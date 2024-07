Saúde B+: Doenças respiratórias e outros males têm maior ocorrência no inverno

Concentração de poeira e pólen em suspensão no ar, variação da umidade do ar e mudança brusca de temperatura. Esses e outros aspectos característicos do inverno causam as doenças típicas dessa estação em que as temperaturas caem.

Gripe, doenças respiratórias e processos alérgicos diversos são comuns nessa época. Médicos alertam para a prevenção e cuidados que podem ser tomados no outono.

Normalmente idosos e crianças são mais acometidos.

Para o público infantil é recomendada especial atenção. “ Durante esse período na pediatria, as doenças mais comuns são gripes, resfriados, crises de asma, bronquiolite e pneumonia. Elas acontecem pois, nessa época a umidade relativa do ar diminui.

Para prevenir essas doenças, é importante manter as vacinações em dia, evitar lugares fechados e aglomerados, higienizar as mãos e lavar as narinas com soro fisiológico regularmente”, afirma Dra. Fernanda Santoro Santos, pediatra do Centro Médico Pastore ( RJ).

A médica destaca que os responsáveis devem estar atentos aos sintomas. “Quando a criança apresentar algum sintoma respiratório, é importante os pais se comunicarem com o pediatra assistente, para que sejam orientados de forma adequada e ficarem atentos aos sinais de alarme, como febre há mais de 72h, esforço respiratório e sonolência, nesses casos, devem se encaminhar ao serviço de emergência”, reforça Dra. Fernanda.

Quanto aos idosos vale alertar que esses também costumam ser acometidos pelas doenças sazonais, “como as doenças respiratórias, gripes, principalmente influenza/pneumonias, pneumocócicas. Há também o vírus sincicial respiratório do adulto. A melhor medida preventiva é a vacinação anual da gripe, que muda de acordo com as cepas previstas para o ano. Também tem a Vacinação antipneumocócica” , alerta Dra. Karina Azambuja, geriatra do Centro Médico Pastore.

Seja qual for o público é sempre recomendado estar com check up médico em dia e cuidar também de prevenção, caso já tenha histórico de doenças respiratórias, por exemplo.