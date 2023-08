Seleção de filmes e séries em plataformas digitais

Detetive especializado em traições descobre que teve um filho bastardo e que ele é um talento no xadrez em “Júpiter”, filme estrelado por Rafa Vitti e Orã Figueiredo na HBO Max

Com a entrada dos serviços de streamings no mercado audiovisual brasileiro, as dinâmicas contratuais mudaram. Tem sido cada vez mais comum as notícias sobre emissoras de televisão preferindo contratações por produção, em vez da prática de contratos longos. Por sua vez, essa dinâmica dá mais possibilidade de os atores brasileiros explorarem novos aspectos de suas carreiras. E foi isso que aconteceu com o ator carioca Rafa Vitti no filme “Júpiter”, um original brasileiro da HBO Max que foi lançado em janeiro de 2022. Apesar de ser bastante conhecido pelos seus papéis em novelas da Globo, foi a primeira vez que o ator assumiu um personagem protagonista em um longa-metragem.

O filme conta a história de Júpiter (Vitti), um adolescente de 17 anos que perdeu a mãe recentemente e que é deixado pela madrinha na casa do seu pai, um homem do qual nunca havia ouvido falar. Porém, a sua chegada não vai ser vista com bons olhos, uma vez que ele é a prova viva de que Mario (Orã Figueiredo) havia tido um caso extraconjugal, o que vai estremecer a relação com a sua esposa Teresa (Guta Stresser). O que torna a situação mais delicada é que Mario ganha a vida como detetive particular, especializado em casos de adultério.

Além da estranheza gerada pela descoberta recente da paternidade, Júpiter e Mario possuem personalidades muito distintas, uma vez que o jovem é visto por Mario como emotivo e o pai é visto por Júpiter como insensível. Os dois vão descobrir o xadrez como um elo em comum. Enquanto Mario gosta do jogo, mas não é muito habilidoso, Júpiter se mostra extremamente talentoso. Através do filho, o personagem de Orã Figueiredo percebe que, pela primeira vez, pode fazer algo de importante na vida. Assim, vai incentivar o garoto a participar de campeonatos e ingressar na equipe carioca de xadrez. Ao longo do filme, o jogo de tabuleiro vira uma oportunidade dos dois criarem uma relação de pai e filho.

Rivalidade entre dois filhos de famílias poderosas no cenário político internacional vira romance que pode abalar a estrutura da diplomacia

Nos últimos anos, histórias que tem como protagonistas pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ vêm ganhando mais espaço na indústria. Antes reduzidos a uma narrativa mais dramática e cheias de conflitos, hoje o movimento de reivindicar histórias mais leves e românticas tem sido um feliz ar fresco para a comunidade. Dentre as obras que seguem esse movimento pode-se destacar “Vermelho, Branco e Sangue Azul”, um livro escrito por Casey McQuiston em 2019 que ganhou uma legião de fãs pelo mundo e que foi adaptado para um filme original da Amazon Prime Video, cuja estreia está marcada para o dia 11 de agosto.

Com o mesmo título do livro, o longa “Vermelho, Branco e Sangue Azul” tem como protagonistas os personagens Alex Claremont-Diaz (Taylor), filho da presidenta dos Estados Unidos (que é interpretada por Uma Thurman), e o Príncipe Henry (Nicholas Galitzine), integrante da família real britânica. Os dois são conhecidos por sua beleza, carisma e popularidade internacional. Porém, mesmo com tantas coisas em comum, os personagens nutrem uma desavença um pelo outro desde que eram crianças. Essa antipatia não era um problema até que os dois acabam se envolvendo em uma briga bastante pública em um casamento real que envolve os dois, estragando o bolo dos noivos.

Para evitar uma crise diplomática entre os dois países, Henry e Alex terão que convencer o mundo de que, na verdade, são grandes amigos. Assim, irão encenar que se gostam na frente das câmeras, em uma verdadeira trégua para contenção de danos. Porém, o convívio frequente vai fazer com que novos sentimentos despertam em ambos os personagens. O que antes era rivalidade vai se tornar um romance de verdade, que acontece escondido dos tabloides. Um dos principais problemas que o casal vai enfrentar são as suas próprias famílias – principalmente a de Henry – que tem medo que o relacionamento dos dois vire um escândalo ainda maior que a briga.

Em novo filme de ação e suspense, Netflix aposta no protagonismo (e antagonismo) feminino para construir um enredo de agentes secretos internacionais

Os filmes da Marvel foram responsáveis por lançar uma série de atores e atrizes para o mainstream. Uma delas é a israelense Gal Gadot, que ganhou enorme notoriedade ao interpretar a Mulher Maravilha, um dos personagens mais icônicos do universo das HQs. Além dos seus trabalhos nas franquias da Marvel, Gadot também se envolveu em diversas produções relevantes nos últimos 10 anos, como “Velozes e Furiosos”, “Date Night” e “Morte no Nilo”. Mais recentemente, a linda atriz tem fechado alguns trabalhos na Netflix, como foi o caso dos originais “Red Notice”, em 2021, e “Agente Stone”, que estreia dia 11 de agosto na plataforma.

O filme é um suspense de espionagem que acompanha Rachel Stone (Gal Gadot). Na trama, ela é uma agente de inteligência de elite que participa de uma organização internacional cujo objetivo é manter a paz mundial. Com um alto senso moral, Stone e os outros agentes são pessoas sem conexões pessoais (sejam elas de amizade ou relacionamentos amorosos), que não possuem lealdade a nenhum país no mundo e que não possuem uma inclinação política. Essas são regras muito importantes para a organização, que atua em todos os governos e que precisa que seus agentes se mantenham disfarçados.

Apesar dos agentes serem extremamente bem treinados e focados em suas respectivas missões, um dos utensílios mais importantes são as cartas, aparelhos conectados a um artefato poderosíssimo chamado Coração. Responsável por todo o sistema que controla a organização, quando o Coração é roubado por um grupo contrário a eles, tudo é comprometido. Logo, os antagonistas começam a usar o artefato para seus próprios interesses e uma onda de eventos caóticos ocorre pelo mundo. Nesse cenário, a agente Stone é a única pessoa habilidosa e esperta o suficiente para recuperar o Coração e acabar com os planos de seus inimigos.