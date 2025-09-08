Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SAÚDE E DIREITOS

Setembro com campanhas sobre doenças graves lembra que diagnóstico pode garantir isenção de imposto

Setembro "colorido" lembra que doenças graves podem garantir isenção de imposto; Lei nº 7.713/1988 assegura benefício fiscal para quem enfrenta enfermidades listadas na legislação

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

08/09/2025 - 10h00
Setembro é conhecido como o mês das cores da conscientização. O vermelho chama atenção para as doenças cardiovasculares, o verde para a doação de órgãos e prevenção do câncer de intestino, o roxo para a fibrose cística, o lilás para a doença de Alzheimer e o amarelo para a prevenção do suicídio. Há ainda a lembrança de doenças do sangue, como leucemia, mieloma e linfomas.

Cada campanha reforça a importância da informação e da prevenção, mas também abre espaço para um tema essencial: os direitos assegurados a pacientes que convivem com enfermidades graves.

Entre esses direitos está a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e reforma (benefício destinado a militares), prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. O benefício, consolidado em decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), busca aliviar o peso financeiro de quem enfrenta tratamentos longos e de alto custo.

Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que também preside o Conselho de Justiça Federal (CJF), a isenção existe para “abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um padrão de vida o mais digno possível diante do estado de enfermidade”.

PONTOS FUNDAMENTAIS

A Corte já fixou pontos fundamentais. O rol de doenças previsto na lei é taxativo, contemplando enfermidades como neoplasia maligna, cardiopatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, Aids, hanseníase, nefropatia grave, entre outras.

A isenção é restrita a aposentados e reformados, não alcança trabalhadores em atividade e não depende da contemporaneidade dos sintomas: mesmo em casos de remissão, o benefício deve ser mantido, uma vez que os gastos médicos permanecem.

Além disso, não é obrigatória a apresentação de laudo oficial, podendo a doença ser comprovada por outros meios aceitos pelo Judiciário. Em decisões recentes, o STJ também estendeu a isenção a valores de previdência privada complementar, reconhecendo seu caráter previdenciário.

ALÍVIO FINANCEIRO

Para a advogada Iris Matos, a falta de informação ainda impede que muitos contribuintes usufruam desse direito.

“Muitos aposentados acometidos por doenças graves continuam pagando Imposto de Renda sem saber que estão amparados pela lei. Conhecer esse direito é fundamental, pois garante alívio financeiro e permite que essas pessoas concentrem seus recursos no que realmente importa: o tratamento e a qualidade de vida”, afirma Iris.

Na avaliação da advogada Laís Ferreira, a jurisprudência consolidada traz segurança jurídica.

“Ao fixar entendimentos sobre o rol de doenças, a restrição a aposentados e a manutenção da isenção mesmo em casos de remissão, o STJ garante clareza na aplicação da lei e assegura que sua função social seja cumprida: proteger quem mais precisa”, diz a advogada.

Setembro não é apenas um mês de cores e campanhas pela saúde. É também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida.

Quem deseja mais informações pode consultar diretamente o portal do STJ, buscar orientação na Receita Federal ou recorrer ao apoio de um advogado, capaz de avaliar cada caso e orientar sobre como requerer o benefício.

Literatura B+: Junto, separado, com acento: saiba como ensinar as crianças desde cedo

Veja dicas gramaticais que mostra como explicar a ortografia para os pequenos com paciência, afeto e criatividade.

07/09/2025 14h30

Literatura B+: Junto, separado, com acento: saiba como ensinar as crianças desde cedo

Literatura B+: Junto, separado, com acento: saiba como ensinar as crianças desde cedo Foto: Divulgação

Mesmo durante a vida adulta, a questão ortográfica sobre a forma correta de empregar os “porquês” ainda gera momentos de dúvida durante a escrita.
Já na fase de alfabetização dos alunos, a dúvida mais frequente é para saber se a palavra é escrita junta ou separada, com ou sem acento.

Caso a explicação seja incorreta ou apresentada de uma maneira complicada, a incerteza no uso da palavra correta pode prolongar o erro por toda a vida. Pensando nisso, Robson Kubis, especialista em idiomas do Grupo MoveEdu, detentor da Ensina Mais Turma da Mônica, marca referência no segmento de apoio escolar, dá dicas gramaticais e sugestões de como explicar de maneira simples a diferença entre os usos dos “porquês” para os pequenos.

Qual a diferença entre cada um deles?

Durante a vida adulta e especialmente na era digital, em que as abreviações são frequentes, muitas vezes deixamos de aplicar a escrita da palavra corretamente. Por isso, é preciso relembrar as regras gramaticais para explicar de forma clara para as crianças.

Por que: deve ser usado em perguntas diretas ou indiretas, pode ser substituído por “por qual motivo” ou “por qual razão” na escrita da frase.

Por quê: é aplicado sempre no fim da frase, com o mesmo sentido de “por qual razão?”.

Porque: tem o mesmo sentido de “pois” e só deve ser usado em respostas e explicações.

Porquê: sempre deve ser acompanhado de um determinante, como um artigo ou um numeral, e é sinônimo de “motivo” ou “razão”

Como explicar todas essas regras para os pequenos?

José Júnior destaca que estimular a criatividade e utilizar exemplos cotidianos das crianças podem facilitar o processo e tornar o conteúdo significativo para a realidade delas. Isso é fundamental para que a informação seja absorvida facilmente.

Usar exemplos cotidianos na rotina da criança

Use exemplos práticos e cotidianos para apresentar o uso dos porquês nessas situações, assim fica mais fácil do pequeno assimilar naturalmente as regras e deixar o processo mais leve. Frases como “Por que você não comeu toda a comida?”, “Você está bravo por quê?”, “Porque eu queria brincar.” ou “Quero saber o porquê dessa confusão.” podem aproximar a linguagem da realidade da criança e tornar o processo de aprendizagem mais divertido.

Fazer jogos e atividades

Faça atividades lúdicas e interativas, que desenvolvam a curiosidade do pequeno e deixem o conteúdo mais envolvente, como criar jogos de encaixe com as palavras e conectar as frases com a versão correta, ou crie desenhos relacionados às situações.

Trabalhar com exemplos visuais

Os exemplos visuais fazem toda a diferença durante as atividades lúdicas, assim, fica mais fácil para algumas crianças assimilarem e colocarem a teoria em prática, fixando o conteúdo de forma mais concreta. Para isso, podem ser usadas ilustrações, cartões com cores diferentes, cartazes e histórias em quadrinhos para unir a teoria e a imagem.

Incentivar a fase dos porquês

A fase da alfabetização coincide com o momento em que os pequenos fazem muitas perguntas, a famosa fase dos “porquês”. Mesmo que os adultos não saibam de todas as respostas, é bom aproveitar a curiosidade natural deles no dia a dia para explicar na prática o uso dos porquês. Quanto mais a criança questiona, mais oportunidades para explicar como cada forma da palavra é usada.

Ler ou criar histórias

O público infantil adora histórias, principalmente durante a fase de alfabetização que estão com a empolgação de aprender a ler. Diante disso, é importante incentivar a leitura durante esse processo com histórias em que a palavra aparece em diferentes contextos, ou para estimular a criatividade. Além disso, para ensinar a regra gramatical, você pode criar histórias usando as diferentes versões dos “porquês” para deixar tudo mais divertido e significativo para os pequenos.

Usar a internet como um apoio

Essa ajuda vai muito além da regra, pois os conteúdos educativos na internet podem ser bons aliados dos pais durante a alfabetização. Quando são bem utilizados com a devida supervisão, é possível que a criança revise a parte teórica já estudada previamente e pratique em jogos digitais com exercícios interativos que deixarão o processo de aprendizagem mais divertido, exercitando a atenção, a leitura e a gramática de forma mais leve.

Sobre a Ensina Mais Turma da Mônica

A Ensina Mais é uma franquia de apoio escolar licenciada Turma da Mônica e faz parte do Grupo MoveEdu. A rede oferece programas educacionais e surgiu da necessidade de melhoria na educação de base das crianças e jovens no Brasil. A missão da Ensina Mais Turma da Mônica é fortalecer a construção da base educacional dos alunos de forma lúdica e inovadora, contribuindo para sua formação. Dessa forma, a marca adota uma metodologia exclusiva, utiliza recursos tecnológicos, promove aulas totalmente interativas, dinâmicas e altamente qualificadas, buscando o desenvolvimento das crianças em todos os aspectos. O foco é no desenvolvimento intelectual dos alunos, contribuindo na formação cultural e complementar.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento.

O Eremita, como carta regente, aponta para um período que pede paciência, perseverança e prudência. É tempo de cultivar o silêncio, valorizar a introspecção e, sempre que possível, permanecer sozinho consigo mesmo.

07/09/2025 13h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento. Foto: Divulgação

O Eremita: o viajante solitário e o guia espiritual na Jornada do Louco

O Eremita é o viajante solitário, aquele que caminha em silêncio, carregando apenas sua lanterna como fonte de luz. Ele não precisa enxergar todo o caminho à frente; para ele, basta iluminar os próximos passos, avançando pouco a pouco com confiança no processo.

O ensinamento central do Eremita é claro: há momentos em que a melhor escolha é seguir sozinho. A sabedoria que nasce do silêncio e que surge quando afastamos os ruídos externos, podem ser infinitamente mais valiosas do que qualquer conselho alheio.

Quando nos permitimos estar em recolhimento, conseguimos ouvir nossas próprias ideias, sonhos e desejos sem que sejam obscurecidos pela opinião dos outros. É verdade que essa solidão pode ser desafiadora: ela também nos obriga a encarar nossas dúvidas e medos de frente. Mas esse encontro com as próprias sombras é tão essencial quanto reconhecer a nossa luz.

Outro ensinamento precioso do Eremita é que não precisamos ver toda a estrada para seguir em frente. Se conseguimos iluminar apenas o próximo passo, isso já é suficiente. Um passo de cada vez, seguimos adiante até que mais do caminho esteja pronto para se revelar.

Isso não significa que o Eremita esteja condenado à solidão. Ele sabe o valor da companhia, mas não escolhe estar com alguém apenas para evitar o vazio. Sua presença junto de outros é sempre intencional, significativa e carregada de propósito.

Na sua face-sombra, porém, o Eremita pode nos alertar para o excesso de isolamento: quando nos escondemos demais, nos desconectamos não só do mundo, mas também de experiências e pessoas que poderiam acrescentar valor à nossa jornada.

O Eremita: a jornada interior iluminada pela própria luz

Na carta do Eremita, vemos uma figura solitária no topo de uma montanha. A neve que cobre o caminho simboliza a conquista espiritual, o amadurecimento e a realização alcançados após uma longa caminhada de autodescoberta. Ele escolheu trilhar esse percurso, e como fruto de sua busca atingiu um estado elevado de consciência.

Na mão direita, o Eremita segura uma lanterna que abriga em seu interior uma estrela de seis pontas — o Selo de Salomão, antigo símbolo de sabedoria e iluminação. Essa lâmpada não revela toda a estrada, mas apenas os próximos passos. É preciso coragem para avançar mesmo sem ver o destino por completo, confiando que o caminho se desvelará pouco a pouco, conforme se caminha.

Na mão esquerda — o lado associado ao subconsciente — sustenta um longo cajado, sinal de poder e autoridade, mas também de apoio e equilíbrio. Ele o guia, lembrando que toda jornada espiritual precisa de um ponto de sustentação interior.

O Eremita surge como um convite a pausar o ritmo da vida cotidiana e buscar o recolhimento necessário para voltar-se para dentro. É nesse mergulho interior que se encontram as respostas que só a alma pode oferecer. Ele nos recorda de que a verdade mais profunda não se revela no ruído do mundo externo, mas floresce no silêncio interior. Nesse momento, afastar-se do trivial torna-se essencial — seja por meio de um retiro, de meditação ou de simples instantes de contemplação. Cada gesto de introversão aproxima você do seu verdadeiro ser.

Essa carta indica um tempo de introspecção, de reclusão criativa e espiritual. O chamado é claro: essa jornada é pessoal e, ainda que possa ser compartilhada com poucos companheiros de alma, precisa ser trilhada de forma consciente e intencional. Ao silenciar o entorno e ouvir a própria luz, encontramos as respostas que buscávamos — e, assim, adquirimos uma sabedoria que transcende a idade ou a experiência.

O Eremita ensina que não é necessário ver quilômetros à frente; basta enxergar o próximo passo. E ao confiar nesse movimento simples e constante, construímos nosso próprio caminho, único e verdadeiro.

Muitas vezes, ele aparece em momentos de encruzilhada, quando sentimos que é preciso reavaliar objetivos, reformular prioridades e buscar uma nova direção de vida. Através da meditação, do autoexame e da contemplação, torna-se possível olhar para a própria história com mais profundidade e iniciar transformações significativas.

Essa energia também pode se manifestar como o desejo de afastar-se da sociedade consumista e materialista, a fim de cultivar um mundo interior mais rico e pleno de sentido. Um exemplo é a trajetória de Christopher McCandless, narrada em Na Natureza Selvagem: após se formar, abandonou seus pertences, doou suas economias e partiu rumo ao Alasca em busca de um contato puro consigo mesmo e com a natureza. Sua experiência, ainda que trágica, traduz o espírito do Eremita — alguém que busca respostas na solidão e no silêncio, longe das distrações do mundo.

Por fim, o Eremita pode também se manifestar como um mentor espiritual, alguém que surge em sua vida para elevar sua vibração e expandir sua consciência. E o mais belo dessa figura é que, mesmo sendo sábio, ele não entrega respostas prontas. Em vez disso, ensina a reconhecê-las dentro de você, devolvendo-lhe o poder de ser o próprio guia em sua jornada.

Portal 9/9/9 e o Eremita: um chamado para a sabedoria interior

Nesta terça, o Portal 9/9/9 se abre, trazendo uma energia rara e profundamente transformadora. Isso acontece porque não apenas o dia e o mês carregam a vibração do número 9, mas o próprio ano (2+0+2+5 = 9) potencializa esse arquétipo.

O resultado é uma confluência energética única, marcada por finalizações, desapego e expansão espiritual.

Este ano, além da força tripla do número 9, o céu também se movimenta de forma especial: dois dias antes do portal, em 7 de setembro, ocorreu um Eclipse Lunar Total em Peixes — último signo do zodíaco. Assim como o 9 é o último número da sequência numerológica, Peixes simboliza encerramento de ciclos, integração e transcendência. Ou seja, estamos diante de um momento em que tanto a numerologia quanto a astrologia apontam para fechamentos e renascimentos.

E é nesse contexto que o Tarô nos oferece um guia precioso: o Eremita (Arcano IX).

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento.O Eremita - Divulgação

O Eremita como regente do Portal 9/9/9

O Arcano IX nos convida a olhar para dentro. Ele representa a maturidade que nasce da experiência, a sabedoria conquistada no silêncio e a luz que só se acende quando temos coragem de percorrer o caminho da introspecção.

Assim como o 9 numerológico, o Eremita não está mais no início de uma jornada. Ele chega ao topo da montanha, mas sabe que ali não está o fim — e sim um ponto de integração, onde pode observar tudo o que foi vivido e escolher o que deve ser deixado para trás.

Os paralelos são claros:

Finalizar ciclos- o Eremita simboliza a pausa necessária para concluir etapas e compreender o sentido do que foi vivido.

Desapegar e limpar- com sua lanterna e cajado, carrega apenas o essencial, nos lembrando da importância de soltar os excessos, sejam eles emocionais, materiais ou energéticos.

Compaixão e serviço- ao iluminar o próprio caminho, o Eremita também se torna luz para os outros. O triplo 9 amplia esse chamado ao altruísmo e ao cuidado coletivo.

Expansão espiritual- o Eremita é a figura arquetípica do buscador, do mestre interior, do ser que encontra respostas no silêncio.

Eclipse Lunar em Peixes: a lanterna do inconsciente

O Eclipse Lunar em Peixes que antecedeu o portal reforça ainda mais o simbolismo do Eremita. Se o número 9 fala de desapego e conclusão, Peixes nos lembra que tudo é fluxo, dissolução e transcendência.

Esse eclipse trouxe à tona emoções adormecidas, padrões que pedem liberação e intuições de grande força. É como se a lanterna do Eremita iluminasse as cavernas mais profundas do inconsciente, revelando o que precisa ser integrado ou deixado para trás. Seus efeitos se estendem por cerca de seis meses, com maior intensidade no período que vai de um mês antes até um mês depois do evento.

Como aproveitar o Portal 9/9/9 com o Eremita

Este portal não pede pressa, mas consciência. É um momento propício para revisar a própria jornada, reconhecendo o que já foi cumprido e o que deixou de fazer sentido. Também convida à prática do desapego, liberando relacionamentos, padrões e hábitos que já cumpriram seu papel. O silêncio e a meditação tornam-se aliados importantes, permitindo ouvir a sabedoria interior. E, por fim, este é também um período de servir ao coletivo, transformando aprendizados pessoais em inspiração e contribuição para os outros.

Uma oportunidade rara

O Portal 9/9/9 é mais do que uma data especial: é uma chave de transição.

Ele nos convida a fechar portas antigas para abrir espaço ao novo — mas não de forma impulsiva. Com o Eremita como regente, aprendemos que as mudanças mais profundas acontecem quando olhamos para dentro, iluminamos nossas próprias sombras e caminhamos com leveza, levando apenas o essencial.

Que cada um de nós atravesse este portal com coragem, sabedoria e compaixão, guiados pela luz serena da lanterna do Eremita. Este arcano me faz recordar a música “Tocando em Frente”, de Almir Sater, que, na minha opinião, traduz bem a essência desse caminho: “Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe… eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

