Saúde B+: Suplementação com colágeno: Cápsulas, pó ou gomas?

Desde que se conheceram em um trabalho de pré-carnaval em 2020, Nicoly e Yuran têm encantado seguidores com sua história intercultural. A ideia de compartilhar essa jornada em suas redes sociais surgiu organicamente, conforme revelaram em uma recente entrevista.

"Nos conhecemos em um trabalho de pré-carnaval em 2020 e, durante a pandemia, já começamos a produzir alguns conteúdos juntos, pois nós dois gostamos de moda, de brechó, passamos a dividir algumas peças do guarda-roupa e montar looks com vídeos criativos", compartilha Nicoly. "Depois, conforme a nossa relação foi evoluindo, passamos a falar mais sobre nossas experiências interculturais também”.

Yuran acrescenta: "No início, quando nos conhecemos, eu já falava de conteúdos de cultura relacionados a Angola e Brasil. Conforme nossa convivência foi aumentando, começamos a trocar sobre nossas famílias e amigos, e disso surgiram as curiosidades culturais das duas partes, desde o que cada um gostava de comer até como nossas famílias gostavam de se reunir, e até mesmo sobre as gírias de cada cidade. Isso foi tão bom que até virou um quadro em nosso Instagram chamado 'Quando você é casada com um angolano'. Muitas ideias de conteúdos que temos surgem muito da nossa troca do dia a dia como casal. Fazemos questão de compartilhar e de viver isso”.

Apesar do sucesso, o casal enfrentou desafios ao compartilhar sua história nas redes sociais. "Um dos desafios é ter o trabalho reconhecido e equilibrar a produção de conteúdo com a vida pessoal. Além disso, precisamos sempre cuidar da nossa saúde mental para saber lidar com comentários negativos e pessoas que interpretam nossos conteúdos de forma errônea. Trabalhar com conteúdo exige muita responsabilidade", diz Nicoly.

Sobre como lidam com as diferenças culturais em seu relacionamento, Nicoly destaca: "A gente sempre lidou com isso com muita conversa e com respeito. Nos conteúdos, a gente compartilha nossas experiências de forma leve, didática e bem-humorada”.

Yuran complementa: "Somos um casal que desde o início conversava muito sobre isso, e até hoje posso garantir que uma boa conversa ajuda o relacionamento a se tornar mais maduro. Nos conteúdos sempre comunicamos de forma tranquila, responsável e com muito humor, que é realmente como nós somos”.

Sobre o papel da influência digital na quebra de barreiras culturais, Yuran comenta: "A internet e a influência digital de modo geral furam bolhas e ajudam muita gente a aprender e a ensinar coisas. Porém, muitas vezes o conteúdo viraliza e pode chegar para pessoas que não são nosso público, resultando em comentários xenofóbicos. Mas como sempre fiz desde que comecei a criar conteúdo, comentários que não agregam em nada eu ignoro e foco em quem quer meu bem-estar”.

Para Nicoly, o aspecto mais gratificante de compartilhar sua experiência intercultural é saber que estão levando algo novo para muitas pessoas. "Saber que cada pessoa está aprendendo algo novo e está fazendo parte de uma cultura mesmo não estando nela. Isso é incrível", diz Yuran.

Com a chegada de um bebê, o casal também enfrenta o desafio de equilibrar a exposição de sua vida pessoal nas redes sociais. "É um desafio, mesmo a gente se expondo nas redes sociais, é apenas um recorte da nossa vida. A gente não costuma expor muito o lado pessoal e mais profundo da nossa relação. Com o processo da gravidez, também está sendo assim. Compartilhamos apenas um recorte do que a gente acha que não ultrapassa os limites da nossa privacidade", explica Nicoly.

Yuran finaliza com um conselho para outros casais interculturais que estão pensando em compartilhar sua história nas redes sociais: "Eu diria que compartilhem, porque existem milhões de brasileiros que têm curiosidade sobre o assunto e gostam de fazer parte do tema. Às vezes estamos fazendo a alegria de muitas pessoas e a gente nem sabe”.

