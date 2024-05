Rubenio Marcelo autografa hoje o seu novo livro de poesia

Rubenio Marcelo: "A nossa alma flerta com pulsantes enigmas e com a ordem do sonho dialoga" - Foto: Divulgação

Tem livro novo de Rubenio Marcelo na praça. O poeta, que ocupa a cadeira de nº 35 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), está lançando “Caminhos... 100 Poemas Escolhidos de Rubenio Marcelo”, obra literária que inclui textos inéditos e foi aprovada pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC) do governo do Estado.

O lançamento, com presença do autor, que estará autografando seu 11º livro, sem contar os volumes em coautoria, será hoje, a partir das 19h30min, no Auditório da Faculdade Insted (antigo auditório da Escola Mace, na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro), umas das instituições que apoiam o evento.

E antes do poeta assinar os exemplares, está prevista uma “seleta e concisa pauta artística” para agraciar o público presente, com repentes de Ruberval Cunha e apresentação de números musicais com o violonista Marcelo Fernandes e com a cantora e musicista – e também escritora – Lenilde Ramos.

Doutor em música, Fernandes é professor e pró-reitor de extensão, cultura e esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e um dos principais nomes do violão clássico contemporâneo. Também integrante do panteão da ASL, Lenilde Ramos interpretará o Hino de Mato Grosso do Sul com sua performance vocal e ao acordeon.

TRILHA EXISTENCIAL

Publicado pela Life Editora, “Caminhos...” reúne uma centena de textos da vasta produção poética do escritor Rubenio Marcelo, incluindo poemas ainda inéditos, como também outros escolhidos de cinco obras mais recentes suas, inclusive o estudado “Vias do Infinito Ser” (2021), livro que foi indicado pela UFMS como leitura obrigatória para os recentes vestibulares e Passe (no triênio 2021/2022/2023) e que foi lançado com sucesso também em Portugal.

Para proporcionar meio próprio para a leitura inclusiva, o livro “Caminhos... 100 Poemas Escolhidos de Rubenio Marcelo” contém um QR Code que direciona para o formato de audiolivro, recurso específico para efetiva acessibilidade. Inclusive, o lançamento de hoje também contará com a presença de uma profissional intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para garantir acessibilidade e maior entrosamento ao encontro.

Transitando na trilha existencial, contendo aspectos da metalinguagem, da intertextualidade, da essência do ser e da condição humana, como também celebrando o aspecto telúrico regional, essa antologia poética de Rubenio Marcelo “compendia assim simbólicos ‘caminhos da sua carreira literária’ em um seleto recorte da sua produção em versos”, de 2007 a atualidade.

O livro tem prefácio da professora e ensaísta Ana Maria Bernardelli, apresentação da poeta e escritora Sylvia Cesco e orelha e comentário da poeta Raquel Naveira. As três, do mesmo modo, fazem parte do quadro de imortais da ASL.

Ana Bernardelli atesta no prefácio: “‘Caminhos...’ é um fascinante livro de poemas inéditos e outros já consagrados de Rubenio Marcelo, oferecendo aos leitores uma viagem única por diferentes trilhas do autor.

O volume é uma expressão eloquente da diversidade de experiências que moldaram a visão do poeta. Os poemas são peças únicas desse simbólico quebra-cabeça, contribuindo para a riqueza e complexidade do conjunto”.

O livro também recebeu ótimas críticas de outros nomes expressivos da literatura regional e nacional, como a escritora e historiadora Madalena Dib Mereb Greco, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de MS (IHGMS), o escritor e dramaturgo Sergio Fonta, presidente da Academia Carioca de Letras (RJ), o professor de linguística da UFMS Geraldo Vicente Martins, a poeta, ficcionista e editora Jandira Zanchi, de Curitiba (PR), o escritor e jornalista Henrique de Medeiros, presidente da ASL, a escritora e acadêmica Marisa Serrano, vice-presidente da ASL, o professor da UFMS e membro do IHGMS Marcelo Fernandes e o poeta e ex-secretário estadual de cultura Athayde Nery.

O AUTOR

Rubenio Marcelo é poeta, escritor, compositor, ensaísta, revisor e advogado. É membro efetivo da ASL, da qual é atualmente o secretário-geral. Autor de 13 livros publicados (três em coautoria) e três CDs, foi conselheiro estadual de cultura de Mato Grosso do Sul.

Detentor de premiações por sua atuação literária e cultural, Rubenio é um dos vencedores do tradicional concurso literário Noite Nacional da Poesia. É também um dos autores homenageados no livro “Vozes da Literatura”, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que enfoca sua obra e trajetória biográfica.

SERVIÇO

O livro “Caminhos... 100 Poemas Escolhidos de Rubenio Marcelo”

Publicado pela Life Editora, por meio do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), será lançado hoje, às 19h30min, no Auditório da Faculdade Insted (antigo auditório da Escola Mace), na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro. Entrada gratuita.

