Saúde B+: 26 de junho - Dia Nacional de combate ao Diabetes

"SOB OS HOLOFOTES"

Os dois brasileiros mais famosos e midiáticos do momento estiveram juntos numa boate de Miami na madrugada deste domingo. Anitta e Vini Jr. se divertiram com amigos e dançaram como se não houvesse amanhã no show do rapper mexicano Peso Pluma, atração da "after party" da Liv Night Club.

O cantor de 23 anos era, até o fim do mês passado, o mais ouvido do mundo. Ele tinha seis músicas entre as 50 músicas mais tocadas no Spotify, incluindo as duas primeiras posições ("Ella baila solo" no topo).

Pois bem, foi no show deste rapaz que Anitta, Vini, o ator André Lamoglia e o rapper brasileiro L7nnon (com quem ela teria um trelelê descompromissado) passaram a virada de sábado para domingo.

A noitada incluiu um papo ao pé do ouvido e uma abraço entre Vini e Peso Pluma; Anitta e L7nnon cantando a plenos pulmões "Gasolina", sucesso de Daddy Yankee, e um vídeo em que a cantora parabeniza a amiga e parça Lele Pons pelo seu aniversário.

Lele, venezuelana naturalizada americana, faz parte do mundo de celebridades da internet e tem 53 milhões de seguidores no Instagram. Para efeito de comparação, Anitta tem 64 milhões.

