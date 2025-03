Semana do Artesão terá exposições de 8 etnias indígenas e de 27 municípios do Estado

A Semana do Artesão neste ano terão 150 expositores envolvidos com a exposição - Foto: Ricardo Gomes/Setesc

Almejando a ampliação de divulgação do artesanato regional, Semana do Artesão em Campo Grande terá neste ano exposições de artesanato de 8 etnias indígenas e de 27 municípios do interior.

Presente desde a primeira edição da Semana do Artesão, a Feira Mãos que Criam trará a diversidade na participação de artesões no evento na qual estão envolvidos 150 artesãos expositores.

A Semana do Artesão neste ano terá exposições de 19 a 25 de março, das 14h as 22h no Armazém Cultural. Esta será a 17ª edição do evento que em 2025 comemora os 50 anos da criação da Casa do Artesão.

Entre as etnias presentes estarão a Kadiwéu, Terena, Kinikinau, Guató, Guarani, todas vão trazer o que representa o melhor do seu povo, entre cerâmica, cerâmica Terena, trançado, penas e sementes.

Os municípios do interior foram escolhidos para participar a partir da escolha de oito rotas. Rota Pantanal, Rota Caminho dos Ypês, Rota Serra da Bodoquena, Rota Grande Dourados, Rota Cerrado Pantanal, Rota Costa Leste, Rota Caminhos da Natureza e Rota Vale das Águas.

A gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Klain, explica que a Feira Mãos que Criam acompanha a Semana do Artesão desde a primeira edição.

“A Feira Mãos que criam durante a 17ª Semana do Artesão está repleta de novidades, entra elas o aumento da participação dos municípios do estado, vai ter artesanato para todos os gostos e valores, com matérias primas variadas fibras, madeiras, cerâmica e produtos típicos. Além de uma repleta programação cultural, com shows musicais, apresentação de teatro infantil, oficinas para adultos e crianças. Estão todos convidados”.

A Fundação de Cultura tem realizado a Semana do Artesão desde 2007 em parceria com as entidades representativas dos artesãos, da Prefeitura de Campo Grande e do SEBRAE/MS.

Trata-se de um evento em alusão ao Dia do Artesão (19 de março) criado para fortalecer o artesanato do estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

NOVO ESPAÇO

Uma das principais novidades da Semana do Artesão é a inauguração da filial da Casa do Artesão no Bioparque Pantanal.

A primeira filial da Casa do Artesão será inaugurada no dia 19 de março, às 10 horas, no hall de entrada do Bioparque Pantanal.

O espaço de 12 m² está pronto para comercializar artesanato sul-mato-grossense, o local foi montado para proporcionar aumento no número de vendas do artesanato de MS em um espaço de grande fluxo turístico.

O funcionamento da loja será conforme o horário de funcionamento do Bioparque, de terça a sábado e feriados. Terça a sábado das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, feriado das 8h30 às 14h30.