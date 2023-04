Segunda edição do Prêmio Campo Grande ao Teatro terá 10 peças em três dias

A segunda edição do Prêmio Campo Grande ao Teatro (PCGT) selecionou 10 espetáculos, nas categorias adulto, infantil e rua, que serão apresentados no Teatro Glauce Rocha e em praças da Capital a partir de segunda-feira. Todas as sessões, de 24 a 26 de abril, são gratuitas.

Organizado pelo ator Espedito Di Montebranco, o PCGT busca “a valorização do artista sul-mato-grossense, mostrando o que há de melhor em nossa produção teatral”. A premiação tem investimento do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), e o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Na categoria infantil, foram selecionados os espetáculos “A Borboleta Mais Velha do Mundo”, “Navegantes”, “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi” e “A Onça Pintada Põe as Patas na Estrada”.

Na categoria adulto, foram escolhidos: “Uma Moça da Cidade”, “Seco”, “Eu Preciso que Vocês me Escutem” e “Como Nascem as Estrelas”. E na categoria rua, “O Que os Olhos Veem o Coração Sente?” e “As Miragens do Asfalto”.

A melhor montagem de cada categoria receberá R$ 4 mil e um troféu. Também serão entregues troféus nas categorias: ator, atriz, texto original, cenografia, figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia e direção.

Para o júri, foram escalados: Ataide Arcoverde, Beth Terras, Roberto Figueiredo e Roma Román. Confira sinopse, classificação indicativa, onde e quando conferir os espetáculos.

Programação: 24/4

INFANTIL

“A Borboleta Mais Velha do Mundo”

Grupo Casa

Mixirica e Gambito enfrentam uma aventura cheia de palhaçada, confusão e magia ao lado de uma borboletinha que descobre que a vida das borboletas é muito curta. Com a ajuda do Senhor Grilo, os três vão ao encontro da borboleta mais velha do mundo. Teatro Glauce Rocha, às 9h. Classificação livre.

ADULTO

“Uma Moça da Cidade”

Grupo UBU

Conta a saga de Ambrosina, uma jovem do interior que se aventura na cidade grande em busca de seus sonhos, loucuras e amores. A peça recria localidades, estabelecimentos comerciais e acontecimentos de lugarejos que serviram de pesquisa, assim como da Capital, e que fizeram fama nas décadas de 1950/60. Teatro Glauce Rocha, às 14h. Classificação: 12 anos.

RUA

“O Que os Olhos Veem o Coração Sente?”

Camisa 10 Comunicações LTDA

Espetáculo sensorial com cinco atores em cena, todos deficientes visuais, que conta a história de Lucas. Ele acaba de ficar cego e tem o desafio de se adaptar a essa nova realidade. O público será convidado a ser vendado, e, durante o espetáculo, sons, vozes

e cheiros provocam uma imersão na trama. Praça Ari Coelho,

às 16h. Classificação livre.

ADULTO

“Seco”

Grupo Fulano di Tal

Processo cênico colaborativo vivenciado pelos integrantes do grupo, em que os atores entram em cena como intérpretes de si mesmos, do outro, de nós, com uma performance urgente e sensível sobre o momento que vivemos, sobre a vida. Entre os gatilhos dramáticos está a obsessão por um vizinho e telefonemas estranhos com mensagens de amor. Teatro Glauce Rocha, às 20h. Classificação: 14 anos.

Programação: 25/4

INFANTIL

“Navegantes”

Cia Florescer do Cerrado

Com bonecos e atores, a peça convida para um passeio por riachos, rios e mares, mostrando a vida debaixo da água, com todos os seus encantos e problemas, ressaltando a importância do saneamento básico para a preservação da natureza e da saúde dos seres humanos e dos animais. Teatro Glauce Rocha, às 9h. Classificação livre.

ADULTO

“Eu Preciso que Vocês me Escutem” (EPQVME)

André Tristão

A montagem solo discute o borramento das fronteiras entre as linguagens (dança/teatro) e propõe interação do processo criativo com espaços arquitetônicos da cidade, a partir do estudo da presença cênica e treinamentos corporais por meio da Técnica Klauss Vianna. Uma das abordagens é a potencialização do corpo cênico. Teatro Glauce Rocha, às 14h. Classificação: 12 anos.

RUA

“As Miragens do Asfalto”

Teatro Imaginário Maracangalha

Projeto de pesquisa etnográfica e montagem de cenas curtas, itinerantes e performativas com base em documentação histórica e memória oral dos trabalhadores da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil. A montagem marca a finalização do projeto Descarrilho. Esplanada Ferroviária, às 20h. Classificação livre.

Programação: 26/4

INFANTIL

“Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi”

Grupo UBU

Conta a aventura fantástica de dois irmãos, Pelega e Porca Prenha, por uma mata, onde se envolvem na briga entre a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira, moradores do local. O espetáculo resgata aspectos e personagens da cultura popular de MS. Teatro Glauce Rocha, às 9h. Classificação livre.

INFANTIL

“A Onça Pintada Põe as Patas na Estrada”

Grupo Teatral Unicórnio

Cansada de ser perseguida pelos caçadores, a Onça Pintada decide viajar para conhecer outros lugares. Para a aventura, convida o “seo” Macaco, que fica logo entusiasmado com a ideia. Na cidade, a dupla se depara com o bêbado, o policial, vendedores de animais e motoristas malucos. Está criada uma baita confusão. Teatro Glauce Rocha, às 14h. Classificação livre.

ADULTO

“Como Nascem as Estrelas”

Laura Santoro e Fernando Lopes

A montagem solo apresenta uma mulher que se descobre atriz na terra de Glauce Rocha. Entre felicidades e angústias, como se manter firme na carreira artística? Na busca por alguma resposta, ela se encontra com Clarice Lispector, outra importante referência. No fim, todas se misturam; Laura, Clarice, Glauce. Teatro Glauce Rocha, às 19h. Classificação: 12 anos.