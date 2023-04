Seleção de filmes e séries em plataformas digitais, feita pelo "Via Streaming"

"Babilônia" está disponível na Apple Tv, na Amazon Prime Video, no YouTube e no Google Play Filmes - Divulgação

Filme de Damien Chazelle com Margot Robbie e Brad Pitt, "Babilônia" conta histórias de sucesso e declínio da extravagante Hollywood dos anos 1920

Há mais de 100 anos, o cinema de Hollywood tornou-se a maior potência da indústria audiovisual, sendo inegável a sua influência no mundo todo. Essa hegemonia remonta desde o surgimento da sétima arte na cidade, que abrigou os estúdios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Paramount, Warner Bros, RKO, Fox, Universal, Columbia e United Artists, ainda nos anos 1920. Ao mesmo tempo em que os filmes ganhavam popularidade entre as pessoas comuns, começou a ser criado um imaginário de que Hollywood era uma fábrica de sonhos, com artistas vivendo de forma glamourosa e com muito dinheiro envolvido nos negócios. Porém, a realidade não era bem essa.

O filme “Babilônia” foi criado por Damien Chazelle – cineasta e vencedor do Oscar de Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Roteiro Adaptado por trabalhos anteriores – justamente para abordar a decadência, a depravação e os excessos que eram cometidos pela indústria cinematográfica na Era de Ouro de Hollywood dos anos 1920. Para isso, o longa foca em três arcos principais, que incluem o astro de cinema mudo Jack Conrad (Brad Pitt). De início o ator parece ter conseguido fazer a transição para o cinema falado sem problemas, porém, logo vê a sua popularidade desaparecer – como de fato aconteceu com atores como John Gilbert.

Além dele, o filme ainda conta a história de Nellie LaRoy (Margot Robbie), uma jovem aspirante a atriz que não consegue se adaptar à nova tecnologia do audiovisual e acaba se afundando cada vez mais no seu vício nas drogas e nos jogos de azar. Por fim, “Babilônia” também aborda a trajetória de Manuel “Manny” Torres (Diego Calva), um típico funcionário “faz tudo” de um estúdio de cinema hollywoodiano que sonha em ter um papel mais importante dentro da indústria audiovisual. Mas, ao se envolver com Nellie e suas escolhas erradas, Manny terá que abdicar desse objetivo. “Babilônia” está disponível na Apple Tv, na Amazon Prime Video, no YouTube e no Google Play Filmes.

Com estreia marcada para o dia 4 de maio, primeiro spin-off de “Bridgerton” irá contar a história de ascensão e amor da Rainha Charlotte

“Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton”, é uma nova produção da Netflix

Em 2020, a Netflix anunciava a primeira adaptação do sucesso literário “Bridgerton”, uma série de oito livros escritos pela americana Julia Quinn. Ambientados em uma realidade fictícia da Inglaterra dos anos 1800, os romances de época envolventes rapidamente conquistaram uma legião de fãs, que impulsionam cada um dos vários lançamentos que a escritora faz desse universo. Assim, quando a Netflix anunciou que iria adaptar a história, a série já causou um grande alvoroço, que foi confirmado com o sucesso da produção – atualmente em sua segunda temporada. Apesar de ainda não ter finalizado a história dos oito irmãos Bridgerton, a Netflix resolveu lançar um spin-off da produção.

Com o título de “Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton”, a nova produção da Netflix chegará no catálogo da plataforma no dia 4 de maio, com criação de Shonda Rhimes. A série irá focar na personagem da rainha Charlotte jovem, que aparece mais velha em todas as outras temporadas da obra de origem. A história começa com a menina (India Amarteifio) relutante com a decisão de seu irmão de aceitar casá-la com o Rei George, da Inglaterra. Ao chegar no palácio, Charlotte logo encara as pressões de se casar com um monarca, como a cobrança para que ela tenha vários filhos.

Porém, o que mais incomoda Charlotte é a ausência do Rei, que parece estar fugindo de sua presença no início. Em uma tentativa de fugir do palácio, a personagem acaba se encontrando com George – que é muito mais bonito e charmoso do que ela esperava. Logo, os dois irão desenvolver uma relação de cumplicidade e amor que pretende conquistar os fãs da série. Mais do que apenas o romance, a chegada de Charlotte à corte britânica irá representar uma mudança no perfil da realeza. Tal fato irá aproximar a rainha de Lady Agatha Danbury, uma personagem chave na série original. Porém, não só de romance aborda a série, que irá tratar do mistério envolvendo a figura de George.

Com Priyanka Chopra Jones e Richard Madden nova série dos irmãos Russo para a Amazon Prime Video conta a história de espiões que perdem a memória

“Citadel”, estreia dia 28 de abril na Amazon Prime Video

Anthony e Joe Russo formam uma das duplas de direção mais famosas e bem-sucedidas do cinema e da televisão norte-americana dos últimos anos. Conhecidos como “irmãos Russo”, os cineastas ganharam a atenção do “mainstream” por conta do seu trabalho no universo de super-heróis da Marvel – tendo estreado com “Capitão América 2: O Soldado Invernal” e feito mais três filmes, inclusive “Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato”. Bastante familiares com histórias de ação, com muitas reviravoltas e vários universos narrativos que se conectam, a nova empreitada da dupla é a série original da Amazon Prime Video intitulada “Citadel”, que estreia dia 28 de abril.

Com 6 episódios, a primeira temporada da produção é estrelada por Richard Madden e Priyanka Chopra Jones, que vivem uma dupla de agentes especiais de elite, Mason Kane e Nadia Sinh. Oito anos antes, os dois trabalhavam para a agência global de espionagem Citadel. Porém, quando um membro da organização trai os demais companheiros e fornece informações confidenciais para o sindicato rival Manticore, os dois têm as suas memórias apagadas. A partir daí, os personagens vivem de forma normal, com empregos comuns, sem nem suspeitar do passado que tiveram – inclusive do próprio envolvimento romântico que tiveram.

Porém, tudo muda quando Bernar Orlick (Stanley Tucci), um antigo colega de Mason da Citadel, convoca os dois para voltar ao mundo da espionagem e o ajudar a combater a Manticore, que deseja instaurar uma nova ordem mundial. De início, os personagens acham que Bernar está maluco, mas quando as suas antigas habilidades são colocadas a prova, fica claro que o corpo não esqueceu todo o treinamento que tiveram. Assim, os dois vão retomar a parceria no combate ao crime internacional. Um dos pontos interessantes de “Citadel” é que a história pretende criar uma espécie de universo interligado de histórias, com spin-offs em outros países. Tal empreitada nos multiversos é algo que os irmãos Russo são bem familiarizados.