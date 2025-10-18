Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saúde B+: Dia Mundial da Menopausa: como lidar com os desafios de uma das fases mais temidas da vida

Psicóloga esclarece dúvidas e dá dicas valiosas de como ser feliz na menopausa

Por Denise Neves - Colaboradora do Correio B+

Por Denise Neves - Colaboradora do Correio B+

18/10/2025 - 16h00
O Dia Mundial da Menopausa é celebrado hoje, 18 de outubro para conscientizar a população sobre a menopausa e o climatério. O objetivo da data é informar, prestar apoio e promover cuidado à saúde e ao bem-estar das mulheres numa das fases mais importantes da vida delas. Afinal, é possível ser feliz na menopausa? Para responder à essa pergunta, consultamos a psicóloga Dra. Vanessa Abdo, que também desmistifica o tema, fala sobre os sintomas e dá orientações importantes que auxiliam no tratamento da menopausa.

Pode se dizer que a mulher está na menopausa quando ela completa um ano sem menstruar. Esse acontecimento, que marca o fim da fase reprodutiva do corpo feminino, acontece entre os 45 e 55 anos. Quando a menopausa acontece antes dos 40 anos, é denominada “menopausa precoce”, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares como infarto e derrame e osteoporose. Por isso, é indicado que se tenha um acompanhamento.

“A menopausa é uma etapa da vida da mulher que indica o fim de um ciclo que tem aspectos biológicos e psicológicos. É importante a gente tratar a mulher como um ser complexo e multifacetado que precisa ser olhado de forma multidisciplinar. Isso requer um acompanhamento de ginecologista, endocrinologista e até mesmo de um psicólogo para garantir que essa fase seja ultrapassada de uma forma menos dolorida”, afirma a psicóloga Dra. Vanessa Abdo.

O climatério, também chamado de perimenopausa, começa alguns anos antes da menopausa e vai até alguns anos após a sua ocorrência, sendo marcado em particular pela queda dos hormônios estrogênio e progesterona.

“É possível ser feliz na menopausa. Acho importante não ‘demonizar’ essa fase, mas também não podemos ‘romantizá-la’ por completo. Temos que ter equilíbrio. Infelizmente, por conta do etarismo, é um período da vida em que a mulher vai ser vista como velha, inútil, descartável, uma vez que é uma fase que está atrelada à reprodução e a procriação da mulher. Mas, no geral, é um período no qual ela consegue lidar com os seus próprios interesses. Ela não precisa mais se preocupar em casar ou construir uma carreira. Porque é uma fase que, no geral, as famílias já estão constituídas e as carreiras consolidadas. Não é preciso mais gastar energia com esses assuntos. Pode ser um momento de muito potencial criativo, de autoconhecimento, de fazer alguma coisa que é do seu interesse”, diz a psicoterapeuta.

A psicóloga Dra. Vanessa Abdo alerta ainda para a necessidade de se avaliar a complexidade da saúde da mulher tanto pelos impactos físicos quanto emocionais. “Algumas vezes, os hormônios estão muito ruins e as mulheres estão funcionando bem, ou ao contrário. É muito comum mulheres acima de 40 anos voltarem no consultório dizendo: ‘A minha médica falou que os meus hormônios estão ótimos’, e você vê uma mulher sem libido, apática, muito cansada, sem conseguir dormir, com insônia, cabelo caindo etc. Então, clinicamente a gente também consegue reconhecer. Será que não está faltando olhar tanto do ponto de vista hormonal quanto do ponto de vista social, que mulher é essa e o que ela pode entregar para ressignificar esse período?”, questiona.

Entre os sintomas causados pela menopausa, estão: baixa libido, insônia, variação de humor, irritabilidade, dores de cabeça, irregularidade menstrual, secura vaginal, fogachos (calores). As mulheres ainda podem apresentar episódios de sangramento que tendem a ser irregulares e inconstantes. Algumas menstruam várias vezes no mês ou, às vezes, a cada dois, três meses ou até mais.

O tratamento se baseia inicialmente em uma dieta saudável, prática de atividade física regular e suspensão do tabagismo, em caso de fumantes. A terapia hormonal também é uma alternativa para o tratamento dos sintomas da menopausa. “Acredito que também precisamos ressignificar os padrões de beleza. Os debates sobre representatividade de corpos femininos têm crescido muito nos últimos anos e ajudado a transformar esse cenário que antes era visto como o fim da vida da mulher. As mulheres têm tido um novo olhar para a menopausa e, para mim, sem sombra de dúvidas isso é resultado do maior adesão delas ao autocuidado, principalmente com a saúde mental”, conclui a psicóloga Dra. Vanessa Abdo.

Cinema B+: Top 10 Streaming Semana de 18 de outubro de 2025

Os Top 10 semanais não são tabelas de poder, mas mapas de interesse coletivo.

18/10/2025 13h00

Cinema B+: Top 10 Streaming Semana de 18 de outubro de 2025

Cinema B+: Top 10 Streaming Semana de 18 de outubro de 2025 Foto: Divulgação

Os Top 10 semanais não são tabelas de poder, mas mapas de interesse coletivo. A partir deles, é possível perceber tendências mais sutis: quando o público busca escapismo, quando retorna ao conforto do conhecido ou quando se entrega ao desconforto da curiosidade mórbida.

E nesta terceira semana de outubro, as listas mostram um padrão inconfundível — o mundo quer sentir. Seja medo, riso, nostalgia ou esperança, o streaming virou o principal espelho emocional do nosso tempo.

Netflix: o fascínio pelo medo e pela fantasia

A Netflix continua a dominar o imaginário global com a fórmula que melhor domina: metade horror psicológico, metade escapismo pop.

O topo entre as séries segue com “Monster: The Ed Gein Story”, consolidando o império de Ryan Murphy — e provando que o público ainda consome o mal com a mesma curiosidade com que assiste a reality shows.

Logo abaixo, “Old Money” e “The Diplomat” acrescentam sofisticação, enquanto “Boots” e “Genie, Make a Wish” oferecem alívio leve e fantasioso. “Victoria Beckham” e “The Hunting Wives” confirmam: glamour e crime são sempre irresistíveis quando embalados em narrativa serializada.

Nos filmes, “The Woman in Cabin 10” surge como o novo fenômeno — um thriller claustrofóbico que traduz a paranoia contemporânea com precisão cirúrgica.

“Caramelo” segue surpreendendo, um pequeno filme que virou sucesso mundial, mostrando o poder dos algoritmos em descobrir o inesperado.

Entre os demais títulos — “KPop Demon Hunters”, “My Father, the BTK Killer” e a dupla “Godzilla: King of the Monsters” e “Godzilla vs. Kong” — o que se revela é um cardápio que abraça o absurdo e o previsível com a mesma paixão.

A Netflix continua sendo o palco do excesso: entre monstros, crimes e desejos, ela reflete o caos do nosso apetite por tudo.

HBO / Max: prestígio, peso e intensidade

Na HBO, “Task” permanece soberana — uma série que condensa tudo o que a plataforma representa: densidade emocional, atuações impecáveis e dilemas morais que desafiam o espectador.

Ao redor dela, o ecletismo é calculado: “Peacemaker” e “Twisted Metal” garantem a dose de ação e irreverência, enquanto “The Thaw” e “The Chair Company” mantêm a tradição de dramas existenciais.

Nos filmes, “Superman” lidera novamente, um lembrete de que os mitos ainda sustentam a imaginação coletiva.

“The Substance” continua em alta, reforçando o domínio do horror corporal como gênero contemporâneo.

Entre “Oppenheimer”, “Materialists” e “Valiant One”, o catálogo da HBO/Max reafirma seu território: histórias que combinam espetáculo e inquietação — cinema em formato de série, e séries com alma de cinema.

Disney+: o equilíbrio entre conforto e reinvenção

O Disney+ encontrou seu novo eixo entre nostalgia e experimentação. O docudrama “Murdaugh: Death in the Family” entrou com força, mostrando que até o público da Disney está pronto para true crime — desde que venha com verniz de elegância.

Ao lado dele, “Chad Powers”, estrelada por Glenn Powell, confirma a expansão do catálogo para o público adulto, enquanto “Marvel Zombies” mantém o fandom fervendo entre risadas e vísceras animadas.

Nos filmes, o império Pixar segue intocável: “Elio” lidera e “Incredibles 2”, “Lilo & Stitch” e “The Nightmare Before Christmas” reforçam o poder da memória afetiva.

“Thunderbolts”* e o teaser de “Tron: Ares” lembram que a marca ainda sabe antecipar o futuro — mesmo quando revisita o passado.

O resultado é um Top 10 que se equilibra entre o doce e o sombrio, entre o filme que a criança ama e o adulto não esquece.

Prime Video: o mundo em várias línguas

A Amazon segue como o laboratório multicultural do streaming.

“Gen V” mantém a liderança, provando que o universo de The Boys ainda tem combustível para anos.

“The Summer I Turned Pretty” continua firme com seu romance ensolarado, mas o destaque é a longevidade de “Yo Soy Betty la Fea”, um clássico latino que ultrapassa gerações e fronteiras.

Entre “Maxton Hall”, “The Girlfriend” e “De viaje con los Derbez”, o Prime constrói o retrato mais plural entre os serviços: cada título fala com um público diferente, e todos encontram espaço no mesmo ranking.

Nos filmes, o domínio absoluto é do universo “Culpa Mía” — agora expandido em “Our Fault”, “Culpa Tuya” e “My Fault: London”. É o melodrama digital em sua forma mais pura, impulsionado por redes sociais e legiões de fãs adolescentes. A coexistência com títulos como “No Time to Die” e “Pig” prova que a Amazon pode ser, ao mesmo tempo, blockbuster e confissão íntima.

É a plataforma que melhor traduz a globalização emocional: histórias de todos os sotaques, sentimentos de um só tipo — intensos.

Paramount+: memória e permanência

O Paramount+ é, mais do que nunca, o templo da nostalgia.
“South Park” reina absoluto, e o retorno de “Sabrina, the Teenage Witch”, “Dexter” e “Charmed” confirma o apelo do que já foi sucesso. Enquanto isso, “Tulsa King” e “Lioness” mantêm viva a promessa de modernidade, equilibrando gerações em uma mesma prateleira digital.

Nos filmes, “Vicious” e “Top Gun: Maverick” seguem lado a lado — adrenalina e heroísmo em estado puro.

“Mean Girls” e “World War Z” completam o ciclo afetivo da Paramount: rir, lembrar e escapar.
A plataforma entendeu que nostalgia não é apenas memória — é produto, linguagem e identidade.

Apple TV+: elegância e consistência

A Apple TV+ continua sendo o endereço da excelência silenciosa. “The Last Frontier” estreou com impacto, enquanto “Slow Horses”, “The Morning Show” e “Severance” mantêm o padrão de ouro da televisão premium. Cada série da Apple parece desenhada à mão — e o público responde à coerência de quem prefere qualidade à saturação.

Nos filmes, “The Lost Bus” assume o topo e confirma o apetite do público por narrativas originais e intimistas.

“Wolfs”, “The Family Plan” e “Greyhound” consolidam um catálogo de sofisticação sem pressa.
Enquanto outros serviços correm atrás do algoritmo, a Apple segue cultivando o tempo — e o prestígio.

O retrato da semana

Comparada à primeira quinzena de outubro, esta semana mostra um espectador dividido entre o caos e o conforto. O true crime continua forte, o terror resiste, o melodrama adolescente cresce e a nostalgia se consolida como força comercial.

Cada plataforma reflete um desejo coletivo:

A Netflix explora o medo.

A HBO reflete a culpa.

A Disney oferece consolo.

A Amazon fala todas as línguas.

A Paramount preserva o passado.

E a Apple ainda aposta na eternidade.

O FlixPatrol não revela quantas pessoas estão assistindo — revela por que estamos assistindo.
E talvez isso seja mais interessante.

Top 10 Miscelana — Semana de 18 de outubro de 2025

Slow Horses (Apple TV+) — Gary Oldman transforma o caos em arte. A série continua impecável, inteligente e humana.

The Diplomat (Netflix) — poder, casamento e manipulação política num equilíbrio raro entre drama e ironia.

Monster: The Ed Gein Story (Netflix) — Ryan Murphy faz do horror um espelho da curiosidade coletiva.

Task (HBO / Max) — o thriller mais denso do ano; uma aula de tensão e moral.

Murdaugh: Death in the Family (Disney+) — Patricia Arquette dá vida e complexidade a uma tragédia real.

The Morning Show (Apple TV+) — poder e vulnerabilidade em combustão permanente; um drama sobre o caos moderno.

Caramelo (Netflix) — o pequeno filme que virou sensação global; doce, humano e inesperado.

Gen V (Prime Video) — sátira, anarquia e juventude: o universo The Boys no auge do sarcasmo.

Only Murders In the Building (Disney+) — Meryl Streep liderando um episódio de destaque para personagens femininas e avançando no mistério da temporada.

The Lost Bus (Apple TV+) — minimalista e emocional; a melhor prova de que o cinema autoral sobrevive no streaming.

Fontes: FlixPatrol (dados de 18 de outubro de 2025). Compilação e análise: Miscelana.

Saúde

Estudos apontam aumento do consumo de produtos ultraprocessados e alertam para impactos

Dietas ultraprocessadas: por que estamos nos afastando dos alimentos naturais? Estudos apontam aumento do consumo de produtos ultraprocessados no Brasil e alertam para impactos na saúde e na cultura alimentar; veja o que diz a nutricionista Maria Tainara

18/10/2025 11h00

Ultraprocessados: um terror para o organismo

Ultraprocessados: um terror para o organismo Foto / Divulgação

A alimentação brasileira está mudando, e não para melhor. Em um país reconhecido pela diversidade de frutas, legumes e tradições culinárias, como o arroz com feijão, cresce a presença dos alimentos ultraprocessados nas mesas. Produtos prontos, embalados e de preparo rápido vêm substituindo os alimentos frescos, num movimento que preocupa médicos e nutricionistas.

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE e o Ministério da Saúde, os ultraprocessados já representam quase 20% das calorias diárias consumidas no País, proporção ainda maior entre jovens e moradores das grandes cidades.

Esses produtos, como biscoitos, embutidos, refrigerantes e macarrões instantâneos, em geral, são pobres nutricionalmente e ricos em calorias, açúcar, gorduras, sal, passam por várias etapas industriais e contêm aditivos químicos, corantes e aromatizantes.

“Vivemos uma transição alimentar silenciosa. Aos poucos, o ato de cozinhar e de escolher alimentos frescos está sendo substituído pela praticidade ofertada pela indústria de alimentos”, observa a nutricionista e professora Maria Tainara Soares Carneiro. Ela diz que o fenômeno está ligado a tempo, renda e oferta.

“Muitas famílias passam o dia fora e acabam recorrendo ao que é mais rápido e acessível. É uma questão social e estrutural”, afirma Tainara.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

A urbanização acelerada e as longas jornadas de trabalho reduziram o tempo para cozinhar, enquanto a indústria oferece conveniência e preços competitivos. Maria Tainara também destaca o marketing agressivo.

“A publicidade é poderosa. Transforma o consumo em símbolo de praticidade e status. O problema é que esses produtos são pobres em nutrientes e ricos em gordura, sal e açúcar”, diz a professora, que é coordenadora do curso de Nutrição da Estácio.

Pesquisadores da USP e da Fiocruz estimam que o consumo de ultraprocessados esteja associado a mais de 57 mil mortes prematuras por ano no Brasil – cerca de seis óbitos a cada hora. O dado, atualizado em 2024 pelo American Journal of Preventive Medicine, aponta aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares.

Outros estudos relacionam o consumo elevado desses produtos à piora cognitiva, à ansiedade e à baixa saciedade, especialmente entre adolescentes. “A alimentação é muito mais do que energia. Ela influencia nosso humor, disposição e até a capacidade de aprendizado”, reforça a nutricionista.

MUDAR É POSSÍVEL

Para Maria Tainara, voltar a comer bem não precisa ser complicado. A reaproximação com os alimentos naturais pode começar com atitudes simples. “Trocar o refrigerante pela água, levar frutas para o trabalho e preparar lanches caseiros já faz diferença”, recomenda. Ela também defende o resgate do preparo das refeições em casa. “Cozinhar é um ato de autocuidado e economia. Quando você prepara sua comida, entende o que está comendo”, diz Tainara.

A professora recomenda que é preciso que as famílias se organizem na aquisição e no preparo dos alimentos in natura para a semana e aproveitem as promoções dos supermercados e das feiras para um melhor custo-benefício. Planejar as compras e ler os rótulos com atenção também conta muito. “Quanto mais nomes químicos e ingredientes desconhecidos, maior a chance de ser ultraprocessado”, alerta.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) reduziu, neste ano, o limite de ultraprocessados na alimentação escolar para 15%, priorizando alimentos da agricultura familiar, medida vista como avanço na formação de hábitos saudáveis desde a infância.

Para a coordenadora da Estácio, é essencial fortalecer a educação alimentar e as políticas públicas. “Precisamos resgatar o valor cultural e afetivo da comida de verdade. Ensinar a cozinhar, planejar e reconhecer o que se come. Isso é autonomia alimentar”, afirma a nutricionista, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde no Guia Alimentar para a População Brasileira e no Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos.

DA INDÚSTRIA À MESA

“O ambiente alimentar é desenhado para nos empurrar aos ultraprocessados. Eles são mais visíveis, alguns com o valor mais acessível, e convenientes. A responsabilidade deve ser compartilhada entre o poder público, a indústria e o consumidor”, opina Tainara.

Enquanto isso, nas cozinhas e mercados, a luta continua: reconectar o brasileiro aos alimentos que vêm da terra, e não da fábrica, é essencial para preservar a saúde e a identidade alimentar do País.

SALADA TROPICAL

Ultraprocessados: um terror para o organismo

Ingredientes

(medidas conforme a preferência)

> Mix de folhas de sua preferência;
> Palmito;
> Manga;
> Tomates-cereja;
> Castanhas-do-pará;

Ingredientes do molho.

Molho:

> 3 colheres (sopa) de azeite;
> 1 colher (sopa) de mel;
> 2 colheres (sopa) de aceto balsâmico;
> Sal a gosto;
> Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Reúna todos os ingredientes;
Em uma tábua, pique os tomates e os palmitos em cubos e a manga em lascas. Reserve;
Triture as castanhas em um processador de alimentos. Reserve;
Em uma tigela, coloque as folhas rasgadas, o tomate, o palmito, a manga e as castanhas. Misture;
Em uma vasilha, coloque o azeite, o mel, o aceto e tempere com sal e pimenta;
Misture bem e derrame esse molho sobre as folhas;
Está pronto. Basta servir.

SALADA DE COUVE COM LARANJA

Ultraprocessados: um terror para o organismo

Ingredientes

> 5 folhas de couve-manteiga;
> 1/2 cebola grande;
> 1 laranja-pera;
> 1 colher (chá) de vinagre;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
> 1/2 limão-taiti;
> Sal a gosto.

Modo de Preparo

Lave as folhas de couve e seque-as com papel-toalha;
Em uma tábua, empilhe as couves e enrole todas juntas, formando um cilindro. Com uma faca afiada, corte as folhas em tiras finas (corte chiffonade). Descasque e fatie a cebola em meia-lua;
Lave e descasque a laranja, retirando as partes brancas;
Com uma faca, separe os gomos, tomando cuidado para não despedaçar;
Em uma tigela, coloque a couve fatiada e a cebola em meia-lua;
Tempere com vinagre, azeite, suco de limão e sal;
Misture bem para incorporar os temperos;
Finalize com os gomos de laranja. Se quiser, deixe na geladeira por alguns minutos antes de servir.

