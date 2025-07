Saiba quais os destinos mais desejados do segundo semestre

3ª EDIÇÃO

O cinema da América do Sul na ordem do dia: com o propósito de destacar os filmes e a importância da produção audiovisual dos países sul-americanos

Premiada com o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim (2018), pela atuação em "As Herdeiras", a paraguaia Ana Brun é a grande homenageada do 3° Bonito CineSur Foto: Reprodução/Ismael Prado

“Já está tudo pronto para Bonito receber a 3ª edição do Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano”, anunciou a produção do evento na manhã de ontem. A cerimônia de abertura será realizada na sexta-feira, às 19h30min, no Auditório Kadiwéu do Centro de Convenções, com a exibição do filme “As Herdeiras” e uma homenagem à atriz paraguaia Ana Brun, que protagoniza o longa de Marcelo Martinessi.

Maeve Jinkings - Foto: Divulgação

O evento terá, ainda, a presença dos atores Antônio Pitanga, Thiago Lacerda, Cláudia Ohana e Maeve Jinkings, que irão participar como apresentadores, além de Renata Boldrini, Gleicielly Nonato Guató, Breno Moroni e Nélcia Rita, também responsáveis pela apresentação. A programação gratuita conta com 63 filmes, oficinas, debates, convidados especiais e sessões para todos os públicos.

Com longas e curtas de países como Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai e Equador, o festival celebra a diversidade da América do Sul e o cinema como ponte entre culturas, e amplia a sua missão de integrar culturas, formar plateias e fortalecer a identidade cinematográfica da região.

As produções estão divididas em cinco mostras competitivas, incluindo longas e curtas sul-americanos, filmes com foco em temáticas ambientais e obras sul-mato-grossenses. Também fazem parte da programação sessões infantojuvenis, mostras da comunidade, debates, oficinas de formação e exibições especiais com filmes inéditos no circuito comercial.

PÚBLICO É A ALMA

“A cidade estará envolvida com a produção audiovisual. Teremos oficinas acontecendo todos os dias e apresentações indo além do Centro de Convenções. Estamos com apresentações e diversas ações nas Praças da Liberdade, Marambaia e do Bom Viver e no Hotel Sesc Bonito, em um evento plural e democrático”, afirma a coordenadora do evento, Andrea Freire.

“O público é a alma do cinema e nós vamos chegar a todos eles. O cinema é, sem dúvida, aquela arte que engloba profissionais e os seus admiradores: da dança, do teatro e da música”, diz Andrea.

A coordenadora destaca, ainda, a qualidade das produções.

“São filmes inéditos e alguns que foram exibidos, mas não chegaram às salas de cinema aqui do Estado e são extremamente ricos e vigorosos”, comenta.

“O Bonito CineSur firma-se como movimento integrador de transformação do audiovisual. Estamos reforçando a valorização da identidade sul-americana, o festival traz essa sensação de pertencimento. Estamos falando da nossa gente, da América do Sul”, afirma Andrea.

CALÇADA DA FAMA

Para valorizar ainda mais a cultura cinematográfica e essa sensação de pertencimento, será criada este ano a calçada da fama do festival, mas com uma pegada pantaneira. Dez importantes nomes do cenário artístico serão homenageados e, ao lado de suas mãos, também terão dez nomes de animais da fauna local. São as placas Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano.

A homenagem ainda contará com uma mensagem: “Andamos juntos com os outros seres vivos do planeta”. As placas ficarão expostas na principal praça da cidade.

A cerimônia de encerramento, no dia 2 de agosto, será apresentada por Cláudia Ohana e Thiago Lacerda, com entrega de prêmios no valor de R$ 57.500 aos vencedores das mostras competitivas.

Foto: Divulgação

O Bonito CineSur é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC), em parceria com o Ministério da Cultura, do governo federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet. Conta com o patrocínio da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Fecomércio-MS, do Sesc MS, da Emgea e da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Prefeitura de Bonito, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e do governo de Mato Grosso do Sul, além do apoio cultural da Energisa, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Zoom Publicidade.

SEMINÁRIO

Uma das novidades desta 3ª edição é o seminário “Cinema, Políticas e Mercado”, com a realização de sete mesas, de sábado ao dia 2 de agosto, além de uma palestra do cineasta Joel Pizzini, o que envolve uma série de aspectos do audiovisual sul-americano, desde a história do cinema nos vários países, de norte a sul do continente, até as estratégias de produção e de circulação em cada mercado, bem como as iniciativas e propostas que visam integrar e fortalecer o conjunto de cinematografias regionais ante o cenário global.

“O objetivo é fomentar diálogos que fortaleçam as redes de colaboração na América do Sul, pensando em estratégias para a sustentabilidade do setor, a valorização das identidades culturais e a integração entre criação, políticas públicas e mercado”, diz o texto de apresentação do seminário no site do festival.

Jacy Curado (Mato Grosso do Sul) integra a mesa “Representações Femininas no Cinema Sul-Americano” do seminário “Cinema, Políticas e Mercado” - Foto: Divulgação

Com mediação da psicóloga, professora e ativista Jacy Curado, a mesa de encerramento “Representações Femininas no Cinema Sul-Americano” contará a com a participação das atrizes Ana Brun, Fátima Macedo e argentina Magdalena Arau, professora da Universidad Nacional de La Plata e programadora do Bafici – Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independente. Magdalena também participa do 3° Bonito CineSur como integrante do júri da mostra sul-americana.

Magdalena Arau (Argentina) - Foto: Divulgação

Confira os temas das outras mesas, todas, com exceção de uma, programadas para às 15h, no Centro de Convenções de Bonito (sala Glauce Rocha): “Coprodução, Fomento e Distribuição de Cinema na América do Sul”; “A Distribuição do Filme Independente no Brasil”; “Ações de Fomento – Programa Arranjos Regionais (16h30min)”; “Audiovisual e Turismo: Conexões Possíveis”; “Narrativas Regionais e Desafios do Cinema Sul-Americano”; “Coprodução Nacional e Internacional: Estratégias e Possibilidades”.

Cada mesa terá a participação de profissionais brasileiros e de outros países. Saiba quem é quem no site do festival – bonitocinesur.com.br.

A palestra de Joel Pizzini, no dia 30, será sobre o tema “Olhares y Miradas: os Cinemas de Sudamerica”.

Joel Pizzini - Foto: Divulgação

Assine o Correio do Estado