Shakira no Paraguai: Descubra como é fácil ir de Mato Grosso do Sul - Reprodução - Redes Sociais

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na reta final de sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", a rainha do pop latino, Shakira, irá se apresentar no Paraguai em novembro, e essa é a chance de ouro para os sul-mato-grossenses curtirem um show histórico bem pertinho de casa.

Com datas esgotadas para o dia 28, os ingressos ainda estão disponíveis para a apresentação de 29 de novembro. Para você não perder essa oportunidade, preparamos um guia completo com distâncias, custos e todas as dicas essenciais para a viagem.

Como chegar em Assunção

A grande vantagem para os moradores de Mato Grosso do Sul é a proximidade com o país vizinho. Assunção fica a apenas 767 km da capital sul-mato-grossense, distância mais próxima até que os locais onde Shakira fez shows no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro.

Confira as melhores formas de cruzar a fronteira:

De carro:

Trecho 1 (até a fronteira): De Campo Grande a Ponta Porã são aproximadamente 313 km (cerca de 4h de viagem). Passando por Sidrolândia e Maracaju não há cobrança de pedágio.

Trecho 2 (Paraguai): De Ponta Porã até o centro de Assunção são mais 7h de viagem, totalizando uma jornada de cerca de 11h. Nesse segundo trajeto há cobrança de pedágio.

De avião:

Saindo de Campo Grande (CGPO) para Assunção (ASU), voos diretos para as datas do show (ida no dia 28 e volta no dia 30) estão com preços variando entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, dependendo da companhia aérea. A viagem dura a partir de 5h.

De ônibus:

É a opção mais em conta, mas exige mais tempo. A passagem de ida (saindo no dia 27) custa entre R$ 300 e R$ 500. A volta (no dia 30) sai por R$ 350 a R$ 360. O trajeto geralmente passa por Cascavel (PR) e pode levar mais de um dia.

Sem passar pelo Paraná, a passagem custa de R$ 120 a R$ 150 de Campo Grande até Ponta Porã. Aí, para chegar a Assunção, basta atravessar a fronteira e pegar um segundo ônibus em Pedro Juan Caballero com passagens custando entre R$ 100 e R$ 140.

Documentos obrigatórios

Para chegar até Assunção de forma legal é obrigatório portar Carteira de Identidade (RG) original, com emissão de até 10 anos, ou Passaporte válido. Sem um desses documentos, você não poderá seguir para Assunção e ficará restrito à área de fronteira.

Para quem vai de carro próprio, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é suficiente apenas para dirigir o seu próprio veículo no Paraguai. Não serve como documento de identificação para ir além da faixa de fronteira.

Ingressos

Os preços dos ingressos são fixados em Guarani (PYG), mas trouxemos a conversão aproximada para Reais (R$) para facilitar seu planejamento. Lembre-se que o câmbio pode variar.

Valores

Campo General: G$ 646.000 + G$ 114.000 (taxa) ≈ R$ 489,78 + R$ 86,43 = cerca de R$ 576,21

Campo Vip: G$ 1.402.500 + G$ 247.500 (taxa) ≈ R$ 1.063,34 + R$ 187,65 = cerca de R$ 1.250,99

VipWolf (Melhor Experiência): G$ 4.675.000 + G$ 825.000 (taxa) ≈ R$ 3.544,46 + R$ 625,49 = cerca de R$ 4.169,95

Link para compra: https://www.allaccess.com.py/event/shakira

Pontos turísticos

Assunção possui diversos pontos turísticos que revelam a história, cultura e natureza da cidade. As opções incluem lugares históricos, centros culturais, praças urbanas, parques e mercados tradicionais, ideais para diferentes perfis de visitantes. Confira uma lista de atrações para conhecer a cidade antes ou após o show de Shakira: Palácio de los López : Sede do governo, belíssima arquitetura neoclássica e passeios gratuitos.

: Sede do governo, belíssima arquitetura neoclássica e passeios gratuitos. Manzana de la Rivera : Complexo cultural com casas históricas, biblioteca, museu e teatro.

: Complexo cultural com casas históricas, biblioteca, museu e teatro. Panteão Nacional dos Heróis: Mausoléu de mármore, homenageia heróis paraguaios e tem troca de guarda.

Casa da Intang : Museu histórico onde ocorreu a declaração de independência do país.

: Museu histórico onde ocorreu a declaração de independência do país. Centro Cultural da República (Museu del Cabildo) : Museu localizado na Plaza de Armas com exposições sobre a história do Paraguai.

: Museu localizado na Plaza de Armas com exposições sobre a história do Paraguai. Jardim Botânico de Assunção : Refúgio verde com trilhas, área de piqueniques e pequeno zoológico.

: Refúgio verde com trilhas, área de piqueniques e pequeno zoológico. Costanera de Assunção : Calçadão à beira do rio, perfeito para caminhadas e pôr do sol.

: Calçadão à beira do rio, perfeito para caminhadas e pôr do sol. Parque Ñu Guasu : Parque urbano ideal para trilhas, lanches e atividades ao ar livre.

: Parque urbano ideal para trilhas, lanches e atividades ao ar livre. Parque de la Salud: Área verde no centro, amplos jardins e lazer ao ar livre.

Área verde no centro, amplos jardins e lazer ao ar livre. Cerro Lambaré : Colina para trilhas, com vista magnífica da cidade e monumentos históricos.

: Colina para trilhas, com vista magnífica da cidade e monumentos históricos. Praça Uruguaia : Praça arborizada, monumentos, parquinhos e grande área de lazer.

: Praça arborizada, monumentos, parquinhos e grande área de lazer. Praça da Democracia : Praça central com esculturas e espaços para compras e descanso.

: Praça central com esculturas e espaços para compras e descanso. Praça de Armas : Praça cercada por prédios históricos e próxima ao Cabildo.

: Praça cercada por prédios históricos e próxima ao Cabildo. Mercado 4 : Principal mercado popular, ideal para fazer compras e degustar culinária local.

: Principal mercado popular, ideal para fazer compras e degustar culinária local. Rua Palma: Rua tradicional no centro histórico, cheia de lojas e cafés onde se encontram souvenirs típicos. Turnê O nome da turnê faz referência direta ao álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', lançado em 2024 e que marcou uma nova fase na trajetória de Shakira. O projeto foi inspirado por experiências pessoais e emocionais vividas pela cantora nos últimos anos, especialmente após seu divórcio com o jogador Gerard Piqué. Com letras que abordam empoderamento feminino, superação e liberdade emocional, o álbum rapidamente se tornou um fenômeno global, e impulsionou a demanda por uma turnê. Shakira é uma cantora, compositora e dançarina colombiana nascida em Barranquilla. Com uma carreira que abrange o pop e o rock latino, ela ganhou destaque internacional com álbuns como Pies Descalzos (1995) e Laundry Service (2001). Sua música combina influências latinas e árabes, e ela é conhecida por sucessos como "Waka Waka" e "Hips Don't Lie".

Assine o Correio do Estado