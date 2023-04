Receita rápida e prática para a sua Páscoa

Dáfini Lisboa - Poeta brasileira

"Minha roseira chamo de amor, meu alecrim chamo de saúde e minhas violetas atendem pelo nome de felicidade. Sabe como é, você colhe aquilo que planta”

FELPUDA

Vereador de cidade do interior de Mato Grosso do Sul teve mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenação por corrupção eleitoral quando, em 2016, andou distribuindo combustível a torto e a direito, visando ganhar votos.

Na época, nos dois meses que antecederam as eleições, o seu histórico de cliente de um posto de gasolina da cidade teve aumento de 2.800% (equivalente a 8.400 litros) no consumo.

A pena do dito vereador, que hoje já está em seu segundo mandato, é de três anos e quatro meses a ser cumprida em regime aberto. Como se vê...

Ainda não

Pelo menos por enquanto, a deputada federal Camila Jara (PT) não demonstra desejo algum de vir a disputar a Prefeitura de Campo Grande. Entrando em seu 3º ano com mandato – antes foi vereadora da Capital por dois anos –, ela sinaliza ter os pés no chão para não entrar em uma aventura em que pese a torcida de alguns integrantes do partido.

Sem risco

A parlamentar petista tem exemplos de companheiros que tentaram conquistar a principal cadeira do Paço Municipal em tempos idos, mas fracassaram. Até mesmo quando o seu partido estava no auge em nível nacional, não houve sucesso.

Há quem diga que, por ser cautelosa, ela não deverá querer “ser jogada aos leões”, até porque o governo federal chega aos 100 dias com uma incógnita sobre o presente e o futuro.

Posse

No dia 13, ocorrerá a solenidade de posse do dr. Ricardo Ayache na presidência da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems). Será a quarta vez que ele assumirá mandato na entidade.

Show

É neste sábado, a partir das 19h, em Dourados, o show “Memória e Identidade”, do Projeto Kzulo. O grupo, que é de Campo Grande, tem como objetivo descentralizar a produção cultural e propor a interação entre atores e agentes socioculturais em cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

Com entrada gratuita, serão 12 músicas autorais no programa, e a abertura do evento estará a cargo da rapper SoulRa. O grupo também vai para Três Lagoas, no dia 22, e Nova Andradina, em 6 de maio. Mais informações pelo Instagram @projetokzulo.

Concorrentes

Alguns parlamentares estão se esmerando em fazer solicitações à prefeitura para melhorias em bairros da Capital. O mais interessante é que, ao demonstrarem tamanha preocupação, eles têm o desejo de serem candidatos ao comando político-administrativo de Campo Grande nas eleições municipais do ano que vem. Deve ter gente com as mesmas pretensões não gostando nadica de nada lá pelas bandas da Avenida Ricardo Brandão.

Turismo

O afroturismo é um movimento que ganha espaço no setor e terá apoio do Ministério do Turismo. Alguns dos destinos com esse fim incluem Alagoas (na cidade de União dos Palmares, que abrigou Zumbi), Bahia (em Salvador, com o Pelourinho e o Museu Afro-Brasileiro), a cidade do Rio de Janeiro (a Pedra do Sal, local onde os negros descarregavam o produto, e o Sítio Arqueológico Cais do Valongo), além de Minas Gerais (em Ouro Preto, as minas e as igrejas de São Francisco de Assis, Santa Ifigênia dos Negros e Nossa Senhora do Rosário dos Pretos).

Alerta

Aumentaram muito as ações de golpistas por celular. Quadrilhas tentam se passar até por agentes contra fraudes dos bancos. Pode?

