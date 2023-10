Correio B+

Os drinks sem álcool são mais uma opção leve e saborosa para os finais de semana e feriados

Em 2022, o volume no consumo de bebidas sem álcool aumentou 9%, revela a pesquisa da consultoria IWSR (especialista em tendências do mercado de bebidas). Além disso, produtos com baixo índice alcoólico (70%) também aumentaram, sobretudo no Brasil.



Segundo a análise, os fatores que vem contribuindo para essa mudança de comportamento do público são as técnicas de produção e a diversificação das ocasiões de consumo. Diante dos números apresentados, a projeção da consultoria é de que o crescimento médio nos próximo três anos, seja de nove pontos percentuais.



Outra informação importante foi divulgada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa). A geração Z (jovens nascidos entre 1995 e 2010) estão reduzindo drasticamente o consumo de bebidas alcoólicas, nos países desenvolvidos.



No Brasil, a redução é bem menor, mas, do mesmo modo, demonstra maior conscientização sobre os efeitos nocivos do álcool. Esse público está interessado em participar de movimentos como “Mindful Drinkers (bebedores conscientes) e Sober Curious (interessados na sobriedade), por priorizarem a saúde física e mental.



Na avaliação do especialista em gestão e planejamento de bares e restaurantes e instrutor no curo de Preparo de Cocktail’s do Senac EAD, William Lopes Kelm, os drinks sem álcool sofrem um estigma negativo no setor, por transmitirem uma imagem de bebida sem graça ou infantil.



“Na minha avaliação, devemos tratar as bebidas sem álcool como todas as demais, desenvolvendo preparos mais complexos e elaborados, além de nominá-los com nomes personalizados para promover o merecido destaque”, explica o profissional.



No Correio B+ desta semana, William nos ensina a fazer duas receitas de drinks sem álcool para reproduzirmos em casa. Anota aí!



Dama de Sirius

50 ml Suco de Laranja

50 m Suco de Maçã

50 ml Suco de Cramberry

50 ml Suco de Abacaxi

100 ml Refrigerante de Gengibre

20 ml de Leite Condensado

*Batido na coqueteleira sem o refrigerante

*Servir em copo long drink

*Completar com gengibre. (Opção com Club Soda).

Elfo do Amor

150 ml - Suco de frutas vermelhas (Morango, Uvas Tintas, Mirtilo, Framboesa – Podendo ser um purê destas frutas congeladas)

1 colher de bar – Sweet & Sour – Suco de limão em pó e açúcar refinado 50/50

200 ml de espumante sem álcool

*Bater as frutas e o Sweet & Sour com gelo, colocar numa taça longa e completar com o espumante.