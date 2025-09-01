Sebo nas canelas é o que o ex-governador Reinaldo Azambuja tem passado...Leia na coluna de hoje

Perdi muito tempo até aprender que não se guarda as palavras. ou você as fala, as escreve, ou elas te sufocam”.
- autor desconhecido (atribuída a ClariCe lispeCtor, mas sem Comprovação)
FELPUDA
Sebo nas canelas é o que o ex-governador Reinaldo Azambuja tem passado constantemente, para não ser ultrapassado na raia da corrida pelo Senado. De acordo com última pesquisa publicada pelo Correio do Estado, bem logo atrás vem o senador Nelson Trad Filho (PSD), Capitão Contar (PRTB) e Simone Tebet (MDB). Depois, mais distantes e suando em bicas, estão os demais, tecnicamente empatados. De qualquer forma, todos estão batendo a cabeça para achar a mesma marca do produto usado por Azambuja, para untar as canelas e tentar ultrapassá-lo ou mesmo seguir seu ritmo. Afinal, são duas belas e reluzentes cadeiras à espera dos vencedores.
POTENCIAL
Relatório elaborado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) mostra que, apesar do declínio dos últimos anos, o quadrilátero central mantém potencial estratégico. O relatório detalha os fatores.
MAIS
São citados como fatores que contribuíram para o esvaziamento econômico e habitacional a valorização especulativa de imóveis e as mudanças na mobilidade urbana. O estudo está disponível no site da entidade: www.cdlcampogrande.com.br.
SUSPENSA
Processo licitatório para aquisição de combustíveis pela prefeitura de Aral Moreira, cujo valor estimado ultrapassa R$ 11 milhões, foi suspenso pelo Tribunal de Contas de MS. A Divisão de Fiscalização de Contratações Públicas do órgão identificou falhas. Entre os principais pontos destacados pela fiscalização estão a ausência do Plano Anual de Contratações, a falta de estudo técnico preliminar e inconsistências na pesquisa de mercado.
DÚVIDA
Nos meios políticos, há quem duvide que Fábio Trad venha a ser a aposta do PT como figura de destaque nas eleições de 2026. Muitos se lembram de que foi ele, como presidente da OAB-MS, o responsável por ingressar com ação no STF contra a pensão vitalícia que o então ex-governador José Orcírio recebia, no valor de pouco mais de R$ 22 mil.
DIFÍCIL
Na época, em 2007, Trad e Orcírio se envolveram em embates, via imprensa e notas oficiais, sobre a questão. O petista acabou perdendo o benefício, considerado inconstitucional pelo Supremo, o que deixou inconformado o ex-governador, que, posteriormente, em outras ocasiões, demonstrou que a ferida com relação a esse ato ainda não havia cicatrizado. Por isso, a união entre os dois para caminharem juntos em 2026 é considerada como difícil.
