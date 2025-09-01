Sebo nas canelas é o que o ex-governador Reinaldo Azambuja tem passado...Leia na coluna de hoje

Correio B+

Seis de Espadas como carta regente indica: é hora de se afastar de problemas ou situações complicadas. Com a distância, novas perspectivas surgem e o caminho se torna mais claro.

Seis de Espadas: a coragem de partir

Há momentos na vida em que permanecer já não nos traz crescimento. O que antes parecia confortável ou familiar pode ter perdido o sentido, não porque fracassamos, mas porque simplesmente não nos pertence mais. O Seis de Espadas surge como um chamado para o movimento: a necessidade de buscar novos horizontes, novas paisagens — internas e externas.

Enquanto o Seis de Espadas no Tarô fala de transição e afastamento para enxergar com clareza, o Oito de Copas representa a decisão de deixar para trás o que não satisfaz emocionalmente e buscar algo mais profundo.

Essa carta não fala do abandono no sentido de fuga ou descaso, mas da coragem de partir rumo ao diferente. É o arquétipo do viajante, alguém que sente que a travessia é inevitável, que a vida pede passagem. É um convite para soltar velhas histórias e seguir em direção a algo que, embora desconhecido, promete mais equilíbrio e luz. “É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”. (Fernando Pessoa)

No terreno das afetividades, o Seis de Espadas nos leva a refletir: será que chegou a hora de se afastar de uma relação que já não acrescenta? Talvez seja o momento de buscar novos encontros, novas experiências, ou até mesmo de escolher a própria companhia, permitindo-se descobrir a riqueza de estar só. O movimento aqui é sempre de libertação, de abrir espaço para que o coração reencontre a paz e a esperança.

Como carta regente da semana, o Seis de Espadas nos lembra que as transições podem trazer desconforto, mas são elas que nos conduzem ao progresso. Essa energia simboliza cura, renovação e a libertação de cargas que pesavam em excesso. Seja uma mudança de trabalho, uma viagem, ou simplesmente o afastamento de um ambiente tóxico, a vida pede agora que confiemos no fluxo.

Partir é mais do que deixar algo para trás: é abrir-se ao novo, sabendo que cada travessia nos aproxima de terras mais férteis e seguras. O Seis de Espadas nos convida a dar esse passo com coragem e fé, com a certeza de que o futuro guarda possibilidades maiores do que conseguimos enxergar no presente.

Este arcano menor sugere um período de transição, superação e mudança para águas mais calmas. É uma oportunidade para deixar para trás conflitos e dificuldades, avançando para um novo começo, que pode ser desafiador, mas necessário para o seu crescimento e busca por harmonia. O momento pede adaptação e confiança no processo de mudança, o que trará um futuro mais tranquilo.

O Seis de Espadas e a travessia da semana

Depois de períodos conturbados, o Seis de Espadas surge como um sinal de passagem para tempos mais serenos. É como se a vida oferecesse agora a oportunidade de respirar fundo e olhar para o horizonte com mais clareza. Esse arcano não promete a chegada imediata a um porto seguro, mas indica que já estamos no barco, deixando para trás águas turbulentas. A sensação é de alívio: o pior já passou, e agora o movimento é de reorganização e cura.

Clareza mental e decisões mais lúcidas

O Seis de Espadas favorece uma mente mais clara e objetiva. Decisões que antes pareciam confusas agora encontram terreno fértil para se organizar de forma racional e equilibrada. Este arcano inaugura um ciclo de maior harmonia entre emoção e pensamento, o que permite escolhas mais conscientes e centradas. É um período propício para estabelecer metas, revisar projetos e transformar intenções em ações práticas. Também é um momento favorável para estudos e viagens ligadas ao trabalho: cursos, especializações e qualquer atividade de aprimoramento intelectual tendem a ser especialmente beneficiados.

Autenticidade e fortalecimento interior

Outro aspecto relevante desta carta é o fortalecimento da identidade. Durante esta semana, a tendência é nos reconhecermos de maneira mais nítida, menos influenciados por pressões externas. Essa lucidez favorece a autenticidade: ser quem se é, sem máscaras e sem concessões desnecessárias. Dessa postura mais firme nascem também escolhas mais coerentes e decisões sustentáveis a longo prazo.

Ansiedade: o desafio da semana

Ainda que a carta aponte para clareza e serenidade, é natural que a ansiedade tente se infiltrar. Ela pode se apresentar como uma sombra insistente, lembrando preocupações ligadas a trabalho, dinheiro ou estabilidade. O risco está em deixar que a mente aperte e sufoque o coração, roubando a leveza que a travessia pede.

A boa notícia é que o Seis de Espadas nos oferece os instrumentos para lidar com esse desafio. Cada pessoa encontrará a prática que melhor sustenta a serenidade: meditação, oração, atividade física, rotinas bem estruturadas ou até pequenos rituais de autocuidado. Não existe uma fórmula universal – o importante é respeitar o que já sabemos sobre nós mesmos e dar continuidade ao que funciona.

Carta do Seis de espedas - Divulgação

A travessia como metáfora

Essa carta é um lembrete de que, para atravessar o rio, não é preciso carregar todo o peso da vida na bagagem. É hora de soltar o que sufoca, liberar o que não cabe mais, organizar a mente e o coração para uma viagem mais leve.

A outra margem pode parecer distante, mas cada gesto de clareza, cada escolha consciente e cada pensamento sereno nos aproxima dela. O Seis de Espadas não fala de fuga, mas de transformação: atravessar para encontrar paz, não para escapar da dor.

Seis de Espadas e o Eclipse Lunar em Peixes: atravessando a ponte para o novo

O Seis de Espadas nos abre a semana como uma carta de passagem. Não é um símbolo de chegada definitiva, nem de celebração, mas de travessia: um movimento necessário para deixar atrás um território marcado por dor, peso ou desgaste e seguir rumo a um horizonte que, mesmo incerto, traz a promessa de alívio. Essa energia é profundamente terapêutica, pois aponta para o desapego consciente do que já não serve, ainda que envolva alguma melancolia.

A imagem tradicional da carta mostra um barco conduzindo pessoas através das águas. Essa cena sugere exatamente o que vivemos agora: estamos em movimento, atravessando correntes emocionais intensas, confiando que do outro lado nos espera um espaço mais seguro. O recado é claro: a cura está no deslocamento — seja de mentalidade, de circunstância ou até de corpo.

Saturno em Peixes: a travessia pede responsabilidade

Saturno retorna a Peixes, exigindo que a travessia simbolizada pelo Seis de Espadas não seja feita de forma aleatória, mas com disciplina e propósito. Saturno é o mestre do tempo e nos lembra que transições genuínas pedem comprometimento: não basta querer atravessar, é preciso aceitar as lições do processo, organizar a bagagem e discernir o que realmente pode seguir conosco.

Assim como no Seis de Espadas, Saturno nos ensina que deixar para trás não é um gesto de fuga, mas de maturidade. O movimento só será pleno se fizermos escolhas conscientes.

Urano Retrógrado em Gêmeos: revisando rotas, não desistindo da viagem

Com Urano iniciando seu movimento retrógrado em Gêmeos, também no início de setembro, o céu aponta para revisões inesperadas em nossa rota. Assim como no Seis de Espadas, podemos sentir que a direção precisa ser ajustada em pleno percurso. É um lembrete de que mudanças radicais podem exigir mais tempo de adaptação.

Urano retrógrado, em diálogo com o simbolismo da carta, nos convida a aceitar imprevistos como parte do processo de renovação. Não se trata de retroceder, mas de reavaliar os meios pelos quais avançamos.

Mercúrio em Virgem: clareza para o caminho

Mercúrio entra em Virgem, trazendo um tom de racionalidade e organização. É como se, ao embarcarmos no barco do Seis de Espadas, ganhássemos a bússola necessária para planejar a travessia. Mercúrio aqui ajuda a dar nome às emoções, estruturar decisões e escolher os passos práticos que sustentam a mudança.

Eclipse Lunar em Peixes: o ponto de não retorno

O ápice da semana acontece no domingo, 7 de setembro, data em que o Brasil celebra sua independência, mas o cosmos nos oferece outro tipo de libertação: um Eclipse Lunar Total em Peixes, em plena Lua Cheia.

Eclipses são momentos de virada, que aceleram destinos e encerram ciclos de forma irrevogável. Em Peixes, signo das águas profundas, o eclipse amplifica o chamado do Seis de Espadas: liberar dores antigas, cortar vínculos tóxicos, deixar afundar o que já não pode ser carregado. É uma purificação coletiva e individual.

Ao mesmo tempo, a atmosfera pisciana pode despertar emoções intensas, memórias, saudade ou até certa sensação de perda. Mas o eclipse lembra: a ponte só se abre para quem aceita atravessá-la. O Seis de Espadas nos pede coragem para confiar que o invisível também sustenta o barco.

Mensagem final

O Seis de Espadas e o eclipse em Peixes formam um poderoso convite: soltar o passado, atravessar as águas do inconsciente e confiar que há um novo território à frente. Ainda que haja saudade ou medo no processo, a travessia é necessária.

Nesta semana, o céu nos lembra que só se torna independente quem tem coragem de abandonar as correntes invisíveis que ainda prendem.

A semana, portanto, é marcada por transição, serenidade e foco. A clareza mental será o grande aliado, enquanto a ansiedade pede atenção redobrada. Aproveite a energia de passagem do Seis de Espadas para colocar ordem na vida, definir prioridades e deixar para trás aquilo que já não serve.

Que seja uma boa travessia — leve, consciente e libertadora.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão