Saúde B+: Você sabe quais cuidados se deve ter após realizar o transplante capilar?

Hoje, no Dia Internacional da Yoga, aprenda como ter saúde e bem-estar no seu dia a dia

Bem-estar B+: Veja como criar um cantinho para as práticas de Yoga e meditação em casa Foto - Pinterest

Em busca de mais qualidade de vida e a redução do stress, muitas pessoas têm incluído a Yoga e a meditação em suas rotinas. No entanto, para um melhor aproveitamento, o ideal é preparar um ambiente tranquilo para a realização das práticas.



Investir em uma decoração agradável, assim como em uma iluminação aconchegante são dois passos importantes rumo à plenitude. A marca Yamamura traz um guia simples e muito útil, para ajudar a compor esse cantinho zen para o Correio B+ desta semana.

Melhor Cenário

Luzes indiretas e com temperatura de cor branco quente (2700K a 3000K) são indicadas para ambas as experiências, pois promovem a sensação de calmaria. Luminárias de apoio como abajures, luminárias de mesa ou piso, pendentes pequenos e arandelas são boas opções — desde que a luz não incida diretamente sobre seu campo de visão. Evite luzes com 4000K ou mais, pois são recomendadas para ocasiões de trabalho ou estudos.

Ambiente e acessórios

Mesmo em apartamentos pequenos, é possível eleger um refúgio para a prática das atividades. Seja na sala de estar, na varanda ou no dormitório, o importante é que o espaço proporcione a paz desejada durante as práticas. Para quem compartilha o ambiente com outras pessoas, uma ideia é combinar previamente um horário para deixar o cômodo mais tranquilo e silencioso.

No caso da meditação, um tapete felpudo, um colchonete ou um sofá-cama são suficientes para a prática — é preciso apenas estar atento à postura e à respiração corretas. Já para a yoga, o indicado é utilizar um tapete específico, chamado Mat, que oferece a aderência e a segurança necessárias para a realização dos movimentos.



Por isso, antes de iniciar os exercícios, vale a pena pesquisar os melhores modelos. Por fim, utilize também uma caixinha de som para tocar músicas ou meditações guiadas.

Muito Verde!

Tendência de 2025 no décor, a biofilia também é bem-vinda nos espaços destinados às práticas de meditação e yoga. A presença de plantas e flores ajuda a relaxar, assim como aumenta a conexão a essência da vida. Na hora de decorar, invista em peças que remetam à natureza, à simplicidade e ao trabalho artesanal - em composições com madeiras, bambus, pedras, cerâmicas, fibras (palha, juta etc.), tecidos (algodão, linho etc.) que contribuem para um clima leve.

Cromoterapia e dimerização

Uma alternativa interessante nesse contexto é a cromoterapia — uma prática integrativa que utiliza as diferentes cores da luz para estimular o equilíbrio físico, mental e emocional, contribuindo para o bem-estar. Por isso, a iluminação certa pode ser a solução para harmonizar as energias. Para obter tal efeito, as peças de iluminação que possuem o sistema RGB realizam uma série de combinações de cores.

