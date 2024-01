Acabou a pasmaceira para quem curte a agenda de shows musicais com artistas do circuito local de Campo Grande. Após um certo paradeiro nas duas últimas semanas, em virtude das festas de fim de ano, quando muitas casas de música ao vivo acabam cerrando as portas, pelo menos duas cervejarias dão o ar da graça com atrações de rock e samba.

O rock fica por conta da Cervejaria Canalhas, na Rua Dom Lustosa, nº 214, Jd. Seminário. Hoje, a casa recebe em seu tap room – como gosta de anunciar – a banda Haiwanna, com abertura do bar às 18h e promoção de cervejas do tipo IPA até as 20h. A entrada custa R$ 20.

Já amanhã é a vez do trio On The Road se apresentar, pelo mesmo valor de entrada e com promoção do rótulo Records Irish Stout para as canecas de 500 ml. Mais informações pelo WhatsApp (67) 98187-8194.

HUMILDEMENTE

No Rota Pub, o Grupo Humildemente e o vocalista Munizinho comandam o projeto Samba na Rota amanhã, a partir das 21h. A pegada da show, conforme enfatizam os organizadores, vai ser “entre amigos, samba bom e histórias para contar”.

Mais informações pelo telefone (67) 98118-0800, que também é a chave Pix para pagamento para os interessados em adquirir ingressos com desconto. O pub fica na Rua Brilhante, nº 2.056, Vila Carvalho.

TREINO DE VOGUE

Vai ser sob orientação das “imperatrizes” Yara e Gabi o treino de vogue programado para amanhã, a partir das 16h, na Praça das Araras. Trata-se de uma espécie de aulão com elementos básicos e coreografias do estilo de dança que vem ganhando espaço na Capital.

A iniciativa é do Grupo do Treino, com participação gratuita e aberta ao público de todas idades. Haverá ainda uma roda de conversa sobre a arte e o mercado conduzida pela performer 007 Afro Queer.

ISO FISCHER

Nas ondas do rádio e da internet, o cantor, compositor e pianista Iso Fischer é o convidado do programa “Bossa & Algo Más” deste domingo, a ser transmitido pela Bossa Nova Perú Radio, de Lima, capital peruana, sob a apresentação do músico Eric Burgos, a partir das 19h de MS (20h no horário de Brasília e 18h no de Lima). Quem quiser acompanhar poderá sintonizar via web em uma das várias rádios que vão transmitir o programa.

Além da própria peruana Bossa Nova e outras estações do país, o pool envolve emissoras do Paraná, de Santa Catarina e outros estados do Brasil e até de Portugal. Confira: MKK Web Radio, Alta Frequência, Radio Atividade 87.9 FM, TDA, Atlântico, Old Robot Media, Radio Shiga, Joinville Web, Radio Atividade 860, Internova Radio Web, Voz Online na Cossoul, Web Radio CasIlêOca, Rádio Dueça 94.5 FM, Rádio Mega Brasil, Rádio Bloco e Rádio Princesa do Vale. Todas estão disponíveis on-line.

Natural de Penápolis (SP), Iso Fischer – que seguiu e ainda segue até hoje a carreira de médico homeopata em simultâneo com a trajetória musical – venceu um festival em sua cidade natal aos 17 anos. E não parou mais.

Durante o curso de Medicina, ainda em São Paulo, agitou o ambiente de futuros médicos como diretor de discoteca, ator e compositor de trilhas sonoras em grupo de teatro, coordenador de espetáculos musicais

e integrante do coral universitário de 1973 a 1978.

A partir daí, a caminhada do artista chega a MS. Formou em Campo Grande, em 1979, o grupo Iso Fischer & Amigos, com o qual dividiu o palco com Almir Sater, Geraldo Espíndola, Paulo Simões e Guilherme Rondon.

Fischer desenvolveu trabalhos musicais de coro cênico em CG, um movimento inédito na cidade até então, com o grupo vocal Salada de Frutas. Foi membro do Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Em 1984, sua composição “Isso e Aquilo”, em parceria com Guilherme Rondon, é gravada por Nana Caymmi e César Camargo Mariano para o LP “Voz e Suor”. Em 1985, se mudou para Curitiba (PR), onde permanece residindo. Seguiu no Paraná gravando discos, realizando oficinas, trilhas e espetáculos teatrais, além de outros projetos culturais.

Realiza em 2012, no Teatro Paiol, o show “180 Graus”, com os parceiros Etel Frota e Guilherme Rondon, em que os três comemoram seus aniversários de 60 anos.

No mesmo ano, apresenta em Campo Grande o sarau “Valsa da Vida”, com participação de Luciana Fisher, Clarice Maciel, Sofia Maciel e Guilherme Rondon.

Para o programa deste domingo, Fischer promete, além da conversa com Eric Burgos, algumas canções autorais, entre as quais “Horizontes”, composta a seis mãos com Guilherme Rondon e Paulo Simões, e outras parcerias com Etel Frota (“Só”, “Valsa da Vida”, etc.), Lucina Carvalho, Luhli, Alice Ruiz, Paulo Leminski, entre outros nomes.

CINEMA

“Wish: O Poder dos Desejos” e “Dogman” estão entre os destaques nos cinemas de shoppings centers. O primeiro, com direção de Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, é a mais recente animação da Disney.

“No reino mágico de Rosas, Asha faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica, uma pequena esfera de energia ilimitada chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam um inimigo formidável, governante de Rosas, o Rei Magnifico”, detalha a sinopse.

Já “Dogman”, de Luc Besson, é o primeiro filme do diretor francês após o cineasta ter sido absolvido de uma acusação de estupro. Na sinopse, “um menino ferido pela vida encontra sua salvação por meio do amor de seus cães”.

Trata-se da história da drag queen Douglas (Caleb Landry Jones), que nunca teve amigos e foi constantemente maltratado por seu pai e pelo irmão mais velho. Vítima de violência, o rapaz tem muita dificuldade para andar, e os cachorros deixados pelo pai são sua única companhia.