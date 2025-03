Semana do artesão mostra a força do artesanato campo-grandense

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O palhaço acrobata João Rocha, com o espetáculo “O Grande Salto”, a cantora Evelyn Lechuga, com um tributo a Delinha, a dupla Maria Claudia e Marcos Mendes, a banda de reggae Maracujah (SP) e a cantora Marta Cel são os destaques entre as apresentações culturais da 17ª Semana do Artesão, de 19/3 a 25/3, em vários locais da Capital. Mas o evento vai muito além de música e circo, honrando especialmente, como diz seu nome, a rica expressão do artesanato sul-mato-grossense.

Ao longo de oito dias, com toda a programação gratuita e aberta ao público, a Semana do Artesão 2025 oferece exposições, rodada de negócios e oficinas, além das homenagens a Josefa Mazarão, Rosenir Batista e Jane Clara Arguello, três nomes de destaque do segmento, e da inauguração da primeira filial da Casa do Artesão, no Bioparque Pantanal. A iniciativa é uma realização do governo de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e o Sebrae-MS.

FOMENTO E TEMÁTICAS

Além do Bioparque, a agenda do evento passa pelo Armazém Cultural, por escolas públicas da Capital, pela Morada dos Baís e pela Assembleia Legislativa. A Feira de Artesanato Mãos que Criam, a Noite Cultural e palestras também estão entre os destaques. A semana ocorre em alusão ao Dia do Artesão (19/3), criado para fortalecer o artesanato do Estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

Por meio de ações de fomento e de geração de renda, capacitações com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público, como as oficinas técnicas de demonstração do fazer artesanal, o evento é uma verdadeira maratona de imersão no artesanato para quem cria e para os visitantes. O artesanato sul-mato-grossense retrata costumes, tradições e demais referências culturais do Estado.

A produção é confeccionada, em grande parte, com matérias-primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense. As peças costumam tematizar o Pantanal, as populações indígenas e o intercâmbio cultural favorecido pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do País e do planeta.

AGENDA

A primeira filial da Casa do Artesão de MS será inaugurada nesta quarta-feira, às 10h, no Bioparque Pantanal, local de grande fluxo turístico. A partir das 11h, para marcar a estreia da nova unidade, a cantora Evelyn Lechuga vai apresentar o show “Lechuga Canta Delinha” (leia mais no box). No Armazém Cultural/Feira Central, ocorre a Feira de Artesanato Mãos que Criam, de 19/3 23/3, das 14h às 22h. A abertura oficial da feira acontece às 18h, com as três homenagens deste ano.

Às 19h, o mestre cururueiro Sebastião Souza Brandão e seu neto Bruno Santos apresentam o Hino de Mato Grosso do Sul. Já às 19h30min se apresenta o grupo Ipê de Serra. Além do artesanato, a Feira Mãos que Criam promove a comercialização de produtos da gastronomia regional. Neste ano, além da participação de oito etnias indígenas de MS, haverá exposição de peças de 16 municípios. As oficinas de artesanato para crianças e adultos também serão realizadas no Armazém Cultural – e em escolas públicas.

No dia 20, o Sebrae-MS recebe a Rodada de Negócios, das 8h às 12h30min, com 10 lojistas de artesanato do Brasil e artesãos de MS. No mesmo dia, na Assembleia Legislativa, a partir das 19h, uma Sessão Solene, denominada Conceição dos Bugres, presta homenagem aos artesãos de Mato Grosso do Sul. No dia seguinte, a palestra Políticas Públicas para o Artesanato, na Feira Mãos que Criam, a partir das 16h30min, e a reinauguração da sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na Rua General Melo, nº 23, às 18h, são os destaques do evento.

Na Morada dos Baís, no dia 22, a partir das 8h, é a vez do Café na Praça. Tradicionalmente realizado na Praça dos Imigrantes, aberto ao público em geral, sob iniciativa da Associação da Praça dos Imigrantes (API), o café será, dessa vez, na Morada dos Baís, que atualmente abriga a API, já que a praça encontra-se em reforma. Toda a programação está disponível no site fundacaodecultura.ms.gov.br.

“Lechuga Canta Delinha”

A cantora Lechuga presta homenagem a Delinha, nesta quarta-feira, no Bioparque

O show “Lechuga Canta Delinha” tem significativa importância no resgate da música raiz de Mato Grosso do Sul, em especial a obra de Delinha, possibilitando que as novas gerações tenham contato com o trabalho dessa mulher que inspirou várias gerações de músicos e valorizem o seu trabalho. A apresentação contribui para uma maior visibilidade das mulheres na música, promovendo a igualdade de gênero e a diversidade cultural.

Considerada a Dama do Rasqueado, Delanira Pereira Gonçalves (1936-2022), que atendia pelo nome artístico Delinha, foi cantora, compositora brasileira, uma das principais figuras da música de Mato Grosso do Sul e uma das maiores vozes sertanejas dos estados de Mato Grosso e, sobretudo, Mato Grosso do Sul. Formou a dupla Délio e Delinha, gravou 19 álbuns fonográficos e 2 DVD’s, sendo considerada a maior discografia registrada em MS.

Reconhecida no cenário da música regional, a cantora Evelyn Lechuga, que assume o sobrenome Lechuga como nome artístico, levará novamente ao público a influência da música sertaneja.

Lechuga tem experiência na interpretação de músicas da cantora, pois participou da montagem “Delinha, O Musical”, do diretor Fernandes Ferreira, em projeto de extensão da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Na quarta-feira, no Bioparque, a artista vai se apresentar ao lado de Heber Nunes e Hulk Blac (violões), Renan Nonato (acordeon) e Maurício Piri (percussão).

