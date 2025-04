Série "Futuro da Terra", de cineasta indígena, estreia na sexta-feira

NOVO COMANDO

A mostra de arquitetura, decoração e paisagismo, que será realizada em antiga residência da família Buainain, no Jardim dos Estados, com entrada pela Casa-Quintal Manoel de Barros; lançamento reúne convidados, na manhã de hoje, no Bioparque Pantanal

Conhecido por sua atuação como produtor e gestor público na área cultural, Gustavo Castelo, o Cegonha, acrescenta mais um importante item em sua trajetória profissional a partir desta manhã, quando se torna oficialmente o nome à frente da edição 2025 da CasaCor MS.

Saem – ou dão um tempo – de sua lista de contatos imediatos artistas e contrarregras de shows musicais e festivais multiculturais de peso. Entram na sua lista arquitetos, designers, decoradores, paisagistas e outros profissionais ligados ao “morar com requinte e elegância”.

O lançamento oficial da mostra que destaca propostas inovadoras de residências e outros ambientes que primam por estilo, conforto e sustentabilidade será hoje, a partir das 9h, no Bioparque Pantanal, em evento fechado para convidados, quando Cegonha vai apresentar o projeto da CasaCor para este ano e os integrantes de sua equipe, os sócios franqueados da grife que é a maior mostra do segmento na América Latina. São produtores culturais com uma longa estrada na realização de eventos em Mato Grosso do Sul.

EQUIPE

Além de Cegonha, a equipe inclui a empresária no setor de gastronomia e colunista Ely Oliveira Semmelroth, que representa a região de Dourados, a produtora Karla Viegas, com atuação voltada para o audiovisual, e Ricardo Câmara, diretor artístico da Casa-Quintal Manoel de Barros.

Eles assumem a missão de “fortalecer a presença da marca no Estado, imprimindo uma curadoria mais conectada” com o território, com o mercado contemporâneo e com a força criativa local. A assinatura do masterplan (plano que define quais e como serão os espaços) da mostra fica sob responsabilidade da designer de interiores Daiana Capuci, que trará “um olhar sensível e estratégico” para a ocupação do espaço e a fluidez da experiência do visitante.

Além da masterplan, Daiana é responsável por toda a curadoria de marcas. A produção, as relações públicas e a comunicação da mostra estão sob a direção de Bia Figueiredo, especialista em branding e experiências de alto padrão, que assina a narrativa desta nova edição com olhar curatorial e conexão “profunda” com o território.

VITRINE PERFEITA

“Estou à frente da organização em geral, o que envolve desde a parte estrutural da mostra até o relacionamento com os profissionais, marcas e parceiros”, afirma Cegonha.

“Assumir a CasaCor foi uma decisão que uniu propósito e oportunidade. Sempre acreditei no poder da arte, do design e da arquitetura como agentes de transformação cultural. Campo Grande tem um potencial imenso, e a CasaCor é a vitrine perfeita para revelar isso ao Brasil e ao mundo”, diz o ex-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Para ele, o diferencial da CasaCor 2025 está justamente na nova “equipe, que está trabalhando para trazer um novo olhar e uma nova dinâmica para o projeto. Além disso, fomos muito felizes na fusão com o poeta Manoel de Barros [1916-2014]. O conceito criado honra a nossa origem e valoriza o que temos de melhor”, cacifa Cegonha, responsável, em Campo Grande, pelos shows das versões repaginadas do Dire Straits e do Creedence Clearwater Revival.

“A CasaCor representa um novo palco para o mesmo propósito: exaltar a criatividade, conectar talentos e provocar conversas relevantes. O que muda é a linguagem, saindo um pouco dos palcos tradicionais e indo para o espaço construído, onde arquitetura, arte, design e comportamento se fundem”, diz o ex-FCMS, responsável, por exemplo, pela primeira edição do Campão Cultural, em 2022.

“A Casa-Quintal é uma joia poética dentro do nosso evento. Inspirada na sensibilidade de Manoel de Barros, ela representa a simplicidade encantadora das coisas miúdas, a beleza do silêncio e a potência de Mato Grosso do Sul contada por quem mais a sentiu”, afirma o produtor ao comentar a inserção da antiga residência do poeta Manoel de Barros, localizada no Jardim dos Estados (Rua Piratininga, nº 363), na mostra.

“Quero que a CasaCor 2025 em Campo Grande seja lembrada não apenas pelas tendências apresentadas, mas pelas conexões criadas, pelas memórias que ela vai despertar e pela valorização profunda da nossa identidade. Estamos trabalhando para criar algo maior do que um evento: um movimento de pertencimento e futuro”, aposta Cegonha, que também é um dos coordenadores do festival de cinema Bonito CineSur.

O BIOPARQUE

A escolha do Bioparque para o lançamento oficial da mostra tem um significado especial para os seus realizadores. Símbolo da arquitetura contemporânea e do turismo sustentável, o Bioparque Pantanal – maior aquário de água doce do mundo – foi concebido pelo arquiteto Ruy Ohtake (1938-2021). A obra foi inaugurada em março de 2022, quatro meses após sua partida, e já é considerada um marco na paisagem arquitetônica de Campo Grande.

Com traços futuristas e formas curvas que remetem a uma nave pousada no coração do Pantanal, o projeto de Ohtake abriga muito mais do que espécies nativas de peixes, cobras e plantas. “Dentro dessa ‘nave’ repousa o futuro: um espaço onde natureza, arte, ciência e tecnologia se encontram”, anuncia a proposta da CasaCor 2025.

Entre os ambientes do Bioparque, destaca-se também a biblioteca que homenageia Manoel de Barros, maior nome da poesia de MS. Admirador declarado do poeta, Ohtake visitou Manoel poucos dias antes da morte do escritor, em 2014, em busca de inspiração para o projeto. Dessa troca sensível nasceram compromissos: incluir na obra objetos que eternizassem a memória do poeta e fazer da arquitetura um abrigo também para a poesia.

“E será nesse cenário onde a natureza encontra a arte e a memória se transforma em inspiração que a CasaCor MS inaugura um novo capítulo. Ao escolher o Bioparque Pantanal como palco, o evento reafirma seu compromisso com a valorização do território, da cultura e da arquitetura com propósito. A obra de Ruy Ohtake, viva em cada curva, torna-se símbolo de um tempo que honra o passado, abraça o presente e aponta para o futuro – com água, poesia, inovação e pertencimento”, diz o documento divulgado pela CasaCor.

A CASA-QUINTAL

A Casa-Quintal Manoel de Barros será a porta de entrada para quem visitar a CasaCor. Pelo menos 25 ambientes a serem percorridos pelo público estarão montados, na verdade, na antiga residência da família Buainain (Rua Manoel Seco Tomé), que “encontra” a morada do poeta pelo muro dos fundos dos dois imóveis e vai funcionar como uma espécie de anexo da casa do artista das palavras, transformada em museu dedicado à sua obra em 2022.

Assim, o circuito da CasaCor 2025 começa na Casa-Quintal e, por meio de um novo acesso, prossegue pelo jardim e dependências internas da residência dos Buainain, voltando, ao fim, para a casa do poeta, um projeto de ares modernistas, assinado pelos arquitetos Sergio Ferreira dos Santos e Osvaldo Alves de Siqueira Jr., edificado em 1986, e que, com a presença de Barros e Stella, sua esposa, acabou ganhando um charmoso clima bucólico e aconchegante.

Como o imóvel se tornou um museu, com toda a mobília e os pertences pessoais do casal, a ideia de consolidar a antiga propriedade dos Buainain – que até alguns anos sediava órgãos da Prefeitura de Campo Grande – como um centro cultural em anexo à Casa-Quintal tem na CasaCor, a ser realizada ao longo de 45 dias, entre setembro e outubro, um promissor laboratório de experiência. Não custa tentar. A propósito: o tema da mostra neste ano é Semear Sonhos, a partir de três pilares: sonhos coletivos, ecossistemas em cooperação e confluência de saberes.

