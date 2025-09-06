Saúde B+: Ceratocone aumenta risco de catarata em jovens. Entenda.

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Maior causa de transplante de córnea que não para de receber novas inscrições na fila da cirurgia segundo o SNT (Sistema Nacional de Transplantes), o ceratocone afina e faz a córnea tomar o formato de um cone impulsionado, sobretudo, pelo aumento da poluição e aquecimento global. O supervisor de segurança do trabalho, Marcos Nascimento, 34, convive há anos com 5 graus de astigmatismo irregular que lhe causou a doença.



Nascimento também tem 22,5 graus de miopia e conta que desde criança não enxerga bem. Usa lente de contato para corrigir a visão desde o início da alfabetização e sofreu muito na escola com a visão curta da miopia. Isso porque, é alto e os professores não permitiam que se sentasse numa carteira próxima à lousa para não atrapalhar a visão dos colegas menores.



Há alguns meses foi surpreendido ao ser reprovado no exame de renovação da CNH. “Esta situação é recorrente nos consultórios”, afirma o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas. Um levantamento feito nos prontuários de 940 pacientes do hospital com idade entre 22 e 54 anos, mostra que mais da metade só passa por consulta quando vai renovar a CNH ou sente algum desconforto no olho.

Riscos da alta miopia

Como se fosse pouco o ceratocone e a alta miopia nos olhos de Nascimento, aos 14 anos sofreu um descolamento de retina e até pensou que ia ficar cego, comenta. Queiroz Neto que é membro fundador da ABRACMO (Academia Brasileira de Controle da Miopia e Ortoceratologia), explica que um número cada vez maior de brasileiros corre risco de ter descolamento de retina, condição que pode cegar e em muitos casos está associada ao excessivo crescimento do eixo axial do globo ocular provocado pelo abuso de telas que pode predispor à alta miopia.



O especialista afirma que é para evitar este risco, o glaucoma e a degeneração macular que os oftalmologistas membros da ABRACMO não se cansam de trabalhar pela conscientização dos pais para controlar o uso de telas pelas crianças e de lentes que comprovadamente diminuem a progressão da miopia.

Diagnóstico de catarata

Paciente há mais de 10 anos de Queiroz Neto, Nascimento descobriu em uma consulta após ser reprovado no exame da CNH que o grau da lente de contato continuava o mesmo. Mas recebeu o diagnóstico de catarata, doença que embaça o cristalino e pode causar a perda completa da capacidade de enxergar caso não seja operada. O único tratamento para catarata é a cirurgia em que o cristalino opaco é substituído pelo implante de uma lente intraocular.



Queiroz Neto afirma que a cirurgia só pode ser realizada quando o ceratocone está estabilizado há um ano. Nos olhos de Nascimento estava estabilizado a mais tempo e em julho do ano passou pela cirurgia com Queiroz Neto sem uma única intercorrência. “Eu nunca enxerguei tão bem na minha vida! Nunca imaginei que pudesse enxergar tão bem. Não vejo a hora de receber meus óculos.” diz contente.

Fatores de risco

Queiroz Neto afirma que o diagnóstico de catarata entre jovens com ceratocone é mais comum do que se possa imaginar. Os fatores de risco elencados pelo oftalmologista são:

1. Aumento da produção de radicais livre no cristalino causado pelo enfraquecimento da córnea com a perda dos ceratócitos, células da córnea que se interconectam com outras para produzir o colágeno, substância essencial à integridade da lente externa do olho.

2. Uso frequente de colírios com corticoide para aliviar a coceira nos olhos que eleva o estresse oxidativo e a dispersão das células do cristalino.

3. Maior predisposição à miopia progressiva que aumenta a formação de radicais livres no cristalino.

Desafios pré-cirúrgicos

“A cirurgia de catarata em olhos com ceratocone requer a detecção do estágio do ceratocone através de exames precisos da curvatura da córnea, grau de astigmatismo, presença ou ausência de cicatrizes na córnea,” salienta. O oftalmologista afirma que olhos com ceratocone moderado ou avançado podem ficar com algum grau residual para evitar risco de visão distorcida, tendo em vista as irregularidades mais acentuadas na superfície da córnea, tendo em vista o trabalho conjunto da lente externa a interna do olho

Seleção da lente intraocular

O especialista ressalta que independente do grau do ceratocone as lentes multifocais são contraindicadas para pacientes com ceratocone porque podem causar aberrações visuais além de grau residual. Não quer dizer que a correção da visão para todas as distâncias esteja descartada para esta parcela da população. Há casos de ceratocone que as lentes de foco estendido podem proporcionar bons resultados cirúrgicos. De modo geral as lentes monofocais esféricas representam o padrão para a correção do astigmatismo desde que o cirurgião domine as equações que permitem o cálculo preciso da lente intraocular.

Queiroz Neto ressalta que a cirurgia de catarata em pacientes com ceratocone segue os mesmos padrões de segurança e etapas das cirurgias em realizadas nos outros grupos de pacientes, mas exige expertise do cirurgião, finaliza.