Saiba como pegar livros emprestados em bibliotecas de Campo Grande

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Alvin Toffler - escritor americano

Você tem que pensar em coisas grandes, enquanto você está fazendo coisas pequenas, de modo que todas as pequenas coisas caminhem na direção certa”.

FELPUDA

Runião prevista para esta semana no ninho tucano seria, segundo os bastidores, apenas para ser colocado na mesa o nome do “ungido” para compor a chapa a ser eleita para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O objetivo é apagar o incêndio e jogar água nas brasas, mas sem se importar com a fumaça,

que no fim acaba se dissipando. O martelo já teria sido batido entre as lideranças, e o encontro seria mais com o objetivo de comunicar a todos quem será quem, sem trocadilho, na ordem do dia.

Divulgação: Aprosoja/MS

A partir desta segunda-feira até o dia 27, o presidente da Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul e embaixador do carbono pela multinacional Bayer, André Dobashi, participará da reunião anual de 2023 da Aliança Nacional de Consultores Independentes de Culturas (Naicc), em Nashville, no Tennessee, Estados Unidos.

Ele cumprirá agenda com o Conselho Nacional da Soja dos EUA e com a Associação de Produtores de Soja do Tennessee, visando discutir sobre intercâmbio de tecnologias, soluções sustentáveis e educação para sustentabilidade no campo.

“Será mais uma grande oportunidade para expormos o trabalho que já vem sendo desenvolvido com muita eficiência pelo produtor sul-mato-grossense, por meio da adoção de tecnologias disponibilizadas pelas associações, fundações de pesquisa, universidades e órgãos governamentais”, afirmou André Dobashi.

Maria Elisa Naglis com as netas Lorena e Maitê

Isis Valverde

Quem?

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de MS é composta por sete cargos, o que significa que os partidos que formarão a base aliada do governador Eduardo Riedel (PSDB) deverão ser contemplados.

A chapa, que nos últimos anos tem sido de consenso, traria representantes de PSDB, PP, PL, Republicanos, PDT, Patriota e PT. Com essa formação, e pelo número de parlamentares que cada uma dessas siglas têm, pode-se dizer que pelo menos 14 dos 24 votos já estariam garantidos no dia da eleição, em 1º de fevereiro.

Laços

Os demais partidos, embora não sejam, pelo menos por enquanto, da base aliada, têm alguns

dos deputados com laços no governo do PSDB.

É o caso do MDB: dois dos três deputados apoiaram Eduardo Riedel nas últimas eleições e poderão ganhar um cargo na futura Mesa.

No Podemos, o único parlamentar eleito já foi do ninho tucano por muito tempo. O mesmo acontece com o também único deputado eleito pelo União Brasil, que exerceu vários cargos de primeiro escalão e direção de autarquias na administração do PSDB. Assim, deverão votar a favor da chapa a ser apresentada.



Data

Os frentistas de MS já tem um dia para chamar de seu. No fim do ano passado, foi sancionada lei criando o dia estadual da classe, que será comemorado anualmente no dia 4 de março.

A proposta foi apresentada pelo deputado Herculano Borges e aprovada pela Assembleia Legislativa.

aniversariantes

Zilá Vilas Boas Soares,

José Pedro da Silva (Pedro Silva),

Marly Corrêa de Almeida Serra,

Dr. José Luiz Mikimba Pereira,

Gisele Romeiro,

Adriano Ferreira da Silva,

Gentil Zoccante,

Olga Takako Nakaya,

Gleize Okumoto,

Joaquim Pinheiro Vasconcelos,

Valdeir Dias da Silva,

Sarah de Sales Pereira,

Paulo Machado Borges,

José Aparecido Benatti,

Osmir José da Costa Prado,

Valdo Anderson Boscarski,

Alzira Lourenço Freire,

Ricardo Trefzger Ballock,

Adriana Orrico Carvalho,

Geraldo Filgueiras,

Elza Pereira Queiroz,

Gabriel de Emilio,

Paulo Rebuá Siufi,

Dr. Renê Siufi,

William Douglas de Souza Brito,

Dirce Anastácio Rodrigues,

Manoel Fernando das Neves Bento,

Dra. Rita Aracaqui Takita,

Mauro Fascincani,

Edson Martins Moraes,

Yonez Oliveira Santos,

Maria Eduarda do Amaral Gomez,

Vânia Alves Corrêa,

Keylla Cristina Almeida Miranda,

Nildo Alves de Albres,

Ana Silvia Elias Veiga,

Nicodemo Sarubbi Filho,

Josefina Coelho,

Aristides Ferreira,

Victor Hugo Motta,

Daisy Cesco Fieschi,

Iliê Vidal,

Élio Benzi Filho,

Júlio Rodrigues Maffei Filho,

Luís Fernando Barbosa Pasquini,

Ana de Almeida Vargas Batista,

Clóvis Wilson Matto Grosso Pereira, Ruth Ribeiro da Costa,

Fátima Machado Muniz Garcia,

Marilza Holsback Rocha,

Giocondo Facchin,

Edson Simão Cadacho,

Antônio Bitencourt do Amaral,

Marilda Rosa Cafure Barrera,

Suely de Andrade Araújo,

Maurílio Xavier,

Florinda Ferreira de Araújo,

Mauricinéia Alves Chaves,

Laura Lúcia Souza,

Alice Maria Oliveira,

Marta Lúcia da Silva Martinez,

Eloah Mello da Cunha,

Valdir Flausino,

Gentil Pasqual Abati,

Márcio Barros de Oliveira,

Mauricio de Souza,

Rubia Mitla Orso Gobbo,

Stevão Martins Lopes,

Túlio Ferreira Pinheiro,

Beatriz Cristina Knorr Deiss, Agnaldo Ferreira Gonçalves,

Keila Santos Lima,

Maria Eugênia Barros,

Juliana Maffei,

Divina Lúcia Batista,

Nayara Sampaio Costa Souza Lima,

Fernando Monteiro Scaff,

Sandra Valeria Mazucato,

André Luis Pereira de Freitas,

Edcarlos Sampaio Costa,

Fernando Hampe Bocchese,

José Carlos Florencio da Silva,

Antonio Marco Maldonado,

André Luiz Becker dos Santos,

Rinaldo Delmondes,

Maria Eva Rodrigues Leguica,

Gislene Biagi de Lima,

José Raimundo Pinto Filho,

Eduardo Ferrari,

Aparecida de Fatima Riqueti Rodrigues,

Guilherme Lara Diniz Brandão,

Anna Claudya Sant’ana da Costa,

Dr. Jony Afonso Gonçalves Domingues,

Cleber Tejada de Almeida,

João Marques de Oliveira,

Denise Alves Faria,

Luiz Douglas Bonim,

Silvio Godoy,

Micaela Íris Cabral Raimundo,

Maria Emília Xavier Lopes

de Almeida,

Maria Elisa Barbosa Tôrres,

Lúcia Helena Xavier da Silva,

Soraya Queiroz de Araújo,

Luiz Alberto de Freitas Lima,

Enrico Oliveira Chaves,

Cátia dos Santos Costa,

Carlos Barros Flôres,

Melissa Rocha Garcia,

Luiz Alberto Macedo.

colaborou tatyane gameiro