Seleção de filmes e séries em plataformas digitais, feita pelo "Via Streaming"

Disponível na Amazon Prime, no YouTube e na Apple Tv, “O Terminal” é estrelado por Tom Hanks conta a história de um homem declarado apátrida que passa a viver no aeroporto JFK

Em mais uma parceria entre Tom Hanks e Steven Spielberg, o filme “O Terminal”, de 2004, se passa quase que inteiramente no aeroporto JFK, em Nova Iorque. Isso porque o seu protagonista Viktor Navorski (Hanks), um turista da Europa Oriental, se encontra em uma situação muito delicada depois de ter descoberto que o seu país de origem sofreu um golpe de Estado e que, por isso, o seu visto não é mais reconhecido como válido. Quando vê na televisão que todas as fronteiras de seu país natal estão fechadas, o personagem percebe que sua única alternativa é morar no aeroporto até conseguir resolver a sua situação.

Sem falar muitas palavras em inglês, Viktor conta com a ajuda de diversas pessoas e funcionários do terminal e, por conta disso, acaba fazendo amizades e adquirindo novas habilidades de sobrevivência. Em algumas dessas interações, Viktor revela mais aspectos sobre sua família, seus relacionamentos amorosos fracassados e a sua vida no seu antigo país. São nesses momentos que a atuação de Hanks brilha, conferindo ao personagem uma carga dramática necessária para demonstrar as dificuldades de um estrangeiro em um país onde não sabe a língua e as frustrações de se estar em um dilema diplomático sem precedentes.

No filme, Viktor passa alguns meses no aeroporto até que a sua situação seja resolvida. Apesar de ser uma história aparentemente surreal, ela é inspirada na vida do iraniano Mehran Karimi Nasseri que, após ser declarado um cidadão apátrida em 1988, passou a viver no terminal 2F do aeroporto internacional Charles de Gaulle, em Paris. Porém, diferentemente do filme, Nasseri viveu dessa forma por 16 anos, tendo morrido no aeroporto. “O Terminal” reflete sobre as questões migratórias, indo desde a burocracia até a forma xenofóbica como essas pessoas são tratadas. O filme se mostra muito atual, apesar de já ter sido lançado a quase 20 anos atrás.

Novo série de Idris Elba na Apple TV, “Sequestro no Ar” pretende contar, em tempo real, a história do sequestro de um avião

Ator, produtor e cineasta britânico, Idris Elba possui uma longa carreira de filmes e séries bem-sucedidas, sendo os mais famosos deles “O Caminho Para Liberdade”, “Luther” e “Vingança & Castigo”. Nos últimos anos, o ator tem sido referência em filmes de ação e, mesmo com seus 50 anos de idade, não parece se cansar das cenas de luta e combate intenso que protagoniza. O seu novo projeto é “Sequestro no Ar”, uma série de suspense original da Apple Tv criada por George Kay (“Lupin”). Os dois primeiros episódios da produção serão disponibilizados na plataforma de streaming, com exclusividade, no dia 28 de junho.

A série, como já indica o seu título, conta a história de um avião comercial – que fazia a rota de Dubai para Londres – que acaba sendo sequestrado por um grupo de homens armados quando já está no ar. Dentre as quase 200 pessoas que estão no voo está Sam Nelson (Elba), um homem muito conhecido por suas habilidades de negociar no mundo empresarial. Com uma família esperando por ele, Nelson tentará usar de todas as suas habilidades persuasivas para mediar um acordo com os sequestradores e, com isso, salvar a sua vida e a de todos os demais passageiros do voo.

Porém, a perigosa estratégia de Nelson tem altas chances de dar errado. Ainda mais quando os agentes antiterroristas, que estão acompanhando, do continente, o caso de sequestro do avião, começam a perceber alguns indícios de que esse incidente faz parte de uma conspiração muito maior e mais perigosa. Um ponto interessante de “Sequestro no Ar” é que a série pretende contar a história em tempo real dos acontecimentos. Ou seja, a viagem de 7 horas será dividida em 7 episódios, sendo que cada um deles narra o que acontece em uma dessas horas.

Na nova comédia da Netflix, “A Descoberta Perfeita”, uma mulher que tenta reconstruir sua carreira, mas pode colocar tudo a perder ao se apaixonar pelo filho de sua chefe

Com protagonistas pretos na sua nova comédia romântica original, a Netflix reforça a sua decisão de investir em trazer maior diversidade para dentro do seu catálogo de filmes e séries. Dessa vez o longa se chama “A Descoberta Perfeita” e tem sua estreia marcada para o dia 23 de junho. A produção é uma adaptação do livro de mesmo nome lançado pela autora americana Tia Williams, em 2016. Apesar de ser uma história leve sobre amor, o filme também lida com temas como diferenças de idade, pressões profissionais e a cobrança de maternidade.

A protagonista de “A Descoberta Perfeita” se chama Jenna Jones e é interpretada pela atriz americana Gabrielle Union. No filme, a personagem começa no fundo do poço. Depois de ter perdido o seu emprego como designer de moda e terminado com o noivo de longa data, Jenna foi passar um tempo na casa da mãe, mas até ela pede para que a personagem se reestruture. Assim, Jenna volta para Nova Iorque e vai em uma entrevista de emprego na revista de moda de sua arqui-inimiga Darcy Vale (Gina Jones). Apesar da rixa entre as duas, Jenna consegue o emprego por ser de uma geração mais antiga – com mais experiência –, em meio a uma equipe repleta de “millennials”.

Ao mesmo tempo em que tenta reestruturar a sua carreira profissional – mesmo que para isso ela tenha que voltar vários passos –, Jenna ainda é incentivada por suas amigas a voltar a sair e encontrar outras pessoas. Depois de alguns encontros terríveis, a protagonista acaba conhecendo um rapaz de 22 anos em uma festa e os dois compartilham uma conexão surpreendente. Porém, o que a personagem não esperava era que esse jovem fosse o filho de sua chefe. Assim, Jenna precisará decidir se está disposta a colocar tudo a perder por amor.