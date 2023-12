Dança, teatro, poesia, música, artesanato e gastronomia. Tudo isso vai rolar neste domingo, das 16h às 23h, no Ateliê Ramona Rodrigues, em mais uma edição do Sarau Multicultural.

"Há mais de 25 anos venho realizando diversos saraus, desde o quintal de minha casa a lugares públicos e artísticos", anima-se a atriz, arte-educadora e produtora cultural que dá nome e dirige o ateliê situado na Rua 14 de Julho, nº 1.431 (casa 3), no centro da Capital, próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Com o objetivo de celebrar as expressões artísticas e culturais em sua diversidade, os saraus promovidos por Ramona costumam reunir artistas de Campo Grande e de outras cidades, "promovendo uma atmosfera colaborativa e inclusiva para apreciar e compartilhar as diferentes manifestações".

Na edição deste domingo, além das apresentações dos alunos das oficinas de teatro e de circo do ateliê, estão confirmadas a banda Santo de Casa, a dança cigana de Karla Mattos e a feira de artes e gastronomia.

Ramona destaca "o intercâmbio criativo da comunidade, proporcionando uma experiência única e próxima dos artistas, tanto inciantes como profissionais, e uma interação entre criadores e público".

O acesso à feira de artes e gastronomia é gratuito. Para as apresentações, os ingressos custam R$ 25 por pessoa. "Ou podem ser trocados por um presente para doação no Natal da Associação Cotolengo [Sul-Mato-Grossense]", diz a produtora. Mais informações: (67) 99903-3550.

FULANO DI TAL

Para quem gosta de artes cênicas, outra opção bem bacana é aproveitar os dois últimos dias da 9ª Mostra Fulano di Tal de Teatro Ato 20, que desde segunda-feira vem celebrando as duas décadas do grupo Fulano di Tal. A reta final da programação se concentra no Sesc Cultura, sempre gratuitamente.

Hoje, às 19h, a companhia apresenta "O Bem-Amado". Baseada no clássico de Dias Gomes (1922-1999), a peça conta a história de Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira do Sul, que tem como principal meta de governo a inauguração de um cemitério municipal, em meio a divergências.

Odorico terá o apoio das irmãs Cajazeiras (Dorotéa, Dulcinéa e Judicéa) e de seu secretário Dirceu Borboleta, além dos conselhos do vigário da cidade, mas também a oposição de Neco Pedreira, dono do único jornal da cidade. Em cena apresentam-se Douglas Moreira, Edner Gustavo, Luana Miranda e Nicoli Dichoff. Classificação indicativa: 14 anos.

Amanhã, às 16h, os "fulanos" realizam a oficina Lugar de Ser Bocó. Aberta para toda a família, a atividade envolve jogos teatrais com objetos e a criação de histórias, ressignificando sua utilidade e sensibilizando para a criação artística com elementos que fazem parte do cotidiano.

A atividade busca sensibilizar os participantes para a experiência estética de "A Fabulosa História do Guri-Árvore".

A peça será apresentada em seguida, a partir das 17h. Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, o trabalho é "uma celebração à infância e suas histórias". Os irmãos Palmiro (Edner Gustavo) e Abílio (Douglas Moreira), cada um do seu jeitinho, relembram suas histórias no quintal de casa.

A Mostra Fulano di Tal de Teatro é realizada desde 2013, com os objetivos de compartilhar com o público os processos desenvolvidos pelo grupo, trocar experiências com artistas convidados em oficinas, workshops e rodas de conversas e apresentar espetáculos do repertório da companhia.

BANHO DE SÃO JOÃO

Na Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro), será exibido hoje, às 20h, o documentário "Banho de São João nas Águas do Rio Paraguai" (2023), de Elis Regina Nogueira, realizado para integrar o dossiê encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para o registro da tradicional manifestação sincrética de Corumbá e Ladário como patrimônio cultural imaterial brasileiro. A entrada é franca.

RAQUEL EM SP

Também hoje, em São Paulo (SP), a escritora Raquel Naveira participa de solenidade, a partir das 10h, em que tomará posse como membro-titular da Academia Paulista de História (APH). Ela é autora de, entre outros títulos, "Fiandeira" (1992), obra indicada ao Vestibular 2023/2024 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Doutora em Literatura Francesa pela Universidade de Nancy, na França, Raquel passa a ocupar a cadeira de número 30 da APH, cujo patrono é o historiador Brasílio Machado (1848-1919) e que até então tinha como titular a socióloga, sanitarista e professora da Universidade de São Paulo (USP) Nelly Candeias (1930-2021).

Além da escritora campo-grandense, tomará posse hoje, na cadeira de nº 18, o desembargador Roberto Antonio Vallim Bellocchi. O evento será realizado no auditório da Associação Comercial de São Paulo.

CINEMA

No circuito dos cinemas de shopping centers, um dos destaques da semana é a estreia de "As Aventuras de Poliana", de Cláudio Boeckel. O longa é baseado na novela do SBT, sensação entre o público infantojuvenil, que, por sua vez, tem origem no clássico literário de 1913 da norte-americana Eleanor H. Porter (1868-1920).

No elenco, entre outros nomes: Sophia Valverde, Pietra Quintela, Isabella Moreira, Dalton Vigh, Jackson Antunes, Enzo Krieger e Igor Jansen.

Confira a sinopse: "Poliana e seus amigos precisam definir o que farão agora que se formaram. A jovem quer estudar em uma faculdade no exterior, porém Otto, seu pai, não permite que a filha estude fora do País por não achar que ela seja madura o suficiente.

Para tentar realizar seu sonho, Poliana tem uma ideia: trabalhar no Maya Palace, um ecoresort paradisíaco à beira-mar, para provar sua independência. João, seu namorado, Kessya e Luigi topam ir junto. Porém, nada no hotel é o que parece ser".