cabreira da Costa,

Ezequiel Alves da Silva,

Flávia Braga Fragelli,

Dr. Rudi Pellizzon,

Arlindo Pereira de Lima,

Wania Silva Costa de Almeida,

Chariane Maia Espassa,

Frederico Guilherme Freire,

João Igino Sanches,

Celso da Silva Moreira,

Emerson Alexandre Hirata e Sá,

Damaris Alves Chaves,

Rodrigo Marcondes de Aquino,

Tiago Patricio Stuqui,

Marcos Huelber Centurion de Matos,

Lucienny Roberta Santana,

Giselaine Novaes Vilas da Silva,

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade,

Guilherme Cury Guimarães,

Ironir Sampaio,

Edson Massuo Mori,

Oswaldo Badan Junior,

Humberto Romero Flores,

Dra. Cristiane Massunari Sato,

Simone Aparecida Leal Buso Maia,

Zélia Dupim Casado Chagas,

Pedro Carlos Nantes,

Liliane Cardoso de Freitas,

Valderiza da Silva Vicente Arruda Margareth Nascimento Fonseca,

Mário Márcio Lemos,

Roberto Ramos Correia,

Osmarina Alves Pinto,

Alonso Reis,

Valter Limeira de Souza,

Maria Lúcia Moreira Sanches,

Carlos Victor Brandão,

Maria de Fátima Ferreira,

Eliza Ferreira Gomes,

João Carlos Borges,

Ravena Silva Conrado,

Letícia Lemos de Brito,

Maria Augusta Vieira Nunes.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO