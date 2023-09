Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Leonardo da Vinci - artista italiano "A experiência nunca falha, apenas as nossas opiniões falham, ao esperar da experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer”.

FELPUDA

Câmara Municipal de cidade do interior de Mato Grosso do Sul está chamando atenção pelos gastos de R$ 140 mil com produtos (não especificados) para a cozinha daquela Casa de Leis fornecidos por três empresas. O disparate é que as excelências fazem verdadeiro “chororô”, alegando dificuldades financeiras. Explicar a gastança em tempos bicados e em ano pré-eleitoral é que são elas…

Até o dia 10 de outubro, estarão abertas as inscrições para o Prêmio Fadah Scaff Gattas, que objetiva selecionar fotografias com temática relacionada ao conjunto de manifestações culturais na sua diversidade, como festas, lugares, celebrações, modos de fazer/criar, espaços, conjuntos arquitetônicos e urbanísticos e, ainda, lugares de memória. O prêmio terá duas modalidades: fotografia individual (apenas uma única foto) e ensaio fotográfico (conjunto de três a cinco fotos).

Os interessados podem inscrever seus trabalhos nas seguintes categorias: celebrações, formas de expressão, lugares, objetos e edifícios e, por fim, saberes. Cada candidato poderá ser premiado em apenas uma modalidade/categoria. A iniciativa é do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e as fotos vencedoras vão compor o acervo do órgão federal. Mais informações podem ser acessadas em gov.br/iphan, além de @iphangovbr nos perfis no Facebook, no Instagram e no X (antigo Twitter) e no canal do YouTube.

Sidney Volpe, que neste domingo completará 70 anos

Carol Pettengill e Ana Cristina Lima

Procura-se

Servidora que exerce importante função em certo poder público está igual vento: todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Apesar de o seu trabalho exigir, digamos, fazer interação com outros segmentos, ela se fecha em copas. As reclamações são muitas, e há quem diga que tem gente querendo “atravessar

o Rubicão” e chegar à chefia.

Tudo em casa

Nas conversas de bastidores, o que se ouve é que a proibição de nepotismo no poder público não passa de lenda. Assim, figurinha faz cara de paisagem diante da pretensão de queridão da família, daqueles que participam do churrasco aos domingos levando as criancinhas, entrar em disputa a importante cargo. Mas como quem tem padrinho não morre pagão…

De novo

Prefeito de município do interior está sendo chamado nos bastidores de colecionador. É que o dito-cujo sempre tem sido pivô de denúncias de supostos malfeitos com dinheiro público. Assim, sua coleção continua crescendo. Dessa vez, o caso que levou à abertura de inquérito civil envolve compadrio em licitação para atender à área de saúde.

Aniversariantes

Colaborou Tatyane Gameiro