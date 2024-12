Saúde B+: Rótulos dos alimentos: o que saber para fazer melhores escolhas

GASTRONOMIA

Mesmo com queda no valor de algumas frutas, ceia de Natal 2024 fica 5,8% mais cara; confira dicas de nutricionista para economizar sem deixar de montar uma mesa com opções igualmente apetitosas e aprenda também mais duas receitas práticas e deliciosas

Frutas como as nozes até que não estão tão caras, mas, no geral, o preço dos itens da ceia anda bem salgado Foto: Pixabay

Na contagem regressiva de fim de ano, pensar em Natal é pensar em ceia. E, com a proximidade da data, a ceia, que é símbolo da comemoração, começa a ganhar espaço no planejamento das famílias brasileiras.

Neste ano, porém, a alta nos preços de diversos alimentos tem levado muitas pessoas a buscar alternativas para manter as tradições à mesa sem comprometer o orçamento.

Em Campo Grande, na cotação feita no início desta semana pela repórter Alanis Netto, do Correio do Estado, algumas frutas bastante procuradas na temporada natalina até estão um pouco mais baratas, entre elas o abacaxi havaí (-17,95%), o morango (-1,58%) e a uva (-1,75%).

Mas projeções da Confederação Nacional do Comércio (CNC), baseadas no Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro, indicam que os itens tradicionalmente consumidos na ceia de Natal devem registrar um aumento médio de 5,8% em dezembro. Pensando nisso, a nutricionista Camila Dornelles dá algumas dicas de como economizar sem deixar de lado o sabor e as delícias dessa festividade tão aguardada.

“Antes de tudo, é necessário elaborar uma lista com antecedência para evitar colocar no carrinho itens desnecessários. Outro ponto é que comprar em feiras e em mercados locais costuma ser mais econômico, além de garantir produtos mais frescos do que os encontrados em supermercados”, diz Camila.

Outra estratégia para ter mais controle financeiro é realizar uma pesquisa de preços em diferentes estabelecimentos antes. É importante estar atento a promoções e descontos que surgem de última hora. A partir disso, garante a nutricionista, é possível poupar dinheiro.

“Planejar as quantidades corretas para evitar desperdícios é outro cuidado essencial. Por isso, estimar a quantidade de comida necessária por pessoa pode ser um método eficaz, todos comem e o consumo é feito de forma mais consciente”, orienta a profissional.

FRUTAS DA ESTAÇÃO

Ao ir às compras, a nutricionista destaca que apostar em frutas, legumes e verduras da estação pode ser uma boa tática para incrementar a mesa. Entre as frutas, as opções com melhor custo-benefício são abacaxi, banana, manga, melão, melancia e laranja. No grupo dos legumes, abóbora, abobrinha, batata, berinjela, cenoura, vagem e beterraba se destacam.

Quanto às verduras, alho-poró, agrião, alface, coentro, espinafre, repolho roxo, rúcula, salsinha e pepino são boas escolhas. As frutas tropicais, como caju e caqui, também costumam ser mais baratas nesta época do ano.

“As castanhas e frutas secas, geralmente caras, podem ser trocadas por algumas dessas frutas frescas da estação. O famoso azeite, que também está com preço nas alturas, pode dar lugar a óleos, como os de soja ou de canola, que são ideais para temperos e molhos, e a margarina pode ser usada em receitas de farofas e tortas”, afirma.

As nozes, que são a base do creme cuja receita está nesta página, já estiveram mais caras em Natais passados. Mesmo assim, não se encontra a típica fruta seca na Capital por menos de R$ 90 o quilo.

PROTEÍNAS

Agora, para reduzir os custos das proteínas, que costumam ser os itens mais caros da ceia, a dica é apostar em alternativas mais acessíveis, mas igualmente saborosas. O frango assado, por exemplo, pode substituir o tradicional peru e ganhar um toque especial com temperos natalinos, como ervas finas e especiarias. Cortes como coxa e sobrecoxa são ainda mais econômicos e garantem pratos suculentos, segundo Camila.

Para preparações como tortas ou recheios, a carne moída é uma excelente escolha, enquanto o uso de peito de frango desfiado oferece versatilidade e ótimo rendimento. O tender, outro clássico, pode ser substituído por opções como carne suína desfiada ou costelinha, que oferecem um sabor próximo por um preço mais barato.

“Àqueles que preferem peixes, opções como sardinha, tilápia e pescada são mais acessíveis e podem ser adaptadas em receitas similares às preparadas com bacalhau. Uma tilápia temperada com alho e limão, assada juntamente com batatas e cebolas, é um prato leve e nutritivo”, complementa a nutricionista.

E, para encerrar a ceia com chave de ouro, a nutricionista sugere, ainda, algumas sobremesas econômicas bastante populares e que agradam ao paladar da maioria das pessoas.

“A rabanada, preparada com pão amanhecido, leite, ovos, açúcar e canela, é uma opção prática e tem a cara do Natal. Outras alternativas são o mousse de maracujá, feito com leite condensado, suco de maracujá e creme de leite, e o bolo de frutas da estação, que, além de ser econômico e fácil de preparar, pode ser decorado para harmonizar com o tema da festa”, sugere Camila.

Creme de Nozes

Ingredientes

300 gramas de nozes picadas;

200 gramas de creme de leite;

395 gramas de leite condensado (1 caixinha);

1 gema;

5 ml de essência de baunilha;

1 limão;

50 ml de leite;

250 gramas de açúcar de confeiteiro.

Modo de preparo

Para o creme, adicione, em uma panela, o creme de leite, o leite condensado, a gema e a essência de baunilha.

Leve ao fogo e, assim que levantar fervura, adicione as nozes.

Retire do fogo e misture bem, espere esfriar e leve à geladeira por quatro horas.

Para a cobertura, adicione em um bowl o açúcar de confeiteiro, o leite e o suco de limão, mexa e leve ao fogo em banho-maria para obter o ponto.

Quando estiver homogêneo, retire do fogo e cubra o creme. Sirva decorado com nozes.

Lombo recheado

Ingredientes

1,5 kg de lombo;

100 gramas de calabresa (opcional);

100 gramas de bacon fatiado;

100 gramas de presunto;

30 ml de azeite;

Sal a gosto;

2 limões;

150 gramas de mussarela;

30 gramas de alho;

Páprica a gosto;

Salsa a gosto;

2 laranjas;

Barbante.

Modo de preparo

Comece cortando o lombo e formando uma manta.

Tempere com o limão, o sal, a páprica e o alho.

Recheie com calabresa, bacon, mussarela e presunto, ou outros itens de sua preferência

Enrole e amarre com barbante bem firme. Leve ao forno preaquecido a 180º por 90 minutos.

Sirva como preferir.

