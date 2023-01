Reality show estimula pressão psicológica entre participantes

Com a final de mais uma edição da FAZENDA exibida pela Record TV, e a estreia próxima de mais uma edição do maior reality show do mundo, o BBB, psicóloga analisa a participação dos convidados, suas reações e reflexos dentro e fora dos programas.

Na verdade, os realities shows estrangeiros tiveram seus primeiros formatos nacionais, no final da década de 90. Em 2000, a primeira edição do reality show Big Brother Brasil, gravado no Rio de Janeiro e exibido pela Rede Globo, ganhou os holofotes da crítica e do público, e próximo a iniciar sua 23ª edição, o programa mantém audiência e destaque entre as principais versões do mundono segmento , com destaque para os paredões que registraram recordes de votação.

De acordo com especialistas, existem três tipos de realities: de transformação, de competição e os de confinamento, e todos com elevada dose de pressão.

Última edição de FAZENDA na Record TV - Divulgação

Segundo a psicóloga Brisa Dantas, especializada em Reprodução Mental e Inteligência Emocional, na normalidade do dia a dia, é fácil escapar de situações que gerem algum problema, e sempre existirá alguma autoridade para possíveis conflitos, como os pais, um diretor de recursos humanos ou um professor.



“O ambiente dentro de um reality serve como estimulante a conflitos. Dentro do espaço, os participantes ficam em competição constante. Tudo é muito bem pensado pela equipe de produção. Diversas dinâmicas são preparadas para impulsionar certos tipos de comportamento dos participantes”, pontuou a profissional.



A bebida alcoólica se faz presente nas festas para que as pessoas se exponham. As provas de liderança e brincadeiras especiais com premiação estimulam a competitividade, e mantêm a rivalidade e a carga de estresse elevada.



“O confinamento e a pressão psicológica sob os participantes potencializam comportamentos ruins e fazem com que as pessoas demonstrem seu pior lado. A audiência do programa, inclusive, pode estar relacionada a pressão que resulta na agitação, elevando o estresse, a irritação, o medo, a angústia e a insegurança”, finalizou e alertou Brisa.