RoCamillo - a voz de um, a alma do outro

Especialista explica as razões e orienta como utilizar esses equipamentos de forma consciente ante o alerta apontado pela OMS: 1,35 bilhão de jovens estão em risco por conta do uso inadequado

O uso de fones de ouvido é uma prática comum no cotidiano de milhões de brasileiros, seja para ouvir música, seja para assistir a vídeos ou participar de chamadas. No entanto, o uso constante e inadequado desses dispositivos pode trazer sérios riscos à saúde auditiva.

De acordo com a otorrinolaringologista Bruna Assis, o uso excessivo de fones em volumes elevados pode ter consequências graves, e em muitos casos irreversíveis, para a audição e a saúde do ouvido em geral.

“É uma questão que preocupa bastante os médicos, mas que infelizmente é ignorada pela maioria das pessoas. Mesmo sabendo dos prejuízos à saúde que os fones podem causar, a comodidade que esses equipamentos oferecem geralmente fica em primeiro lugar, a despeito dos eventuais riscos. Por isso, é importante a gente sempre reforçar esse alerta”, observa a médica especializada em doenças do ouvido, nariz, garganta, seios da face, cabeça e pescoço.

Bruna destaca os cinco problemas mais recorrentes vinculados ao uso excessivo de fones de ouvido: perda de audição; tontura; inflamação; acúmulo de cera; e abscessos e infecções.

PERDA DE AUDIÇÃO

A perda de audição induzida por ruído (Pair) é um dos problemas mais comuns entre pessoas que fazem uso constante de fones de ouvido em volumes altos. Segundo dra. Bruna, “a exposição a volumes elevados por longos períodos pode causar danos às células ciliadas do ouvido interno, responsáveis pela captação do som. Isso pode levar a uma perda auditiva irreversível”.

Um estudo global realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2022 estimou que 1,35 bilhão de jovens ao redor do mundo estão em risco por conta do uso inadequado de fones de ouvido.

TONTURA

A pressão constante sobre o canal auditivo e a exposição contínua a sons intensos podem desencadear sintomas como tontura, náusea e sensação de desequilíbrio.

“A tontura relacionada ao uso de fones não é muito comum, mas pode ocorrer em pessoas que já têm predisposição ou que utilizam os fones por longos períodos, o que agrava o quadro”, alerta a médica.

INFLAMAÇÃO

O uso prolongado de fones de ouvido pode causar irritação e inflamação no canal auditivo. Isso ocorre, sobretudo, com fones intra-auriculares, também chamados de in-ear, que se encaixam no canal auditivo e podem causar compressão.

“A irritação constante no ouvido pode levar a inflamações dolorosas, como otite externa, que requerem tratamento especializado para evitar complicações. Por isso, nesse caso, o mais recomendável é o uso de fones supra-auriculares, ou headphones, que se colocam por cima da cabeça”, afirma a especialista.

A médica também lembra que é essencial manter os fones sempre limpos e evitar o uso excessivo, permitindo que os ouvidos tenham tempo para “descansar”.

ACÚMULO DE CERA

Outra consequência do uso de fones de ouvido é o acúmulo de cera no ouvido. Quando os fones são inseridos de maneira inadequada ou por longos períodos, a cera acaba sendo pressionada para dentro do canal auditivo, dificultando sua eliminação natural.

Esse acúmulo pode levar à obstrução do canal, causando desconforto, zumbido e até perda auditiva temporária.

“Os fones de ouvido não devem ser utilizados para limpar os ouvidos, pois isso pode agravar ainda mais o acúmulo de cera”, diz Bruna.

ABSCESSOS E INFECÇÕES

O uso constante de fones de ouvido também pode aumentar o risco de infecções no ouvido. A introdução de objetos no canal auditivo, como os fones, pode prejudicar a proteção natural do ouvido contra germes e bactérias, causando infecções graves.

Em casos mais sérios, pode-se desenvolver abscessos nessa região do corpo, que exigem tratamento médico imediato. Bruna recomenda evitar o compartilhamento de fones e realizar a limpeza regular dos dispositivos para prevenir esses problemas.

COMO PREVENIR

Para evitar tudo isso, a especialista explica que medidas simples podem fazer muita diferença e reduzir significativamente os riscos a quem não deseja abrir mão do seu “foninho”. Confira as dicas a seguir.

Mantenha o volume baixo. O ideal é que o volume não ultrapasse 60% da capacidade máxima do dispositivo;

Faça pausas. A cada 60 minutos de uso, faça uma pausa de, pelo menos, 10 a 15 minutos para permitir que seus ouvidos descansem;

Escolha fones de ouvido de boa qualidade. Fones com isolamento acústico podem ajudar a reduzir a necessidade de aumentar o volume;

Faça a limpeza regular. Mantenha seus fones de ouvido limpos e evite o uso excessivo de cotonetes no ouvido;

Cuide da higiene pessoal. Não compartilhe seus fones de ouvido e evite colocá-los em superfícies sujas.

“Embora os fones de ouvido sejam uma ferramenta útil no nosso dia a dia, é essencial usá-los de forma responsável para evitar danos à saúde auditiva. A conscientização sobre o uso correto e a manutenção da higiene dos fones pode prevenir a maioria dos problemas relacionados ao ouvido”, diz a médica.

