Receba oferta de R$ 50, venda por R$ 200 e dê gratuitamente para outro... Leia na coluna de hoje

Graciliano Ramos escritor brasileiro

"É o processo que adoto:

extraio dos acontecimentos

algumas parcelas, o resto é bagaço”.



FELPUDA

Prefeitos de diversos partidos políticos, eleitos ou reeleitos, estão se cotovelando para disputar a presidência da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Atualmente, o cargo é ocupado pelo prefeito de Nioaque, Valdir do Couto Júnior. A instituição, segundo alguns dos que cobiçam a cadeira, precisa voltar a ter a importância de outrora, uma vez que teria se transformado em uma espécie de “clube de festa” em que predominam torneios de futebol e churrascadas. Sei não…

De peso

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Eduardo Riedel fizeram questão de mostrar a força política da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa, quando ao seu lado gravaram, separadamente, vídeos.

Mais

Os vídeos são de apoio à prefeita Adriane Lopes neste segundo turno das eleições municipais. A importância da senadora no contexto político regional e nacional ficou explícito durante as declarações de ambos.

O professor Jamal Rafique, do Instituto de Química (Inqui) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), recebeu o prêmio RSC/BMOS Early Career Investigator, durante a cerimônia de encerramento do 19º Encontro Brasileiro de Síntese Orgânica, evento científico internacional bianual. Rafique é natural do Paquistão e colabora com a UFMS desde 2018, onde atua como professor visitante estrangeiro. Ele coordena, em conjunto ao professor Adilson Beatriz, o Laboratório de Síntese e Transformações de Moléculas Orgânicas. “Foi um orgulho, porque ganhamos pela primeira vez uma premiação não somente para o laboratório, mas também para a universidade, para o Estado e para a nossa região”, afirmou o professor.

Cassiane Nunes Kadri e Sinedir Amorim Alem

Beatriz Carvalho e Victoria Beukers - fundadoras Estle

Professor Jamil Rafique

Xô!

As duas candidatas a prefeita de Campo Grande estão correndo léguas dos partidos ditos de esquerda. Estão se esquivando “como o diabo foge da cruz”, seguindo o dito popular. Grupo de cá acusa o de lá (e vice versa) de aproximação com as siglas ligadas a Lula, as quais no País foram um fiasco só nas urnas – e isso serviu para sinalizar como anda o humor do eleitorado. Neste segundo turno, nenhuma delas quer “dar sorte para o azar”.

Risco

Nos meios políticos, entre aqueles que têm longa jornada, o que se fala é que em caso de derrota a candidata Rose Modesto poderá perder o comando do União Brasil em MS, partido pelo qual ela brigou, inclusive judicialmente, com a senadora Soraya Tronicke – e Rose acabou ficando com a sigla. Ela deixou o PSDB para disputar o governo em 2022 e ficou em quarto lugar na disputa. À época, a sua legenda elegeu apenas um deputado estadual e nenhum parlamentar federal.

Não foi

Diferentemente do que foi publicado pelo Diálogo, o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) não foi “herdado” pela prefeita Adriane Lopes e, portanto, não exerceu cargo de secretário de Finanças daquela gestora. Ele deixou o cargo quando o então prefeito Marcos Trad renunciou para disputar o governo de MS. Atualmente, assim como o seu ex-chefe e vereador eleito, apoia a candidata Rose Modesto.

Aniversariantes

Dr. Fábio Fernando Helmer,

Izadora Marques Pina

Bulhões Moreira,

Otávio Augusto Trad Martins,

Maria Angelica Leguzamon,

José Carlos Chinaglia,

Anézia Higa Avalos,

Edemir Marques Machado,

Leonardo Disconzi Martins,

Lúcio Hisashi Tokikawa,

Pedro Zanetti,

Vera Jane Tavares Marques,

Sérgio Stateri,

Nadir Vilela Gaudioso,

Tamia Takagi,

Damião Carlos de Andrade,

Marcos César Américo dos Reis,

Cláudia Márcia Picolli,

Ramão Mendes,

Vinicius Gonçalves de Assunção Bermudes,

Orlando Pimpim Lima,

Isabela Queiroz Nunes Coelho,

Flávio Esgaib Kayatt,

Dr. Geraldo de Carvalho,

Guaracy Boschilia,

Annete Vargas,

Márcio Antônio Portocarrero,

André Luciano Prechi,

Eliane Aparecida de Oliveira Sandin,

Celina Maura Siufi,

Thiago Oliveira Couto,

Roberson Luiz Moureira,

Nercy Soares dos Santos,

Maritônio Barreto de Almeida,

Matheus Chaves Neto,

Marcos Lírio Zanette,

Dilmar da Silva Leite,

Paula Helena Gomes Nunes,

Adão Rodrigues Antunes,

Edson de Souza Braz,

Marcos Luiz Sória,

João Seda Neto,

Marcelo Barbosa Fonseca,

Ivonete de Oliveira Parron,

Mário Soares,

Helena Marly Makaron da Fonseca,

Vera Ruth Abdo Villalba,

Najla Vilacqua,

Holney de Oliveira Souza,

Luis Felipe Azambuja,

Carlos Alberto Moura,

Hélio Marino Weber,

Luis Martins de Assis Filho,

Maria Luiza de Moraes,

Matheus Macedo Cartapatti,

Zuleika Lima Gonçalves,

Malvina Vanda Szukala,

Wilson Alves Pereira,

Maria Helena Domingues,

Silvana Mariotti,

Dainay Maria Mendonça Gomes,

Lidia de Oliveira Ferreira,

Fátima Aparecida Paulino,

Roberto Teixeira dos Santos,

José Roberto Feltrim Peres,

Diana Stuhler,

João Rocha Pinto,

Valesca Mangeri Sender Maroni,

Mariângela Brandão Vilela,

Christiane Santander Lopes,

Isadora Rocha Zaneti,

Cristiano Kurita,

Edimar Paes da Silva,

Sérgio Ramires Gimenez,

Geraldo Martins Ribeiro,

Cláudio Gouvêa Assumpção,

Paulo Gonçalves Pinto,

Fernando Bortolotti Gonçalves,

Joaquim Gonçalves da Cruz,

Florisvaldo Souza Cayres,

Eduardo de Paula Mendonça,

Carlos José Camilo de Carvalho,

Gil Marcos Saut,

Jean Haeffner Machado,

Fernanda Gonçalves,

José Antonio Cardoso,

Juarez Moreira Fernandes Junior,

Juliana da Silva Alencar,

Wilson Porfirio Gime,

Karina Ruzzon,

Marlei Rocha de Souza Rees,

Rui Antonio Rodrigues de Moraes,

Odair Donizete Ribeiro,

Patricia Ribeiro Azambuja,

Tainá Silva do Espírito Santo,

Pedro Rodrigues de Paula,

Renato César Bezerra Alves,

Thiago Marques Pereira

de Rezende,

José Carlos Franquelino,

Marco Antonio Stuani,

Walkiria Neves,

Ubirajara de Melo,

Maria do Carmo Moreira Lima,

João Carlos Xavier Lopes,

Lorena Assis Gonçalves,

Gerson Luís Moura Souza,

Sônia Maria Gomes Pereira,

Perla de Oliveira Batista,

Tatiana Mendes Domingues,

Célia Maria Alves Pereira.

colaborou tatyane gameiro