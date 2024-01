O verão chegou, e em muitas cidades do Brasil a temperatura já supera os 30 graus C. É fundamental redobrar os cuidados de proteção da pele nessa época do ano. “Tomar sol todos os dias não faz mal, pelo contrário tomar sol de maneira adequada nos traz benefícios.

Claro que a exposição direta e contínua ao mesmo pode causar danos a pele, como aumento de rugas, envelhecimento precoce da pele e aumento do risco de câncer de pele.

Mas o sol é a principal maneira do corpo produzir a famosa vitamina D, de grande importância para nossa saúde geral e tem relação direta com nosso humor, a saúde osteomuscular e até mesmo sistema imunológico”, explica o dermatologista Dr. Felipe Chediek.

É importante destacar que até em dias nublados também podemos queimar a nossa pele. “Os raios solares atravessam as nuvens e nos atingem, menos do que um dia sem nuvens é claro, mas ficar atento também e utilizar protetor solar.

A depender da latitude e longitude, ou seja, o local onde você se encontra teremos maior ou menor radiação UV, que pode ser pesquisada facilmente hoje em dia na internet. Saber que sua região tem um maior índice UV requer, obviamente, atenção redobrada em relação aos cuidados com a pele e usar frequente e contínuo o protetor solar.

Os horários classicamente que orientamos evitar a exposição prolongada ao sol pois o índice UV é maior é das 10 as 15 h, mas esse é o ideal para produção de vitamina D, lembrando que de 10 a 15 minutos basta, a partir desse tempo começa a ser excessivo e danoso a pele.

Então se expor ao sol da melhor maneira requer cuidados e conhecimentos para equilíbrio melhor da saúde como um todo”, destaca Dr. Franklin Veríssimo, especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP.

Foto: Divulgação

Ter a pele bronzeada não é sinônimo de pele saudável. “Ao contrário do que muita gente pensa bronzeado dourado não é saudável. Esse que é o desejo de muitas pessoas pode representar, na verdade, um perigo para a saúde da pele”, afirma Dr Franklin Veríssimo.

O médico explica que “os efeitos nocivos da radiação solar são, sobretudo: o envelhecimento precoce, manchas na pele, aumento da flacidez e até mesmo surgimento de câncer de pele. Importante: evite se expor ao sol entre 10 e 16h porque nesse horário há maior índice de radiação ultravioleta e assim, maiores serão os danos.”

Mas quais são, afinal, os cuidados para antes de tomar sol, além do protetor solar?

“Criar o hábito de usar protetor solar regularmente, associar a uso de boné ou chapéu, óculos de sol ou roupas com fator de proteção sempre são bem vindos. Lembre-se de sempre beber muita água e cuidado com os horários em que a radiação é maior”, afirma Dr. Franklin.

O filtro solar não é uma permissão para a exposição ao sol. “Ele é sim um grande aliado, desde que sejam seguidas as orientações de horário, evitar exposição exagerada e usar complementos como bonés, óculos, como importantes complementos , sobretudo no verão em praias, piscinas ou atividades ao ar livre”, alerta Veríssimo.

“Recomendo utilizar filtro com FPS 30 ou maior; e para as crianças ou pessoas que possuem pele mais sensível, FPS de no mínimo 50. Costumo indicar filtros com cor para a grande maioria dos pacientes, principalmente para aqueles que ficam muito tempo expostos à luz visível e para os que estão tratando as manchas.Além disso eles podem ser grandes aliados na cobertura de manchas, ajudando a disfarçar as imperfeições”, detalha o dermatologista.

A reaplicação do filtro solar é muito importante ao longo do dia. “Não deixe para aplicar o filtro quando chegar na praia ou piscina, por exemplo. O ideal é aplicá-lo cerca de 20 minutos antes de se expor ao sol, para dar tempo de ser absorvido e começar a agir. Também devemos reaplicar o filtro solar a cada 2 horas ou após se molhar ou suar muito, principalmente se estiver direitamente exposto ao sol”, o médico.

Os cuidados com a pele devem seguir após tomar sol. “É sempre bom usar um hidratante na pele, sendo o melhor momento logo após o banho, este evitar ser quente e prolongado. Cuidado com agentes esfoliantes, pois a pele pode estar mais sensível a depender do tempo de exposição solar. Se exagerou e está muito avermelhada pode-se se usar agentes calmantes como água termal e cremes para queimadura”, afirma Dr. Chediek.