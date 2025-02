Saiba o que as escolas podem ou não podem incluir na lista de materiais de seu filho

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (12/02)

Lya Luft - escritora brasileira

Que a gente se divirta sem se matar,

que ame sem se contaminar, que aprenda

sem se enganar, que viva sem se vender”.

FELPUDA

Na posse do ex-senador Waldemir Moka para o Escritório de Brasília, o governador Eduardo Riedel entregou a ele uma bela gravata. Mas não foi presente pelo ato, e sim devolução. E Riedel explicou: há 20 anos, quando dirigente do Sindicato Rural de Maracaju, esteve em uma reunião na casa do então senador Moka para tratar de uma agenda em Brasília. Como o parlamentar tinha votação no Congresso, convidou a todos para acompanhá-lo. Só que Riedel não estava de gravata e não poderia entrar no Senado. Diante disso, o anfitrião providenciou imediatamente o acessório, que ficou guardado todo esse tempo e foi devolvido durante a cerimônia realizada na semana passada. Como se vê...

Influência

Nos meios políticos, conversa de bastidores é que o anunciado apoio da ministra Simone Tebet à reeleição do governador Eduardo Riedel seria uma clara sinalização.

Mais

Sinal de que caso o seu partido, o MDB, queira lançar candidato ao Senado, ela terá influência na escolha do nome. Como dizem que uma das vagas é para o partido da aliança tucana...

Márcio Venâncio e Márcia Desidério

Kaká, Galvão Bueno e Ronaldo

Rumo

Depois do fim do Carnaval, em março, as atenções estarão voltadas para o caminho a ser seguido pelo ex-governador Reinaldo Azambuja. A expectativa da classe política é para saber se ele assumirá o comando do PL em Mato Grosso do Sul e se disputará o Senado por este partido ou se permanecerá no PSDB e aguardará até ver se a legenda se fundirá com outra. Seja qual for a definição, as peças começarão a ser movimentadas no tabuleiro das eleições 2026.

Na liderança

O bolsonarista raiz Rafael Tavares será o líder do PL na Câmara Municipal da Capital. Antes de ter o mandato de deputado estadual cassado, ele mantinha posturas conservadoras e, não raro, causava polêmicas. É mais um passo dos liberais para marcar posição e se fortalecer para embates de hoje e de amanhã.

Suporte

Com políticos mais experientes e cumprindo mandatos, o PL poderá dar suporte às pretensões do ex-presidente Jair Bolsonaro de marcar forte presença em 2026 como candidato à Presidência, caso reverta a inelegibilidade, ou conquistando maior número

de cadeiras no Legislativo estadual e federal e no Senado. O quarteto formado na Assembleia Legislativa de MS, liderado pelo parlamentar Coronel David, deverá passar a ser mais consultado para evitar, digamos, o vexame verificado nas eleições para prefeito. A conferir.

ANIVERSARIANTES

Milla Resina,

Tatiana Aquino Ratier,

Sérgio Marcolino Longen,

Maria Cristina Alcântara de Carvalho,

Dra. Kleanthi Lídia Haralampidou,

Vailton Coutinho de Alencar,

Dr. Armando de Freitas,

Crispim Luiz Guimarães,

Helito Alves Pinto,

Ivair Dias de Araújo,

João Moreira,

José Roberto Costa Buhler,

Anália Bernardo Bess,

Rose Kuninari,

Adriana de Lima Neves Ferreira,

Alisson Flávio Gomes,

Antonio Marcos de Souza,

Luiz Carlos Somenzi,

Gabriela Scardini Amato,

Luciano Tannus,

Luiz Felipe Carneiro,

Juraci Munarini,

Dra. Mara Martins de Barros,

Dr. João Vicente de Azambuja,

Sumaya de Toledo Elias Saad,

Odir Barros de Araujo,

Roselene Mendes Tulux,

Wanderley Guenka,

Cláudia Pombani Luz,

Waldir Menezes de Oliveira,

Eurica Janeth Oliveira Barbosa,

João Emilio Dantas,

Gerson Moura,

Flávio Dias Cavallari,

Elisa Miyashiro,

João Carlos Gutierres da Rosa, Vanderley Paixão,

Lauro de Oliveira,

Cleber Coelho,

Dr. Paulo Bechuate,

Marinês Corrêa Lopes,

José Gilberto da Costa França,

Catarina Maria de Oliveira Costa,

Norberto Gomes Alves,

Eufélia Romano Bacha,

Paulo Jorge Simões Corrêa Filho, Euládio Dias Loureiro,

Cristina de Almeida Flôres,

Leonardo Marques,

Arthur Leite Borges,

Mônica de Carvalho,

Paulo Renato Perez,

Francisco Iwao Maquino,

Dílson Jorge Sório,

Marcelo Rene de Oliveira,

Epifanio Eulálio de Almeida,

Ilda Rodrigues Cândia,

João Vinicius Dias de Oliveira,

Marcos Antônio Pacheco,

Hélio Hiroshi Gonda,

Jairo Vinicio Dias de Oliveira,

Geraldo Lima da Silva,

Renato Cardoso Lopes,

Paulo Fernando Rezende Rodrigues,

Waldemir Ribeiro Acosta,

Cleide de Souza Nogueira,

Frida Renata de Paula Traven,

Samir Rodrigues Zayed,

Adair Gauna Buldi,

Cecília Regina Gaiotto de Paula,

Jefferson Rodrigo da Silva,

Patrícia Cardoso Portela,

Simone Baldissera,

Adrianne Cristina Coelho Lobo,

Ivan Gordin Freire,

José Gonçalves,

Gisele Cristina Tannouri,

Maria Lucia do Nascimento Souza,

Regina Célia Siqueira Ramos,

Emilia Akemi Cavada,

Rogério Bittencourt,

Walter José de Souza,

Abílio Manoel Pacheco,

Eládio Niltos,

Marco Aurélio Cavalheiro Garcia,

Daniela Jimenez Cance,

Marcos Flávio de Oliveira Pacheco,

Dylan Anderson de Albuquerque Ayala,

Marcelo Gonçalves Pena,

Alessandra Elesbão Silva,

Geones Miguel Ledesma Peixoto,

Júlio Cesar da Silva,

Clarice Domitila Cunha,

Alyre Marques Pinto,

Raimundo Nonato Costa,

Valéria Henrique Vieira,

Darci Albres Miranda,

Luís Fernando Pinheiro Ferreira,

Antonio Giovanne Leon dos Santos,

Elizabeth Miranda Lopes,

Lorena Teresa dos Santos,

Luís Henrique Tavares Lima,

João Carlos Freire de Sousa,

Samira Pimenta da Silva,

Paulo Gonçalves Vieira,

Vânia Regina de Oliveira,

Olívia Menezes Campos,

Carolina Carvalho,

Pedro Paulo Pereira Campos.

*Colaborou Tatyane Gameiro