Recente "rebelião" acendeu o sinal vermelho e deixou muita gente...Leia na coluna de hoje

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (21/02)

Cacilda Becker - atriz brasileira

Tenho confiança cega em mim.

Apesar das insuficiências, toco tudo

para a frente. Sempre foi assim”.

FELPUDA

Nos últimos meses, alguns integrantes da classe política estão parecendo frutas de bananal: sendo “colhidos” às pencas e levados para prestar contas por malfeitos praticados com recursos públicos. Muitos, aliás, saem com adereços nos tornozelos – por determinação da Justiça. Até parece que ser alvo de detenção, busca e apreensão é um dos requisitos para uns e outros serem contratados para exercer determinados cargos públicos. E assim caminha a humanidade…

No páreo?

Há quem diga que a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), a qual estaria disposta a tentar conquistar uma das duas vagas ao Senado em 2026 por Mato Grosso do Sul, teria desde já total apoio do presidente Lula.

Mais

Só que tem quem ache que ela terá que suar muito para “desgrudar” sua imagem do governo do PT, pois ele está ladeira abaixo na opinião pública. Além disso, enfrentará no embate eleitoral nomes como o ex-governador Azambuja. Só o tempo dirá.

Oscar Augusto Vianna Stuhrk e Maria Luiza Moraes Dávila Stuhrk, comemorando hoje bodas de esmeralda (40 anos)

Gabriel Sauer

Independência?

A maioria dos vereadores tem dito não querer que a Câmara seja um “puxadinho da Prefeitura de Campo Grande”. “Se houver

a necessidade em atender a população em situação que exija parceria, a coisa deverá funcionar como se houvesse uma vizinha pedindo emprestada uma xícara de açúcar”, afirmou um deles. Fora isso, a promessa é legislar com toda a independência.

É esperar para ver.

Em alta

A Fundação de Turismo de MS (Fundtur) divulgou que o ecoturismo do Pantanal brasileiro está em destaque na imprensa europeia. Segundo o Fundtur, publicações em grandes veículos do Reino Unido e da Irlanda – como The Mirror, The Sun, The Travel Magazine e Travel Trade Gazette (TTG) – têm ressaltado a flora, a fauna, a gastronomia, a sustentabilidade, o luxo e a cultura únicos do bioma, gerando curiosidade e também mostrando que os atrativos turísticos do Brasil vão muito além de sol e praia.

Dobrando

No dia 7 de março, na Casa da Mulher Brasileira, será instalada a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campo Grande, com igual competência da 3ª Vara do tipo. A medida pretende dobrar a capacidade do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul para o processamento e a concessão de medidas protetivas. A decisão ocorreu em sessão do Órgão Especial do TJMS, no dia 19.

ANIVERSARIANTES

André Figueiredo Dobashi,

Juvenal de Assunção Neto,

Jane Luce Molinar de Castro,

Sérgio Francisco Longo Filho,

Maurício Gianotti Franco,

Claurizeth Santos da Silva,

Denise Tamazato,

Murilo Lopes da Silva,

Silvio Roberto Padovani,

Wladimir Antunes Callepso,

Vilma Barros,

Jeferson Narciso Belazi,

Lino Brito Loureiro,

Gutemberg Candido Novaes,

Renata Chaves Gutterres Loinaz,

Maria Agostinha Deniz,

Florestina Alves Pereira,

Nanci Martins Monteiro Domingues,

Luis Francisco Leite Gomes,

Gilvan Alves de Almeida Silva,

Jorge Manoel Elias do Nascimento,

Maria Alayr Barbosa Lins,

Adriana Fedrizzi Marques,

Cleide Mestriner Marques da Costa,

Lyandra Fogolin Domingos,

Manfredo Alves Corrêa,

Fernanda Serrano,

Ludmila Vigilato Maluf,

Priscila Braga Meneguzzo,

Rafaela Domingos Siufi,

Rodrigo Camargo,

Valnete (Val) da Silva Costa,

Elcy de Castro Rondon,

Evandro Ziemann,

Kátia Castelari da Silva,

Edgard Augusto Nunes,

Willian Chebel Duailibi,

Denise Corrêa da Costa

Machado Bezerra,

Milton Márcio Lacerda,

Oscar Tamai,

Iara Navas,

Abílio Neves,

Jorge Luis da Rosa Salomão,

Dolores de Barros Cantero,

Andrea Carine Lobo Ghisleni,

Dra. Maria Aparecida

Devulsky Shimabukuro,

Maria Inês Miyahira,

Dr. Moacir Alves Chianea,

Maria de Fátima Vilela,

Rogers Pinheiro Teodoro,

Maria José Ottoni,

Alzira de Almeida Silva,

Luis Gustavo Pinheiro Sleiman,

Silvia Nunes da Cunha,

Luiz Carlos da Costa Abaid,

Pablo de Barros Campos Marques,

Nelson Salomão Saigali,

Dr. Aloísio Freitas Macedo,

Antonio Geraldo Castelo,

William Tomikawa,

Olívio Teixeira Gomes,

José Maria Ribeiro,

Geisa Lúcia da Silva,

Adão Ferreira Gonçalves,

Milta Ruth de Barros Costa,

Sheila Cafure Bolssonaro,

Jamil Name Filho,

Thaís Maria Monteiro Vendas,

Marlon Kumpel,

Lourdes Zacarias de Jesus,

Renan Maffei,

Zenaide Bueno dos Santos,

Eleonor Xavier Ogeda,

Elizabeth Benigna de Araújo,

Cláudia Torres Calonga,

Marcus Vinicius Corrêa,

Cassilda Castelari da Silva,

Rodrigo Mello,

Saul Duarte de Matos,

João Luiz Rodrigues Lopes da Silva,

Adriana dos Santos Ormond,

Andréia Michelly Neves,

Luciana Honorato de Souza,

Juliana de Souza Alves,

Umberto Carlos Caetano,

Rita de Cássia Fuentes Luz Suenaga,

Maria Rita Lara Pereira Pinto,

Rudenir de Andrade Nogueira,

Moacir Salvador Rezende,

Inácio da Silva,

Wagner Mansur Saad,

Maylla dos Reis Zanatta,

Samuel Sebastião Magalhães,

Adriana Lopes Moreira da Silva,

Sandy Sheila Pereira de Deus,

Márcio César de Almeida Dutra,

Ermeson da Silva Nunes,

Alindor Prado de Oliveira,

Laureano José Pereira,

Glauce Eléia Rosa da Silva,

Alcemir da Silva Moraes,

Elizabet Marques,

Fabiana Silva dos Santos,

Alexandre Augusto Forcinitti Valera,

Marilene Insaurralde,

Edleimar Correia de Oliveira,

Martinho Lutero Mendes,

Jonas Trevisan,

Clemente Alves da Silva,

Vitor Hugo Nunes Rocha.

*Colaborou Tatyane Gameiro