Saúde B+: LED ou MMP? Conheça as tecnologias que devolvem força aos cabelos, e pela qual optar

Os cuidados com os cabelos ganharam ainda mais visibilidade nos últimos tempos, especialmente após celebridades como Xuxa Meneghel compartilharem suas experiências com procedimentos como o transplante capilar.



Mas existem outras soluções que também promovem resultados perceptíveis. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), divulgados em 2023, estima-se que cerca de 42 milhões de brasileiros convivam com algum grau de alopecia.

Entre os métodos mais buscados nas clínicas especializadas estão a terapia com luz LED e o MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele).



Ambas as técnicas têm o objetivo de incentivar o crescimento dos fios e minimizar a queda, mas atuam de formas diferentes. Para esclarecer qual é mais adequada em cada caso, a Dra. Mirelle José Ruivo, CEO da rede Mulherez, rede pioneira em cirurgia e rejuvenescimento íntimo, além de transplante de sobrancelhas e capilar, detalha os benefícios e diferenciais de cada abordagem.

LED capilar: estímulo suave, porém potente



“É totalmente não invasivo e utiliza feixes luminosos específicos, como o vermelho ou azul, para ativar a circulação no couro cabeludo, melhorar a oxigenação e estimular os folículos pilosos”, explica a médica. Essa alternativa é recomendada para quem está nos estágios iniciais da perda ou deseja preservar os fios ao longo do tempo. Além de ser indolor, o LED é uma opção segura para gestantes e lactantes, sempre com orientação profissional.

MMP: ação direta e individualizada



Uma técnica que utiliza microagulhas para introduzir ativos diretamente na região tratada. Vitaminas e substâncias anti-inflamatórias podem ser aplicadas conforme a necessidade de cada paciente. “É um método usado em situações de queda acentuada, rarefação capilar e até mesmo alguns tipos de alopecia”, esclarece a especialista. As sessões geralmente são realizadas com intervalos mensais, e o protocolo pode ser adaptado conforme a resposta do organismo.

Como escolher a técnica mais adequada?



A definição depende do estágio da perda, dos objetivos e do histórico de cada pessoa. Segundo a Dra. Mirelle: “Para quem está no início do afinamento ou quer evitar a perda dos cabelos, o LED é uma excelente opção. Já quem apresenta falhas mais visíveis ou diagnóstico de alopecia pode obter melhores resultados com o MMP, que entrega ativos diretamente onde o bulbo capilar necessita”, pontua.

Hábitos que potencializam os resultados



Independentemente da técnica escolhida, alguns cuidados diários ajudam a otimizar os efeitos: “Uma alimentação equilibrada, rica em ferro, zinco e vitaminas do complexo B, associada ao uso de dermocosméticos adequados ao seu tipo de cabelo, é essencial. Além disso, controlar o estresse e respeitar o tempo de resposta do tratamento são atitudes fundamentais”, orienta. “Cada organismo responde de forma única. Com paciência e constância, os resultados aparecem e os cabelos recuperam força e vitalidade”, finaliza.