Saúde B+: Entenda como as doenças respiratórias afetam nossos olhos no inverno

Levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostra que as doenças respiratórias triplicam no frio e alteram a visão. Entenda.

Flavia Viana

Flavia Viana

16/08/2025 - 17h00
O maior desafio da saúde pública no inverno é prevenir as doenças respiratórias. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam que a gripe, resfriado, rinite, sinusite, bronquite e asma  triplicam na estação. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier, a baixa umidade no frio diminui a lubrificação, primeira barreira de defesa dos olhos e todas as mucosas das vias respiratórias.  “Pessoas que permanecem em locais fechados e pouco arejados durante o inverno têm o dobro de chance de contrair conjuntivite viral e alérgica”, salienta.

Isso porque, este é o ambiente ideal para a multiplicação de diferentes cepas de vírus e acúmulo de partículas suspensas no ar que causam alergia respiratória e ocular.  “Embora a conjuntivite seja causada por adenovírus, a gripe pelo influenza e o resfriado pelo rinovírus quando as vias respiratórias são atingidas por  gripe ou resfriado, indica queda da imunidade e o risco de ter conjuntivite viral é maior. A doença, explica,  altamente contagiosa é a  inflamação da conjuntiva, membrana transparente que reveste as pálpebras e a superfície dos olhos. “Já a conjuntivite alérgica não é transmissível, mas causa coceira intensa e pode causar danos permanentes”, pontua.

Sinais de alerta

Queiroz Neto explica que para atravessar a estação com boa saúde ocular a  primeira medida é garantir a lubrificação dos olhos e das vias respiratórias.  Os sinais de alerta elencados pelo oftalmologista são:

Olho seco: Sensação de areia nos olhos, vermelhidão, coceira leve e vermelhidão, são os primeiros sinais de que você pode contrair conjuntivite por uma deficiência na lágrima. Queiroz Neto ressalta que em algumas pessoas os olhos derramam lágrima sem parar. Isso acontece, salienta,  porque as glândulas nas bordas das pálpebras que produzem a lágrima estão obstruídas.

Conjuntivite viral: pálpebras inchadas, vermelhidão, coceira, ardência, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento, secreção viscosa e fotofobia (aversão à luz). Por ser altamente contagiosa, observa, e representa  importante fator de afastamento do trabalho que pode durar até quatro semanas.

Conjuntivite alérgica:  Os olhos apresentam secreção aquosa, coceira mais intensa e todos os outros sintomas da viral.


Grupos de risco

 O especialista que também é membro do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) afirma que os Os= grupos mais atingidos pela conjuntivite viral  são as mulheres na menopausa que têm diminuição da lágrima causada pela  queda da produção dos estrogênios,  crianças que estão com o campo imunológico em desenvolvimento e idosos pelo desgaste do organismo. Dos três, comenta, as crianças são as que melhor reagem. Isso  porque, todo o metabolismo  é mais ativo e tomam diversas vacinas que as tornam mais resistentes. Já a conjuntivite alérgica atinge 6 em cada 10 pessoas que convivem com outros tipos de alergia.

Contaminação

Queiroz Neto afirma que nas empresas os maiores veículos de contaminação viral  são os teclados de computador, mouse e interruptores de luz. O especialista também chama a atenção para os carrinhos de supermercado e balcões do varejo.

A dica para evitar o contágio é lavar as mãos com frequência, principalmente depois de usar objetos que foram manuseados por outras pessoas, manter  o corpo  hidratado, não compartilhar  toalhas, fronhas, talheres, colírios e maquiagem .

Tratamento

O tratamento da conjuntivite viral é feito com compressas frias, lubrificação intensa e colírios anti-inflamatórios que aliviam os sintomas, mas só devem ser usados sob prescrição e acompanhamento médico.  O especialista também recomenda uso de óculos escuros que melhoram o conforto evitam a proliferação de vírus pela exposição dos olhos à radiação ultravioleta.

Queiroz Neto afirma que p vírus pode criar resistência mesmo sob medicação. Por isso, há casos em que se formam membranas na conjuntiva que exigem tratamento com corticoides e até aplicação de laser para remover opacidades na córnea que reduzem a acuidade visual.

O oftalmologista ressalta que a  conjuntivite alérgica  leve é tratada com colírios anti-histamínicos e lubrificante. Para quadros  mais graves é indicado colírio com  corticoide que sempre requer acompanhamento médico. Isso porque, o uso não pode ser interrompido subitamente para evitar efeito rebote. Outro cuidado, afirma, é evitar a instilação indiscriminada que aumenta o risco de desenvolver glaucoma e catarata precoce. O acompanhamento do oftalmologista é crucial, salienta, porque a alergia ocular  pode ser recorrente  e necessitar de outras  terapias nos casos em que  evolui para o ceratocone. Os cuidados no dia a dia  recomendados pelo oftalmologista são: evitar coçar os olhos, ambientes fechados, poeira, contato com animais e plantas.

Prevenção

As principais dicas para proteger os olhos no inverno são:´

·        Tomar vacina anualmente para gripe no outono.

·        Lavar as mãos com frequência.

·        Praticar exercícios moderados e constantes.

·        Evitar exercícios muito intensos para manter a resistência.

·        Não permanecer muito tempo sem se alimentar.

·        Beber 30 ml de água/quilo de seu peso.

·        Evitar aglomerações em locais mal ventilados.

·        Dormir regularmente.

Vanessa da Mata se apresenta no MS Ao Vivo neste domingo

Evento no Parque das Nações Indígenas terá abertura do cantor Kalélo e interpretação em Libras inovadora

16/08/2025 11h00

Vanessa da Mata

Vanessa da Mata Divulgação

Neste domingo (17 de agosto), a partir das 17h, o MS Ao Vivo recebe Vanessa da Mata, uma das maiores vozes da MPB. O show, que acontece no Parque das Nações Indígenas, é gratuito e integra a programação cultural do Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS.

A cantora mato-grossense apresenta seu novo trabalho, “Todas Elas”, que inclui o single “Esperança”, lançado recentemente. O repertório promete unir canções inéditas e grandes sucessos da carreira da artista, com direção de Jorge Farjalla.

Inclusão

Uma das novidades desta edição do MS Ao Vivo é a participação de uma intérprete de Libras surda, Alessandra Daniel, que fará a tradução das músicas e falas do evento com o apoio dos intérpretes ouvintes Felipe Sampaio e Bruno Ribeiro.

Segundo Felipe Sampaio, coordenador de acessibilidade do projeto, a técnica utilizada é a “tradução de espelho”, em que os intérpretes ouvintes repassam as informações para Alessandra, que as transmite em Libras diretamente no palco.

“Esse é um trabalho pioneiro em Mato Grosso do Sul. Já realizamos essa experiência no Carnaval de Dourados e agora trazemos para o MS Ao Vivo, mostrando que a inclusão vai além do convencional”, explica Felipe.

Abertura

Antes de Vanessa da Mata, o público poderá conferir o talento do multi-instrumentista e compositor Kalélo, uma das vozes mais inventivas da cena musical sul-mato-grossense. Com influências que vão do afrobeat ao samba e ao rock, o artista apresenta o espetáculo “Verso e o Avesso”, que reúne canções autorais e releituras marcadas por temas como identidade e vivência periférica.

“Estar no palco do MS Ao Vivo é especial para mim. Foi esse festival que me inspirou a ser artista, e hoje subir aqui é uma conquista”, afirma Kalélo.

“Esperança”

O novo single da cantora, “Esperança”, traz uma reflexão sobre autoconhecimento e amor próprio, com letras que falam sobre superação e a importância de não delegar a felicidade a terceiros.

“É uma música sobre se curar e se conhecer, sobre não depender do amor de outrem para se sentir completo”, explica Vanessa. O álbum “Todas Elas” também contará com participações especiais, como o pianista de jazz Robert Glasper e o cantor João Gomes.

Serviço

Data: Domingo, 17 de agosto
Horário: A partir das 17h
Local: Parque das Nações Indígenas, Campo Grande (MS)
Entrada: Gratuita
Line-up: Kalélo (abertura) e Vanessa da Mata (show principal)
Acessibilidade: Interpretação em Libras disponível

GASTRONOMIA

Para celebrar o Dia do Pão de Queijo, conheça uma receita com ingredientes diferentes

Preparado com mandioca na air fryer? Sim, para celebrar o Dia do Pão de Queijo, no domingo, uma receita saborosa criação da culinária brasileira que recupera um ingrediente do século 18 e combina o preparo da iguaria com um jeito bem moderno e prático

16/08/2025 10h00

Antes do polvilho azedo, a mandioca era usada como item de base na receita do pão de queijo

Antes do polvilho azedo, a mandioca era usada como item de base na receita do pão de queijo Divulgação

Pão de queijo é sempre sinônimo de festa. Não precisa de um evento para ele ser o queridinho. No café da manhã, no lanche ou a qualquer hora em que a vontade bater, é um item de degustação fácil e muito apreciado, pois, além do sabor único, rapidamente proporciona saciedade.

Já faz tempo que o pão de queijo ultrapassou a condição de símbolo exclusivo da cozinha mineira, tornando-se um representante da mesa brasileira em qualquer canto do País.

Mas, ao que consta, como você vai ler logo adiante, foi lá em Minas Gerais que tudo começou. Conheça antes as novidades que a receita assinada pela chef Bru Calderon apresenta. Assim, poderá celebrar em dobro o Dia do Pão Queijo.

Sim, há uma data para se exaltar o pãozinho tão adorado pelos brasileiros, 17 de agosto. Ou seja, neste domingo é dia de renovar sua coleção de receitas em honra de uma tradição nacional – e, por favor, do paladar coletivo. Então nada de comprar aqueles pãezinhos prontos congelados, ok?

CASQUINHA CROCANTE

A chef Bru Calderon compartilha uma receita com tapioca granulada, em vez do polvilho, para o preparo de um pão de queijo bem crocante.

“O polvilho tem textura elástica. Já a tapioca granulada propicia crocância. O resultado é um pão de queijo com uma casquinha super crocante por fora, irresistível já na primeira mordida, macio e fofinho por dentro”, explica a chef.

SEGREDO

O chef Matheus Marçal também compartilha suas dicas para um pão de queijo perfeito.

“O segredo é a escolha de bons ingredientes, tempo de descanso da massa e temperatura controlada do forno. E, com certeza, o amor envolvido na preparação faz toda a diferença”, afirma o especialista que, além de atuar como chef, trabalha como consultor de alimentos e bebidas para empresas e clientes particulares, tanto na condução de cardápios fixos quanto para eventos mais pontuais.

Marçal destaca a importância da qualidade nos itens de preparo da receita do pão de queijo, “Sempre buscando produtos de boa procedência e os mais frescos possíveis, principalmente os de origem animal”.

Formado em Gastronomia e especialista em Culinária Italiana, o chef alerta sobre as ciladas que devem ser evitadas para garantir o sucesso do pãozinho.

“Jamais alterar, modificar ou substituir ingredientes e acelerar tempo de preparo. Porque isso, com certeza, vai fazer sua preparação, usando um termo de cozinha, ‘desandar’”, ressalta o especialista.

E para quais momentos recomenda a degustação, chef Matheus?

“Sempre quando se tiver fome [risos]. E acompanhado de um café fresquinho, então! Meu Deus! Tem também as opções recheadas, tanto salgadas quanto doces, e que combinam com as mais diversas bebidas”, sugere Marçal, que, diferentemente da chef Bru Calderon, faz uma opção mais tradicional, com polvilho azedo, em sua lista de ingredientes para o pão de queijo.

MANDIOCA

A sugestão da chef Bru remete a uma trajetória da receita que volta a Minas Gerais do século 18. Os escravos utilizavam, naquela época, a mandioca como base para preparar o pão de queijo. A receita foi aprimorada, com o tempo, e o polvilho azedo passou a ser incorporado, conferindo ao pão de queijo a textura leve e o sabor único que se conhece hoje.

Rapidamente, o pão de queijo se popularizou, tornando-se um verdadeiro ícone da culinária brasileira e conquistando o paladar de pessoas em todo o País.

Ciosos da origem da receita dentro do seu território, os mineiros transformaram a idolatria em lei há oito anos. Em 2017, o então deputado estadual Luiz Humberto Carneiro apresentou o Projeto de Lei nº 4002/2017, propondo que o pão de queijo fosse reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais.

Posteriormente, o projeto foi alterado por um substitutivo que, além de confirmar essa homenagem, também incluiu o pão de queijo como símbolo oficial da gastronomia mineira.

Querem mais?

Sobre a receita da chef Bru Calderon, que você acompanha nesta página: além do resultado diferenciado, essa receita torna-se muito mais prática quando preparada na Air Fryer. Fica pronta em menos de 10 minutos, a uma temperatura de 180ºC. As medidas indicadas rendem seis porções de pão de queijo grande.

Antes do polvilho azedo, a mandioca era usada como item de base na receita do pão de queijo

