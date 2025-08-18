Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Cinema

Semana do Cinema: saiba onde ver filmes por R$10 em MS

Promoção estará ativa entre 28 de agosto e 3 de setembro

Mariana Piell

Mariana Piell

18/08/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, acontece a segunda edição de 2025 da Semana do Cinema. Durante sete dias, os cinéfilos poderão conferir nas salas de cinema de todo o Mato Grosso do Sul filmes de todos os gêneros da programação normal, como “Lilo & Stitch”, “A Hora do Mal”, “Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda”, “Quarteto Fantástico”, “Superman”, “Como Treinar o seu Dragão”, e ainda reviver o clássico “Interstellar” pelo valor promocional de R$10.

A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e com criação da agência Magenta.

Marcos Barros, presidente da Abraplex, reforça que o objetivo principal da ação é garantir ainda mais oportunidades de entretenimento para todos os brasileiros, disseminando a cultura e, ao mesmo tempo, potencializando o desempenho das salas.

"Com isso, conseguimos aumentar o fluxo de clientes, além de permitir que ainda mais pessoas possam conferir as estreias da semana. A Feneec e a Abraplex, juntas, representam 100% do parque exibidor. E a alta adesão do mercado é uma prova de como essa campanha tem trazido cada vez mais resultados", finaliza Barros.

Regras da promoção

Cinemark (Campo Grande)

Peço de R$10 válido para ingressos 2D, 3D e XD. Para salas prime e poltronas D-BOX, o valor é de R$20.

Cinépolis (Campo Grande e Três Lagoas)

Promoção válida para sessões 2D.

UCI (Campo Grande)

Todo mundo paga R$10 em sessões 2D, 3D, IMAX e XPLUS. Nas salas DE LUX, o ingresso sai por R$20.

Cine Araújo (Dourados)

Nas salas convencionais e premium o ingresso sai por R$10. Nas salas VIP custa R$15.

Mais descontos

Além da promoção nos ingressos, as quatro redes de cinema que atuam no estado (Cinemark, UCI, Cinépolis e Cine Araújo) estarão com descontos especiais nos combos. Confira:

Cinemark:

  • Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável elegível = R$ 39,00*
  • Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável elegível = R$ 59,00*
  • Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável elegível = R$ 79,00*
  • Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis elegíveis = R$ 99,00*

*Membros Cinemark Club ganham até 15 % a mais de desconto em cima do valor promocional destes combos.

UCI:

  • Pipoca média salgada + 2 refris 500ml por R$30

Cinépolis:

  • Combos a partir de R$10

Cine Araújo:

  • Pipoca média salgada + 2 refrigerantes por R$29

Assine o Correio do Estado

Correio B+

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi Beluco

Entre as passarelas e as pistas, um estilo de vida em movimento: "A coisa mais importante, especialmente pra mim que sempre achei que pudesse ter o controle de tudo, é justamente isso: aprendi que não temos o controle".

17/08/2025 17h30

Compartilhar
Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi Beluco

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi Beluco Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Modelo, atleta amadora e criadora de conteúdo, Babi Beluco representa uma geração que vive o corpo como expressão de potência. Com mais de 20 anos de carreira na moda e uma relação profunda com o esporte, ela construiu uma trajetória que vai além das passarelas cruzando fronteiras, unindo performance, saúde e feminilidade.

Ao longo da carreira, morou em capitais como Milão, Paris, Hamburgo, Nova York e Tóquio, e estampou capas e editoriais para publicações como Elle, Vogue e diversas revistas internacionais. Um de seus trabalhos mais emblemáticos foi a campanha da linha Elle Macpherson em Nova York, no ano de 201 projeto que a projetou como o “the body” brasileiro. Mas seu vínculo com o esporte vem de antes: a paixão pela corrida surgiu na infância, inspirada pelo pai.

De admiração à escolha pessoal, correr se tornou parte essencial de sua identidade. Desde então, Babi tem feito da atividade física uma extensão natural de seu estilo de vida e também de sua voz pública. Hoje, ela une maternidade, moda e movimento de forma autêntica.

Grávida de Tom, seu primeiro filho, Babi mantém uma rotina ativa e saudável, documentada nas redes com transparência e equilíbrio. Em seu perfil no Instagram (@babibeluco), ela compartilha treinos, maratonas, bastidores de campanhas e uma visão poderosa sobre como a performance também pode ser feminina, leve e consciente.

Para o mercado, Babi Beluco é hoje mais que uma modelo: é símbolo de longevidade profissional, conexão com o bem-estar e autoridade em sport fashion. Com parcerias em marcas como Adidas, Vitafor, Jungle, Tag Heuer, Sisley Paris, Live! e Polar, ela representa a mulher em movimento que escolhe, inspira e performa com estilo.
 

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi BelucoBabi Beluco - Divulgação

Referência wellness, Babi celebra a chegada dos 38 anos e desde que anunciou a gestação, em fevereiro, ela seguiu praticando corrida, fotografando campanhas, participando de provas e mantendo uma rotina que une moda sportfashion e bem-estar de forma natural, sem precisar romantizar nada.

Em junho, participou da Maratona do Rio. Em julho, correu a prova da Live! Run XP já com a barriga visível. A Maratona de Tóquio, para a qual vinha se preparando, foi adiada. Mas o corpo continuou em movimento.

“Mexer o corpo sempre foi parte de mim. Na gestação, virou também uma forma de me escutar melhor”, afirma.

Com credibilidade, ela possui parcerias com marcas como Adidas, Tag Heuer, Sisley Paris e Vitafor, Babi diz que nunca abriu mão da sua essência. “A minha essência de esportista, algo que começou comigo lá atrás com 14 anos, nunca saiu de mim. Carrego ela com muito orgulho, é tipo meu amuleto de força”, resume.

Apesar das transformações físicas intensas, ela não transformou a gravidez em “conteúdo especial”. Os treinos seguem adaptados e os trabalhos também. A prática de exercícios, em especial a corrida, tornou-se peça-chave para manter a saúde gestacional.

O que mudou, segundo ela, foi o tempo das coisas: “Aprendi a ouvir meu corpo de outro jeito. Ceder para minhas vontades e seguir em frente sem forçar nada”.

Ao olhar para o passado, Babi fala com orgulho: “E olha que já passei por cada perrengue… quem vê close não vê corre. Por trás de cada linda capa ou foto maravilhosa tem sempre um desgaste mental e físico pra chegar até lá. Mas eu faria tudo novamente, inclusive o que julgo hoje como erro. Só acerta quem erra, e só não erra quem não tenta. Tentei muito, errei muito e acertei às vezes. Tenho orgulho disso”.

Hoje, na reta final da gravidez, ela se sente em transformação por dentro e por fora. “A coisa mais importante, especialmente pra mim que sempre achei que pudesse ter o controle de tudo, é justamente isso: aprendi que não temos o controle. Quando eu queria e fiz mil tratamentos, não tive a benção de engravidar. Foi no momento que Deus falou: agora vai! E está sendo lindo”, conta.

Mesmo após episódios difíceis durante o início da gestação, ela diz que tudo ganhou novo significado. “Passei muuuuito mal no mês 3 e 4, mas foi bom. Assim eu pude entender a minha mãe, que passou os 9 meses assim. Tudo tem um porquê, né?”, diz.

O parto normal está previsto para as próximas semanas, e ela prefere não fazer grandes planos. Mas avisa: “O tempo é outro, mas o movimento continua”.

Babi é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre saúde, carreira, esporte e a chegada do seu primeiro filho Tom.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi BelucoA modelo e maratonista Babi Beluco é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Gabriel Bertoncel Diagramação: Denis Felipe. Por Flávia Viana

CE - Há mais de 20 anos você escolheu a moda como caminho profissional. Quando olha para trás, qual foi o momento que realmente sabia que essa era a sua estrada?
BB - Demorou um pouco para eu ter certeza, no primeiro ano ainda desisti por um tempo para prestar vestibular para medicina e foi nesse momento, vendo amigas minhas nas revistas que eu pensei, ah eu acho que é aqui que eu quero estar e não onde estou. Essa desistência momentânea fez eu virar a chave e querer de verdade voltar para a moda e me dedicar 100% pois até então eu tinha medo, receio, era insegura…. As vezes um passo pra traz nos dá força para dar um impulso e um salto pra frente. 

CE - Você morou em várias capitais da moda de Milão a Tóquio. Quais marcas esses lugares deixaram na sua identidade?
BB - Cada lugar foi especial e me transformou de um jeito diferente, mas todos eles me dão incríveis lembranças até hoje. Amadureci muito vivendo em todos eles sozinha mas adoro visita-Los hoje em outra condição mental e até financeira…. 

Milão me amadureceu, Japão me calejou, Nova York me inspirou! E são são especiais que mal vejo a hora de correr a maratona em NY e Tokyo acho que vou chorar de emoção no caminho. 

CE - Você participou de um movimento atlético que nasceu na infância e hoje é parte da sua identidade pública. Como esse vínculo com o esporte te transformou especialmente agora, grávida?
BB - Com toda certeza! A véia pelo esporte e corrida me “salvaram” de muitos momentos ruins e conturbado a como modelos, como gestante e logo mãe, me trouxeram paz, alívio de muitos problemas que algumas mulheres passam , me deixou saudável e eu nunca me senti tão bem assim! Eu confesso que tendo sempre uma dieta focada tanto para trabalhar e manter o shape de modelo como para performar como atleta eu temia as mudanças corporais, manter meus exercícios ( claro que em outra intensidade) fizeram com que eu mantivesse muito da minha forma e com isso também  minha saúde e paz. 

CE - Seus seguidores acompanham um estilo de vida que encanta pela leveza e autenticidade. Como você construiu essa forma tão genuína de se comunicar?
BB - Eu sempre fui uma menina ultra tímida, engraçado falar isso né?  Mas quando a gente começa a conversar com um celular sem pensar o alcance que isso tem, acaba sendo você mesmo. No começo foi assim, eu usava as redes realmente como um diário e isso começou no meu caminho para a minha primeira maratona, onde eu dividia meus medos e anseios . Comecei a me conectar com a verdade das pessoas, me desconstruí como a “modelo perfeitinha e intocável” e foi aí que eu achei o meu lugar. Mostrando quem eu sou por dentro sem carão… 

CE - Estar grávida do Tom é a realização de um sonho que você compartilhou publicamente. Como foi essa trajetória da expectativa ao cuidado até esse momento?
BB - Foi uma longa jornada mas hoje eu percebo que as coisas acontecem no tempo certo. Não criar expectativas é algo que eu hoje em dia invisto muito. Trabalhar no hoje é as coisas boas vem quando devem vir. 

Capa B+: Entrevista exclusiva com a modelo e maratonista Babi BelucoA modelo e maratonista Babi Beluco é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Gabriel Bertoncel Diagramação: Denis Felipe. Por Flávia Viana

CE - Você já contou que viveu uma fase em que acreditava não poder engravidar e chegou a recorrer a diferentes procedimentos. Como foi atravessar esse período e, depois, receber a notícia de que a gravidez havia chegado de forma inesperada?
BB - Foi um longo caminho, lá em 2020 eu ainda nem tinha o sonho de ser mãe (confesso que como atleta e modelo eu era zero desse sonho) mas todas as minhas amigas começaram a engravidar e aí eu pensei, poxa então vou também.

Porém foi aí que me deparei com a triste realidade que muitas mulheres vivem. 3 anos depois muitas FIVS, processos e funções para engravidar, brigas entre o casal e todo aquele terror que a gente escuta estavam presentes na minha vida e do meu marido. Eu tinha um usar certeza que talvez eu não pudesse engravidar. E pela impossibilidade a cada não mensal a vontade começava a crescer mais forte. Até que no terceiro ano, desistimos pelo nosso próprio bem como casal.

Fiquei frustrada, já estava me imaginando sem filhos e um ano e meio depois sem pensar em tentar vem um pequeno milagre. Realmente pra mostrar que na nossa vida podemos ter o controle de QUASE tudo, o resto eh aquela força maior…  e mais veio quando eu estava me preparando para uma grande maratona, e eu até pensei “ nossa mas bem agora “? Rsrs sim mas foi perfeito 

CE - Sua trajetória também cruzou com grandes marcas e parcerias. O que precisa estar presente para que essas parcerias realmente tenham a sua cara e a sua verdade?
BB - São poucas porém importantes coisas, a marca tem que estar ligada com vitalidade, movimento, esporte, as coisas que me movem e me inspiram como pessoa. Se a marca tiver isso ela com certeza vai ter meu coração e a minha verdade. Gosto de coisas elaboradas e sofisticadas mas é aquele simples que funciona que eu me apaixono. 

CE - Quando olha para o futuro, especialmente depois da chegada do Tom, quais sonhos e projetos te motivam a seguir?
BB - Eu gosto muito de ser comunicadora digital, gosto demais de passar informações úteis e acredito que a minha faculdade ( me formo no ano que vem ) de nutrição vai abrir novas possibilidades…

CE - As vésperas da chegada do Tom, se inicia um novo capítulo na sua história. Quais são as emoções que definem esse momento para você?
BB - Muitas mas o mais engraçado é a paz! Eu nunca estive tão tranquila, me sentindo realizada e até sem pressões. Por ser atleta amadora porém esforçada ( rsrs adoro um pódio e um recorde pessoal) eu vivo em função de resultados e performance. A chegada do Tom me fez ver que nem tudo é a chegada, que o caminho com paz é muito importante. 

CE - Se pudesse deixar um conselho para mulheres que sonham com a maternidade, mas enfrentam desafios no caminho, qual seria?
BB - Ahh são tantos mas acima de tudo, acredite e tente tirar a expectativa, a pressão, a pressa, o milagre acontece no tempo certo de cada uma. Não o tempo que queremos mas o tempo que merecemos.

 

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor.

O Dez de Ouros traz estabilidade, prosperidade e harmonia familiar. É tempo de colher os frutos do seu trabalho e celebrar a abundância.

17/08/2025 13h30

Compartilhar
Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta semana, somos envolvidos pela energia do Dez de Ouros, que nos lembra da importância de valorizar a estabilidade e o amor ao nosso redor, enquanto plantamos as sementes para um futuro próspero. Permita que esta carta inspire seus dias com gratidão e sensação de segurança. Este Arcano Menor também se conecta a ganhos financeiros por meio do trabalho, indicando oportunidades para investir, abrir um negócio ou até obter lucro com imóveis.

O Dez de Ouros, carta regente da semana, simboliza abundância, família e a construção de um legado ou patrimônio. Nos próximos dias, você poderá experimentar segurança financeira e estabilidade, possivelmente impulsionadas por investimentos de longo prazo ou pelo sucesso profissional.

É um período favorável para dedicar-se à família, fortalecer vínculos e celebrar conquistas ao lado de quem você ama. Essa carta também convida à reflexão sobre o legado que você está criando e o impacto que deseja deixar para as próximas gerações.

Em essência, o Dez de Ouros anuncia um período de abundância, união familiar e visão de futuro. É hora de valorizar o que você já conquistou, cuidar com carinho das suas relações e dar passos firmes na construção de um legado duradouro.

Significado

O Dez de Ouros nos lembra do valor dos relacionamentos interpessoais — sejam eles de amizade, casamento, vizinhança ou outros vínculos — e nos convida a cultivá-los com atenção. Ao agir dentro e, principalmente, em parceria com uma rede de apoio, todos acabam beneficiados.

Assim, o Dez de Ouros indica que a chave para nossa prosperidade e sucesso pode residir na família ou em conexões equivalentes. É na união que construímos uma base estável e segura, capaz de sustentar nossos projetos e empreendimentos.

No entanto, seu significado vai além do aspecto financeiro. Trabalhar em sintonia com uma comunidade nos oferece muito mais do que riqueza material: proporciona troca de ideias, apoio emocional, segurança e um profundo senso de pertencimento.

O Dez de Ouros é um presságio de plenitude e realização, indicando que você alcançou estabilidade e prosperidade por meio de trabalho árduo, escolhas inteligentes e dedicação. Ele simboliza segurança financeira, vínculos familiares sólidos e a satisfação de compartilhar conquistas com quem você ama.

Mais do que riqueza material, essa carta representa a construção de um legado duradouro — algo que resiste ao tempo e beneficia não apenas você, mas também sua família e comunidade. É um convite para valorizar suas raízes, honrar a tradição e perceber que suas vitórias fazem parte de uma história muito maior.

Como toda carta 10, representa o fim de um ciclo, com sucesso / alcançando seus objetivos. No baralho de Crowley, o Dez de Ouros recebe o nome de Riqueza. A carta mostra dez moedas de ouro dispostas segundo o desenho da Árvore da Vida, com a maior delas posicionada na base, sustentando as demais. Ao fundo, discos roxos reforçam a atmosfera de poder e prosperidade. A correspondência astrológica é Mercúrio em Virgem, combinação que evoca não apenas riqueza material, mas também riqueza interior — inteligência, habilidade e a capacidade de transformar recursos em resultados concretos.

Esse arcano fala de abundância e sucesso, mas também traz um alerta: cuidado para que o conforto e a segurança não levem à estagnação. Quando o Dez de Ouros surge, ele indica conquistas sólidas — bons negócios, estabilidade financeira e relacionamentos firmes — frutos do esforço e da dedicação.

A carta anuncia um período frutífero, repleto de abundância e harmonia, com ênfase no fortalecimento dos laços familiares. É um momento propício para acolher o amor e a união presentes nas conexões com seus entes queridos, bem como para construir bases sólidas e seguras que beneficiarão gerações futuras. Este arcano também pode indicar casamento, sinalizando boas perspectivas para quem deseja estabelecer vínculos afetivos duradouros e profundamente significativos.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor.Dez de Ouros - Divulgação

Como carta que representa o futuro, o Dez de Ouros simboliza a culminação de esforços que levam a uma segurança e um sucesso duradouros. É um sinal extremamente positivo, mostrando que seu trabalho e dedicação serão recompensados com um ambiente estável e seguro. A mensagem é clara: continue avançando, pois você está no caminho certo para conquistar não apenas o seu sucesso pessoal, mas também algo que trará benefícios duradouros para você e para quem você ama.

Quanto à carreira ou finanças, o Dez de Ouros indica a conquista de um alto nível de segurança e a consolidação de uma base sólida para o futuro. Ele representa um momento de crescimento profissional, no qual seus esforços são recompensados com estabilidade e reconhecimento, permitindo que você invista em planos de longo prazo. As energias estão alinhadas para criar estruturas duradouras — seja no avanço da carreira ou em investimentos financeiros —, prometendo um futuro estável e próspero.

Dez de Ouros: Construção, Legado e Estabilidade no Olhar do Tarô e dos Astros

Nesta semana, a energia do Dez de Ouros se ergue como um arquétipo central: estabilidade conquistada, herança simbólica e material, e a importância dos laços que nos sustentam. No tarô, essa carta representa mais do que prosperidade — ela fala de continuidade, de algo que se constrói para durar além da nossa presença física. É a materialização de um sonho que envolve não apenas conquistas individuais, mas também a teia de pessoas, memórias e valores que compõem nossa base.

E é nesse pano de fundo que o céu nos presenteia com um conjunto de movimentos planetários que, embora sutis em aparência, têm força para moldar nossa visão de futuro e a forma como lidamos com mudanças e rupturas.

Sextil Mercúrio–Marte: A palavra que constrói

Mercúrio (pensamento, comunicação) e Marte (ação, impulso) formam um sextil harmonioso. É o momento em que ideias se tornam ação de forma fluida. No contexto do Dez de Ouros, isso sugere que planos para o futuro não podem ficar apenas no campo das intenções. É hora de dizer, escrever, estruturar e agir, criando pontes sólidas entre aquilo que pensamos e aquilo que queremos concretizar.

Se você tem conversas importantes para estabelecer bases ou alinhar projetos familiares e financeiros, este é o momento de se posicionar com clareza e firmeza.

Sol em Virgem: Ordem para prosperar

Com a entrada do Sol em Virgem na sexta (22), a energia se volta para detalhes, rotina e método. No Tarô, o Dez de Ouros mostra uma estrutura sólida, mas que precisa ser mantida com cuidado. Virgem nos lembra que grandes construções se sustentam pelo zelo diário.

Este é o momento de revisar processos, ajustar a forma como você cuida de recursos e observar se aquilo que você constrói está de acordo com seus valores mais profundos.

Lua Nova em Virgem: Sementes para um legado

A Lua Nova, que entra no sábado (23), é sempre um portal de recomeço — e, em Virgem, ela traz um chamado para plantar sementes que deem frutos consistentes. É um dia potente para intencionar estabilidade a longo prazo, seja financeira, emocional ou espiritual.

O Dez de Ouros nos lembra que o legado começa no presente, nas pequenas escolhas e compromissos que assumimos hoje. Vale anotar suas metas, definir prazos e criar hábitos que sustentem o que você quer ver florescer.

Quadratura Sol–Urano: Mudança no meio da estrutura

No Domingo (24), está o ponto de tensão da semana. Urano é o planeta das surpresas, rupturas e inovação; em quadratura com o Sol virginiano, ele desafia as estruturas estáveis que buscamos construir. No contexto do Dez de Ouros, essa configuração pode simbolizar um abalo momentâneo ou uma necessidade de adaptação em meio a um cenário aparentemente seguro.

A mensagem não é destruir, mas flexibilizar. Urano vem para mostrar que, mesmo no legado mais sólido, é preciso espaço para reinvenção.

Significado do naipe de Ouros

O naipe de Moedas está ligado às realidades concretas da vida: trabalho, carreira, finanças e bens materiais. Representa os signos de Terra — Touro, Virgem e Capricórnio — conhecidos por sua ambição, disciplina e foco em segurança e resultados tangíveis.

Com a entrada da temporada de Virgem, sua energia prática e detalhista se intensifica, tornando este um período ideal para organizar, planejar e agir de forma estratégica em prol da prosperidade. É um momento para avaliar prioridades, prestar atenção aos detalhes e construir bases sólidas que sustentem o futuro.

No Tarô, o naipe de Ouros representa exatamente essa conexão com a realidade material e a segurança que ela oferece. Quando a energia virginiana se encontra com o Dez de Ouros, a tendência é que a busca por estabilidade financeira e estrutura sólida se fortaleça ainda mais, abrindo caminhos para conquistas duradouras.

Síntese da Semana

O Dez de Ouros, como carta regente, nos lembra que segurança verdadeira não é sinônimo de rigidez. Ela se constrói na união entre visão de longo prazo e capacidade de adaptação “Dinheiro não traz felicidade- pra quem não sabe o que fazer com ele.” (Machado de Assis)

Que a semana seja de colheita, abundância e laços fortalecidos. O seu legado começa hoje.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 1 dia

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 3 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

5

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 2 dias

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 19 horas

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande