Segunda edição do Festival de cinema sul-americano de Bonito acontecerá de 20 a 27 de julho

Em 2023, o Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-americano, realizado em novembro na cidade de Bonito, foi um verdadeiro sucesso, reunindo 12 países e 657 filmes inscritos, números comparáveis aos tradicionais festivais de cinema no Brasil.

A Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura – AACIC, realizadora do festival, conseguiu levar o nome do Bonito CineSur aos quatro cantos do País e e da América do Sul, consagrando-se, já em sua estreia, pela organização, diversidade, ineditismo e qualidade dos filmes selecionados (45) e dos premiados (6).

Após a estreia em grande estilo, a segunda edição do evento que reúne grandes filmes, diretores e atores da América do Sul, teve data confirmada: 20 a 27 de julho.

A data escolhida foi sugerida pelo prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues que reconheceu a importância do evento para o turismo da cidade, e já garantiu o apoio da Prefeitura ao evento.

As inscrições para participar do Festival, nas diversas categorias competitivas, estarão disponíveis no mês de março. A data será divulgada no site do Bonito CineSur e redes sociais.

Premiação e momentos históricos em 2023

A primeira edição do Bonito CineSur contou com uma programação dividida em cinco mostras: Longa Sul-Americano, Curta Sul-Americano, Filme Sul-Mato-Grossense, Cinema Ambiental e AnimaSur, além de duas exibições muito especiais.

Na primeira noite, durante a abertura do festival, os espectadores tiveram a oportunidade de conhecer o clássico filme sul-mato-grossense (recuperado) Alma do Brasil, média-metragem de 1932, dirigido por Líbero Luxardo, filmado na Região.

O segundo momento foi marcado pela “Sessão Memória Bonito CineSur”, com exibição do drama romântico Inocência (1983), de Walter Lima Jr, presente no evento e ovacionado pela plateia. O cineasta foi homenageado pelo Festival pelos quarenta anos do lançamento do filme, cuja trama é inspirada no sertão do então Mato Grosso – atual Mato Grosso do Sul.

Relembre os vencedores

Na mostra longa-metragem sul-americano, o escolhido como melhor filme pelo Júri Oficial, foi El Visitante (2022), de Martin Boulocq. O peruano La Pampa (2022), de Dorian Fernández Moris, foi o escolhido pelo Júri Popular, e o brasileiro Mais Pesado é o Céu (2023), de Petrus Cariry, recebeu menção honrosa da imprensa presente.

Em curta-metragem sul-americano, o melhor curta pelo Júri Oficial foi: "Estrellas del desierto", de Katherina Harder, enquanto o Júri Popular escolheu "Yigayo Yuwuerane", de Ross Dayana López.

Da mostra do cinema sul-mato-grossense, o eleito pelo Júri Oficial foi Cordilheira de Amora II, de Jamille Fortunatto, e na decisão do público (júri popular) o escolhido foi A Dama do Rasqueado, de Marinete Pinheiro.