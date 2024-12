Salpicão defumado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A gastronomia é ponto focal no clima mágico do Natal. Para quem deseja transformar pratos tradicionais em experiências gastronômicas memoráveis, com toques de sofisticação e de criatividade, o chef de cozinha e professor de gastronomia Eduardo Duó compartilha dicas que unem sabor, técnica e apresentação para a ceia da festa.

A sofisticação de uma receita natalina, segundo o especialista, pode ser alcançada de várias formas: uso de ingredientes exóticos, frutas, castanhas, além de processos técnicos como confit ou sous-vide, que transformam preparações tradicionais em requintes.

O termo confit vem do francês confire, que significa preservar. E a técnica em questão, de fato, tem raízes profundas na tradição culinária francesa. Trata-se do cozimento lento e suave, a uma temperatura baixa e constante, de vários ingredientes: carnes, legumes e frutos, em azeite, óleo ou na própria gordura do alimento.

Já no sous-vide, os alimentos são selados a vácuo em um saco plástico e cozinhados em banho-maria a baixas temperaturas, controladas com precisão, durante um longo período de tempo. Essa técnica garante uma cozedura perfeita em proteínas, como bife e frango, ao mesmo tempo que cria uma textura tenra e retém a umidade.

Esse preparo é ideal para armazenamento de alimentos preparados em casa, além de garantir pontos perfeitos e uma preciosidade na culinária doméstica: a padronização.

“De maneira geral, o conceito de um prato de Natal já é algo fora da normalidade, mas podemos elevar ainda mais o nível utilizando ingredientes nobres ou aplicando técnicas culinárias mais elaboradas”, reforça o craque no assunto.

A apresentação é outro destaque das produções culinárias. Segundo o chef, a sofisticação não está só nos ingredientes ou na técnica, mas em como o prato é apresentado. Ele sugere investir em uma montagem cuidadosa e moderna, utilizando louças elegantes e elementos decorativos na mesa.

“Todo o cenário ao redor do prato eleva o nível da experiência. Gastronomia não é só comida, é uma experiência sensorial completa que envolve visão, paladar e até audição”, explica Duó.

SALPICÃO

Além de ser item obrigatório na ceia, o salpicão, um clássico gastronômico do Natal brasileiro, é um prato versátil, que pode ser servido tanto como entrada quanto como prato principal, por sua composição completa com proteínas, batatas e frutas.

“Quando você adiciona o frango defumado, ele ganha um sabor mais marcante e se torna extraordinário. O frango saborizado pode ser comprado pronto ou preparado em casa. Existem técnicas caseiras para realizar a defumação, o que traz um toque de personalização à receita”, sugere o professor.

CAPRICHE

Para quem deseja surpreender na ceia de Natal, o chef de cozinha ressalta a importância de investir em ingredientes de qualidade, explorar técnicas culinárias que elevem o nível das receitas e caprichar na apresentação. Assim, os pratos tradicionais ganham nova vida, transformando a mesa natalina em uma verdadeira celebração do afeto e da criatividade.

“A ceia de Natal é mais do que um banquete; é uma experiência que conecta as pessoas e cria memórias. A gastronomia tem o poder de tornar esses momentos ainda mais inesquecíveis”, completa Eduardo Duó, que assina a receita de salpicão defumado desta página.

Salpicão defumado

Ingredientes

1 kg de peito de frango defumado;

250 g de maionese;

170 g de iogurte natural;

20 g de mostarda Dijon;

5 talos de salsão;

2 maçãs-verdes;

½ abacaxi;

150 g de uva-passa branca sem sementes;

2 cenouras;

160 g de azeitonas verdes, sem caroço, cortadas em anéis;

2 colheres (chá)

de curry em pó;

1 colher (chá) de páprica defumada em pó;

½ maço de cebolinha picada fina;

1 maço de endro;

150 g de castanhas-de-caju;

100 g de batata-palha extrafina;

3 limões sicilianos;

150 ml de vinho branco seco;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino branca a gosto.

Modo de Preparo:

Tire a pele e corte o peito de frango em tirinhas. Hidrate a uva-passa no vinho branco por três horas. Corte as duas maçãs em cubos e deixe no suco de dois limões. Corte o abacaxi em cubos. Tire as fibras dos três talos de salsão e corte em cubinhos. Descasque e corte duas cenouras em tiras (ou rale no grosso). Misture à maionese duas colheres (chá) de mostarda Dijon com uma colher (chá) de páprica defumada em pó e o suco e as raspas de meio limão siciliano.

Montagem

Em um bowl, misture delicadamente o frango defumado desfiado com a uva-passa (sem o vinho), as maçãs (sem o suco de limão), o abacaxi, o salsão, a cenoura, a azeitona, a cebolinha, metade do endro, o curry em pó, metade das castanhas-de-caju, a maionese e o iogurte. Ajuste a pimenta e o sal e leve à geladeira por duas horas. Na hora de servir, coloque em uma travessa e salpique com uma “farofinha” de batata-palha, endro e castanha-de-caju.

