Saúde B+: Junho laranja - conscientização sobre a anemia e a leucemia

Correio B+

Para encantar o B+ ensina o preparo da famosa maçã do amor

No Correio B+ desta semana, que tal aprender a fazer uma deliciosa maça do amor em casa?

No mês de São João nada melhor não é mesmo? Só não se esqueça que julho também tem festa julina, e sem dúvida ela não poderá ficar de fora do cardápio!



*Curiosidade: Você sabia que a maçã do amor tem origem em São Paulo? Clássico da Festa Junina, o quitute foi criado pelo catalão José Maria Farre Angles, que veio com a família para o Brasil em 1954. Com dificuldades financeiras, ele resolveu vender o doce, que consiste em uma maçã caramelizada servida em um palito, em praças e feiras.

Veja a receita que a Água Doce Sabores do Brasil compartilhou com a gente...

MAÇA DO AMOR



Ingredientes:

2 xícaras de chá de açúcar cristal

½ xícara de chá de groselha

½ xícara de chá de água

2 colheres de sopa de suco de limão

8 maçãs pequenas

Óleo para untar



Modo de preparo:



Primeiramente, em uma panela, misture o açúcar, a groselha, a água e o limão. Leve ao fogo baixo, sem mexer por 10 minutos. Para conferir o ponto, coloque um pouco da calda em um copo com água fria, se endurecer, está pronta.



Lave e seque bem as maçãs e depois espete-as com palitos de madeira para sorvete.

Por último, passe as maças na calda da panela e coloque em uma superfície lisa e untada com óleo. Não se esqueça de deixar escorrer bem. Espere esfriar, embrulhe em saquinhos plásticos decorados e sirva.