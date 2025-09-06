Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saúde B+: Ceratocone aumenta risco de catarata em jovens. Entenda.

Uso frequente de colírio com corticoide e progressão da miopia são os gatilhos.

Flavia Viana

Flavia Viana

06/09/2025 - 17h00
Maior causa de transplante de córnea que não para de receber novas inscrições na fila da cirurgia segundo o SNT (Sistema Nacional de Transplantes),  o ceratocone afina e faz a córnea tomar o formato de um cone impulsionado, sobretudo, pelo aumento da poluição e aquecimento global. O supervisor de segurança do trabalho, Marcos Nascimento, 34, convive há anos com 5 graus de astigmatismo irregular que lhe causou a doença.

Nascimento também tem 22,5 graus de miopia e conta que desde criança não enxerga bem. Usa lente de contato para corrigir a visão desde o início da alfabetização e sofreu muito na escola com a visão curta da miopia. Isso porque,  é alto e os professores não permitiam que se sentasse numa carteira próxima à lousa para não atrapalhar a visão dos colegas menores.

Há alguns meses foi surpreendido ao ser reprovado no exame de renovação da CNH. “Esta situação é recorrente nos  consultórios”, afirma o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas. Um levantamento feito nos prontuários de 940 pacientes do hospital com idade  entre 22 e 54 anos, mostra que mais da metade só passa por consulta  quando vai renovar a CNH ou sente algum desconforto no olho.

Riscos da alta miopia

Como se fosse pouco  o ceratocone e a alta miopia nos olhos de Nascimento,  aos 14 anos sofreu um descolamento de retina e até pensou que ia ficar cego, comenta. Queiroz Neto que é membro fundador  da ABRACMO (Academia Brasileira de Controle da Miopia e Ortoceratologia), explica que um número cada vez maior de brasileiros corre risco de ter descolamento de retina, condição que pode cegar e em muitos casos está associada ao excessivo crescimento do eixo axial do globo ocular provocado pelo abuso de telas que pode predispor à alta miopia.

O especialista afirma que é para evitar este risco, o glaucoma e a degeneração macular que os oftalmologistas membros da ABRACMO não se cansam de trabalhar pela conscientização dos pais  para controlar o uso de telas pelas crianças e  de lentes que comprovadamente  diminuem a progressão da miopia.

Diagnóstico de catarata

Paciente há mais de 10 anos de Queiroz Neto, Nascimento   descobriu em uma consulta após ser reprovado no exame da CNH que o grau da lente de contato continuava o mesmo.  Mas  recebeu o diagnóstico de catarata, doença que embaça o cristalino e pode causar  a perda completa da capacidade de enxergar caso não seja operada.  O único tratamento para catarata é a cirurgia em que o cristalino opaco é substituído pelo implante de uma lente intraocular.

Queiroz Neto afirma que a   cirurgia só pode ser realizada quando o ceratocone está estabilizado há um ano. Nos olhos de Nascimento estava estabilizado a mais tempo e em  julho do ano passou pela cirurgia com Queiroz Neto sem uma única intercorrência. “Eu nunca enxerguei tão bem na minha vida! Nunca imaginei que pudesse enxergar tão bem. Não vejo a hora de receber meus óculos.” diz contente.

Fatores de risco

Queiroz Neto afirma que o diagnóstico de catarata entre jovens com ceratocone é mais comum do que se possa imaginar. Os fatores de risco elencados pelo oftalmologista são:

1.   Aumento da produção de radicais livre no cristalino causado pelo enfraquecimento da córnea com a perda dos ceratócitos, células da córnea que se interconectam com outras para produzir o colágeno, substância essencial à integridade da lente externa do olho.

2.   Uso frequente de colírios com corticoide para aliviar a coceira nos olhos que  eleva o estresse oxidativo e a dispersão das células do cristalino.

3.   Maior predisposição à miopia progressiva que aumenta a formação de radicais livres no cristalino.

Desafios pré-cirúrgicos

“A cirurgia de catarata em olhos com ceratocone requer a detecção do estágio do ceratocone através de exames precisos  da curvatura da córnea, grau de astigmatismo, presença ou ausência de cicatrizes na córnea,” salienta. O oftalmologista afirma que  olhos com ceratocone moderado ou avançado  podem ficar com algum grau residual para evitar risco de visão distorcida, tendo em vista as irregularidades mais acentuadas na superfície da córnea, tendo em vista o trabalho conjunto da lente externa a interna do olho

Seleção da lente intraocular

O especialista ressalta que independente do grau do ceratocone as lentes multifocais são contraindicadas para pacientes com ceratocone porque podem causar aberrações visuais além de grau residual. Não quer dizer que a correção da visão para todas as distâncias esteja descartada para esta parcela da população. Há casos de ceratocone que as lentes de foco estendido podem proporcionar bons resultados cirúrgicos. De modo geral as lentes monofocais esféricas representam o padrão para a correção do astigmatismo desde que o cirurgião domine as equações que permitem o cálculo preciso  da lente  intraocular.

Queiroz Neto ressalta que a cirurgia de catarata em pacientes com ceratocone segue os mesmos padrões de segurança e etapas das cirurgias em realizadas nos outros grupos de pacientes, mas exige expertise do cirurgião, finaliza.

Eventos B+: Final do Freio de Ouro acontece neste sábado na Expointer

O principal campeonato da raça Crioula reúne os melhores cavalos do Brasil e do Mercosul em Esteio (RS)

06/09/2025 12h50

Eventos B+: Final do Freio de Ouro acontece neste sábado na Expointer

Eventos B+: Final do Freio de Ouro acontece neste sábado na Expointer Foto: Divulgação

A grande final do Freio de Ouro será neste sábado, 06 de setembro, na Arena do Cavalo Crioulo, durante a 48ª Expointer, em Esteio (RS). O evento vai definir os oito conjuntos que se destacaram ao longo do ano entre quase mil animais inscritos nas classificatórias.

O Freio de Ouro é a competição mais importante da raça Crioula. Ela avalia os cavalos em três frentes: resistência, habilidade e conformação. As provas incluem exercícios de adestramento e desafios de campo que simulam situações do trabalho rural. A disputa é um marco da tradição gaúcha e serve para eleger os animais mais completos e preparados da temporada.

Segundo André Luiz Narciso Rosa, vice-presidente de Modalidades Seletivas e Exposições Morfológicas, a edição de 2025 será histórica. Ele explica que quase mil animais correram nas classificatórias, e por isso não há favoritos. “Todos chegam com altas médias: tivemos grandes animais na Norte, bons animais na Sul e uma Classificatória Aberta com as maiores médias do circuito”, diz Rosa, que exaltou a qualidade da competição.

A final também desperta interesse do público em geral e de importantes personalidades. O diretor Jayme Monjardim, por exemplo, se apaixonou pelos Cavalos Crioulos durante a minissérie “A Casa das Sete Mulheres”, quando mais de 2 mil equinos foram usados nas cenas, e a partir daí passou a criá-los. Ana Maria Braga, Murilo Rosa e Thiago Lacerda também se dedicaram à criação, ajudando a levar a raça para além do universo rural.

Além dos finalistas brasileiros, 15 conjuntos internacionais — oito da Argentina e sete do Uruguai — competem na decisão, reforçando o caráter internacional da disputa e a importância da raça Crioula no Mercosul.

O Cavalo Crioulo é conhecido por resistência, inteligência e agilidade. Originário das regiões de campo aberto do Brasil, Argentina e Uruguai, o Crioulo foi essencial para o trabalho no campo e se tornou um símbolo cultural do sul da América do Sul.

Gastronomia

As saladas são boas opções para os dias mais quentes; confira duas receitas saborosas

O organismo sofre com as temperaturas elevadas dessa semana e as previsões apontam que o termômetro seguirá em alta nos próximos dias, mas um ajuste no cardápio, incluindo variação nas saladas e outros itens, proporciona saúde e bem-estar ante o calorão

06/09/2025 10h00

As saladas possibilitam uma gama de variações e garantem uma refeição refrescante: sabor e saúde

As saladas possibilitam uma gama de variações e garantem uma refeição refrescante: sabor e saúde Divulgação

Em Mato Grosso do Sul é assim: chove pouco de maio a meados de outubro, a quentura aumenta e, com a queda da umidade, o clima fica mais seco, no patamar da sensação de deserto. As temperaturas elevadas provocam mudanças significativas no organismo, causando um mal-estar danado e, no limite, até doenças. Aumento na transpiração, redução no apetite, fadiga, dor de cabeça e, para quem trabalha em espaços abertos, uma possível insolação.

Não é exagero, portanto, que, nos dias de calorão, o cuidado com a alimentação se mantenha. Ou que se adote hábitos mais saudáveis se o leitor for daqueles que não economizam no junk-food. Comer é bom, sim. Mas a prioridade é o equilíbrio térmico e a saúde. Não se esqueça disso. Escolher corretamente o que comer conforme o ambiente e o clima faz toda a diferença.

Ante as altas temperaturas, o corpo perde líquidos e minerais com maior facilidade. Alimentos leves, que concentram água e nutrientes, são fundamentais, assim como uma hidratação permanente. “Atualmente, as melhores recomendações são alimentos com fontes de micronutrientes e hidratação”, reforça a nutricionista Paula Saldanha Tschinkel, que lista e quantifica algumas sugestões.

“Por exemplo, um mínimo de cinco porções de frutas no dia com gorduras boas. Por exemplo, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. Para os lanches, bolos de frutas simples, como de fubá e de maçã com sementes. Nas refeições de almoço e jantar, prefira saladas frias, variando com folhas escuras e claras com cores como roxa, acrescentando também frutas e carnes magras”, indica a nutricionista.

“É bom evitar frituras, já que neste calor temos mais dificuldade na digestão. Sucos funcionais, como suco de melão com hortelã e gengibre, maçã verde, chia e limão também são recomendáveis. E, no período noturno, dê preferência para chás gelados e não quentes, como de mulungu com camomila e cidreira com hortelã”, diz Dra. Paula. 

A nutricionista reforça o papel das saladas, inclusive com macarrão. “A salada é leve e de fácil digestão. Dificilmente passamos mal com ela e traz uma excelente colaboração com a estética, já que estamos chegando ao verão. Podemos acrescentar, como fonte de carboidratos, um macarrão com saladas e uma proteína magra como atum, sardinha e peixes. Porque, se nós observarmos na nossa cultura do Mato Grosso do Sul, temos muito mais churrasco, né? Churrasco com mandioca. E nós podemos ter opções de uma alimentação mais leve”, afirma.

ENFRENTANDO O CALOR

Confira o que cada alimento pode proporcionar. Frutas e vegetais com alto teor de água: melancia, melão, pepino e alface são excelentes aliados para manter a hidratação natural do corpo. 

Proteínas magras e de fácil digestão: frango, peixe e ovos são opções leves e nutritivas que evitam a sensação de peso no estômago. 

Grãos integrais e fibras: arroz integral, quinoa e aveia ajudam a manter a energia e a regular o intestino, que pode ficar mais sensível no calor. 

Líquidos naturais e refrescantes: água, chás gelados e sucos naturais sem adição de açúcar são essenciais para repor os líquidos perdidos com a transpiração.

EVITE 

Comidas pesadas e gordurosas: pratos com excesso de gordura exigem mais esforço digestivo e podem causar indisposição em dias quentes. 

Alimentos ultraprocessados: embutidos, salgadinhos e fast-food contêm alto teor de sódio, o que pode favorecer a retenção de líquidos e a desidratação. 

Bebidas alcoólicas e açucaradas: o álcool e os refrigerantes podem intensificar a perda de líquidos, aumentando a sensação de cansaço e mal-estar.

SALADAS

Colorida e cheia de sabor, a salada tropical – como uma das sugestões de receita desta página – é leve e perfeita para ocasiões especiais ou refeições do dia a dia. Feita com frutas, folhas frescas e molhos deliciosos, ela combina frescor e versatilidade no prato. Ela é conhecida pelo mix de cores, texturas e sabores, além da refrescância. Mistura folhas, legumes, frutas e outros ingredientes crocantes, como as castanhas. Vem geralmente acompanhada de um molho, que traz sabor e cremosidade à mistura colorida.

TEMPERANDO

A salada tropical pode ser temperada de diversas formas, conforme o paladar de quem estiver à mesa. Você pode incrementar com uma grande variedade de ingredientes. Para a base de folhas, por exemplo, alface, rúcula e agrião caem muito bem. As frutas são um dos diferenciais da salada tropical, garantindo um gostinho adocicado ou cítrico ao prato. Entre as opções refrescantes estão a manga, maçã e abacaxi.

Frutas cristalizadas ou em calda dão um toque especial se a salada estiver no menu de datas comemorativas. Para os molhos, também sobra versatilidade, desde os cremosos, feitos com iogurte ou maionese, até os mais leves e simples, preparados com azeite, limão, um pouco de pimenta-do-reino e sal. E, se quiser uma textura crocante, inclua castanhas, como a castanha do Brasil ou as nozes.

Salada de macarrão com frango e legumes

(As medidas indicadas rendem cinco porções).

Ingredientes:

  • 1 peito de frango grande (de aproximadamente 500 g), sem pele e sem osso, cortado em cubos;
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão;
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
  • 1 pepino tipo japonês médio cortado em rodelas e em 4 partes;
  • 1 caixinha de tomates-cereja cortados ao meio;
  • 250 g de macarrão tipo penne, cozido al dente.

Modo de Preparo:

Em uma tigela grande, coloque o frango e o suco de limão.
Misture, cubra com filme plástico e coloque na geladeira por 30 minutos para tomar gosto.
Em uma panela grande, coloque 1 colher (sopa) do azeite e leve ao fogo alto para aquecer.
Junte o frango e a marinada, aos poucos, e frite por 10 minutos, mexendo de vez em quando, ou até ficar dourado por todos os lados.
Retire do fogo e espere amornar.
Em uma saladeira grande, disponha o frango grelhado, o pepino, o tomate, o azeite restante e o macarrão.

Misture

Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 10 minutos, ou até servir.

*Tempo de preparo: 30 minutos, mais 40minutos de geladeira.

Salada tropical

(As medidas indicadas rendem oito porções).

Ingredientes:

Salada:

1 maço de folhas de alface-americana, picadas;
1 manga média cortada em cubos;
1/2 cenoura pequena cortada em cubos;
1 xícara (chá) de uva tipo itália roxa (opcional: cortar as uvas ao meio);
25 g de batatas-bolinha, cozidas e cortadas ao meio;
3 colheres (sopa) de castanha do Pará picada grosseiramente (opcional).

Molho:

1 copo de iogurte natural (170 g);
1 colher (sopa) de suco de limão;
2 colheres (sopa) de folhas de hortelã inteiras;
4 colheres (sopa) de maionese (60 g);
Tempero a gosto (sal, especiarias, etc.)

Modo de Preparo:

Em uma saladeira grande, disponha as folhas de alface, formando um “berço”.
Acrescente a manga, a cenoura, a uva, a batata-bolinha e a castanha.
Prepare o molho: no copo do liquidificador, coloque o iogurte, o suco de limão, a hortelã, a maionese, sal e especiarias. Bata até obter um molho homogêneo.
Regue a salada e sirva em seguida.

*Tempo de preparo: 20 minutos.

