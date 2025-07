Saiba quais os principais ingredientes para fazer uma boa pizza sem prejudicar a dieta

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No dia 10 de julho foi comemorado o Dia da Pizza. Mas, em Campo Grande a celebração segue fim de semana adentro, com boas promoções em pizzarias nas diferentes regiões da cidade. Para quem prefere comemorar com pizzas de preparo genuinamente artesanal, com tudo feito em casa, é oportuno vestir o avental sem deixar a saúde de lado. Indo além do fast food, as pizzas podem contemplar todas as dietas, desde que com responsabilidade.

A nutricionista Paloma Popov revela como preparar uma pizza saborosa e nutritiva, com escolhas conscientes, como a substituição de ingredientes ultraprocessados por versões naturais e frescas. De acordo com a história, a origem da pizza no Brasil converge com a imigração italiana no início do século 20. Desde então, o prato foi adaptado ao gosto nacional e hoje figura entre os mais consumidos em datas comemorativas e encontros familiares.

A nutricionista defende o caráter afetivo da pizza com preparação mais leve e equilibrada. A atenção ao tipo de ingrediente, segundo Paloma, impacta tanto o sabor quanto o valor nutricional da pizza.

DA MASSA AO MOLHO

“Preparar um molho caseiro, à base de tomates frescos e ervas naturais como manjericão e orégano, é uma forma simples de evitar conservantes, corantes e excesso de sódio presentes em produtos industrializados”, afirma a nutricionista, que também atua como professora do Ensino Superior na área. “Um molho caseiro oferece um sabor superior e melhor valor nutricional”, destaca.

Outra recomendação está na escolha da massa: as versões integrais ou de fermentação natural fornecem fibras e promovem melhor digestibilidade. “A fermentação natural, por exemplo, reduz a carga glicêmica da refeição e contribui para uma alimentação mais equilibrada”, explica a nutricionista.

LEVES E NUTRITIVAS

No lugar de ingredientes ultraprocessados como calabresa, presunto e pepperoni, a nutricionista recomenda vegetais, proteínas magras e queijos com menor teor de gordura. “Espinafre, rúcula, tomate, abobrinha, pimentão e berinjela são vegetais que combinam com a pizza e oferecem fibras, vitaminas e minerais. Já a ricota, o queijo minas frescal e a muçarela de búfala são boas alternativas aos queijos mais gordurosos”, orienta.

“Queijos mais amarelos como muçarela, prato, provolone e cheddar são mais gordurosos. Já o queijo minas, por exemplo, é menos gorduroso e usado em pizzas com combinações interessantes, como queijo minas com rapadura ou melado de cana. A muçarela é o queijo mais tradicional para pizza por seu derretimento perfeito e o bonito dourado que proporciona”, prossegue a especialista.

Outra indicação são as proteínas leves, como frango desfiado e atum. “Há alternativas como carne e frango desfiados e ingredientes preparados de forma caseira. Frango desfiado, milho e a clássica pizza marguerita, que leva queijo, tomate e manjericão, são excelentes escolhas para uma alimentação mais equilibrada”, recomenda Paloma.

VEGANAS

A receita também pode ser adaptada para diferentes perfis alimentares: o tofu, por exemplo, pode substituir o queijo em versões veganas. Combinado com legumes grelhados e temperos naturais, ele compõe uma pizza rica em sabor e nutrientes. “Há muitas possibilidades criativas para quem busca uma alimentação mais consciente, sem abrir mão do prazer de comer bem”, destaca.

A nutricionista ressalta que o consumo equilibrado é essencial, independentemente da composição da pizza. “A pizza está culturalmente associada a momentos de convívio e celebração. O mais importante é ter atenção à quantidade, comer com moderação e saborear a refeição com prazer e consciência”, afirma Paloma, reforçando a clássica marguerita, com queijo, tomate e manjericão, como exemplo de combinação equilibrada e saborosa.

A especialista lembra que “as invenções são diversas e podem ser nutritivas, combinadas com ingredientes como brócolis, alho, abobrinha e berinjela”. Sobre a quantidade, ela destaca que a pizza está associada a um momento prazeroso, de reunião com a família e amigos, sendo a porção ideal aquela que satisfaz a fome sem exageros. “A pizza já remete à ideia de comemoração, seja de um evento específico ou não. Essa é, para mim, a tradição mais especial de comer pizza”, diz Paloma.

Dicas para uma massa de pizza perfeita

Use farinha de boa qualidade: a farinha de trigo influencia a textura e o sabor da massa. Prefira uma farinha especial para pães ou pizzas, pois ela tem mais glúten e ajuda a criar uma massa mais elástica e macia;

Atenção ao fermento: se o fermento não formar espuma na água, isso significa que ele não está ativo e a massa pode não crescer corretamente. Verifique sempre a validade do fermento antes de usá-lo;

Deixe a massa descansar: não apresse o processo de fermentação. O descanso é essencial para que a massa desenvolva a leveza e o sabor característicos;

Faça variações: experimente adicionar ingredientes como alho em pó, cebola em pó ou até mesmo queijo ralado diretamente na massa para dar um sabor extra. Também pode temperar a borda da pizza com alho e manteiga derretida para uma crosta saborosa;

Massa fina ou grossa: se preferir uma pizza com bordas mais crocantes, abra a massa bem fina. Se gostar de uma pizza mais alta e fofa, deixe a massa um pouco mais espessa;

Escolha uma boa assadeira: para o preparo da pizza, prefira uma assadeira redonda e antiaderente, para não correr o risco de a massa grudar e você pôr tudo a perder.

Massa de pizza caseira

Ingredientes

500 g de farinha de trigo (aproximadamente 3 xícaras e meia);

1 colher (chá) de sal;

1 colher (sopa) de açúcar;

10 g de fermento biológico seco (1 envelope);

300 ml de água morna;

2 colheres (sopa) de azeite de oliva (ou óleo);

1 colher (chá) de orégano seco (opcional, para dar um toque especial).

Modo de Preparo

Preparando a mistura de fermento: em uma tigela pequena, adicione a água morna (não muito quente, para não “matar”o fermento). Coloque o açúcar e o fermento biológico seco e mexa até dissolver. Deixe descansar por 5 a 10 minutos, até que o fermento comece a formar uma espuma na superfície da água. Isso indica que o fermento está ativado e pronto para ser usado.

Misturando os ingredientes secos: em uma tigela maior, coloque a farinha de trigo e o sal. Se optar por adicionar orégano à massa, coloque-o junto com a farinha para garantir que o sabor seja incorporado uniformemente.

Incorporando os líquidos à farinha: faça um buraco no centro da farinha e despeje a mistura de fermento já espumada, juntamente com o azeite de oliva. Misture com uma colher ou com as mãos, incorporando os ingredientes secos e líquidos até que se forme uma massa.

Sovando a massa: transfira a massa para uma superfície limpa e enfarinhada e comece a sovar por cerca de 10 minutos. A massa deve ficar lisa, elástica e levemente pegajosa, mas não grudando nas mãos. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha, mas sem exagerar, pois a massa pode ficar seca.

Deixando a massa descansar: coloque a massa de volta na tigela e cubra com um pano limpo ou filme plástico. Deixe descansar em um lugar morno por cerca de 1 hora ou até que a massa dobre de tamanho. Esse processo é fundamental para que o fermento atue e a massa cresça, tornando-se leve e macia.

Modelando a massa: após o descanso, retire o ar da massa e divida-a em duas porções, caso queira fazer duas pizzas médias, ou use toda a massa para uma pizza grande. Abra a massa com as mãos ou um rolo de massa, no tamanho e espessura que preferir, formando o disco de pizza. Se a massa estiver muito elástica e difícil de esticar, deixe descansar por mais alguns minutos antes de tentar novamente.

Pré-assando a massa (opcional): para uma crosta mais crocante, você pode pré-assar a massa antes de adicionar o molho e a cobertura. Para isso, coloque a massa em uma assadeira untada com azeite ou em uma pedra para pizza e leve ao forno preaquecido a 220°C de 5 a 7 minutos, até que ela comece a dourar levemente. Esse passo evita que a massa fique mole após adicionar o molho.

Montando a pizza: depois de pré-assar (ou não, se preferir uma massa mais macia), adicione o molho de tomate, o queijo e suas coberturas preferidas (como tomate, cogumelos, presunto, peperoni, etc.). Lembre-se de não sobrecarregar a pizza com muitas coberturas para garantir que a massa cozinhe de maneira uniforme.

Assando a pizza: coloque a pizza montada no forno preaquecido a 220°C e asse por 10 a 15 minutos ou até que as bordas da massa estejam douradas e o queijo tenha derretido completamente. O tempo de assamento pode variar de acordo com o forno, por isso, fique de olho na pizza para evitar que ela queime.

Servindo: retire a pizza do forno, corte em fatias e sirva imediatamente. Para um toque final, você pode adicionar algumas folhas de manjericão fresco ou um fio de azeite por cima da pizza.

Assine o Correio do Estado