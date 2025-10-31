Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Turnê

Shakira no Paraguai: Descubra como é fácil ir de Mato Grosso do Sul

Veja o roteiro completo para ver o show da cantora colombiana em Assunção

Mariana Piell

Mariana Piell

31/10/2025 - 15h00
Na reta final de sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", a rainha do pop latino, Shakira, irá se apresentar no Paraguai em novembro, e essa é a chance de ouro para os sul-mato-grossenses curtirem um show histórico bem pertinho de casa.

Com datas esgotadas para o dia 28, os ingressos ainda estão disponíveis para a apresentação de 29 de novembro. Para você não perder essa oportunidade, preparamos um guia completo com distâncias, custos e todas as dicas essenciais para a viagem.

Como chegar em Assunção

A grande vantagem para os moradores de Mato Grosso do Sul é a proximidade com o país vizinho. Assunção fica a apenas 767 km da capital sul-mato-grossense, distância mais próxima até que os locais onde Shakira fez shows no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro.

Confira as melhores formas de cruzar a fronteira:

De carro:

Trecho 1 (até a fronteira): De Campo Grande a Ponta Porã são aproximadamente 313 km (cerca de 4h de viagem). Passando por Sidrolândia e Maracaju não há cobrança de pedágio.
Trecho 2 (Paraguai): De Ponta Porã até o centro de Assunção são mais 7h de viagem, totalizando uma jornada de cerca de 11h. Nesse segundo trajeto há cobrança de pedágio.

De avião:

Saindo de Campo Grande (CGPO) para Assunção (ASU), voos diretos para as datas do show (ida no dia 28 e volta no dia 30) estão com preços variando entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, dependendo da companhia aérea. A viagem dura a partir de 5h.

De ônibus:

É a opção mais em conta, mas exige mais tempo. A passagem de ida (saindo no dia 27) custa entre R$ 300 e R$ 500. A volta (no dia 30) sai por R$ 350 a R$ 360. O trajeto geralmente passa por Cascavel (PR) e pode levar mais de um dia.

Sem passar pelo Paraná, a passagem custa de R$ 120 a R$ 150 de Campo Grande até Ponta Porã. Aí, para chegar a Assunção, basta atravessar a fronteira e pegar um segundo ônibus em Pedro Juan Caballero com passagens custando entre R$ 100 e R$ 140.

Documentos obrigatórios

Para chegar até Assunção de forma legal é obrigatório portar Carteira de Identidade (RG) original, com emissão de até 10 anos, ou Passaporte válido. Sem um desses documentos, você não poderá seguir para Assunção e ficará restrito à área de fronteira.

Para quem vai de carro próprio, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é suficiente apenas para dirigir o seu próprio veículo no Paraguai. Não serve como documento de identificação para ir além da faixa de fronteira.

Ingressos

Os preços dos ingressos são fixados em Guarani (PYG), mas trouxemos a conversão aproximada para Reais (R$) para facilitar seu planejamento. Lembre-se que o câmbio pode variar.

Valores

Campo General: G$ 646.000 + G$ 114.000 (taxa) ≈ R$ 489,78 + R$ 86,43 = cerca de R$ 576,21
Campo Vip: G$ 1.402.500 + G$ 247.500 (taxa) ≈ R$ 1.063,34 + R$ 187,65 = cerca de R$ 1.250,99
VipWolf (Melhor Experiência): G$ 4.675.000 + G$ 825.000 (taxa) ≈ R$ 3.544,46 + R$ 625,49 = cerca de R$ 4.169,95

Link para compra: https://www.allaccess.com.py/event/shakira

Pontos turísticos

Assunção possui diversos pontos turísticos que revelam a história, cultura e natureza da cidade. As opções incluem lugares históricos, centros culturais, praças urbanas, parques e mercados tradicionais, ideais para diferentes perfis de visitantes. Confira uma lista de atrações para conhecer a cidade antes ou após o show de Shakira:

  • Palácio de los López: Sede do governo, belíssima arquitetura neoclássica e passeios gratuitos.
  • Manzana de la Rivera: Complexo cultural com casas históricas, biblioteca, museu e teatro.
  • Panteão Nacional dos Heróis: Mausoléu de mármore, homenageia heróis paraguaios e tem troca de guarda.
  • Casa da Intang: Museu histórico onde ocorreu a declaração de independência do país.
  • Centro Cultural da República (Museu del Cabildo): Museu localizado na Plaza de Armas com exposições sobre a história do Paraguai.
  • Jardim Botânico de Assunção: Refúgio verde com trilhas, área de piqueniques e pequeno zoológico.
  • Costanera de Assunção: Calçadão à beira do rio, perfeito para caminhadas e pôr do sol.
  • Parque Ñu Guasu: Parque urbano ideal para trilhas, lanches e atividades ao ar livre.
  • Parque de la Salud: Área verde no centro, amplos jardins e lazer ao ar livre.
  • Cerro Lambaré: Colina para trilhas, com vista magnífica da cidade e monumentos históricos.
  • Praça Uruguaia: Praça arborizada, monumentos, parquinhos e grande área de lazer.
  • Praça da Democracia: Praça central com esculturas e espaços para compras e descanso.
  • Praça de Armas: Praça cercada por prédios históricos e próxima ao Cabildo.
  • Mercado 4: Principal mercado popular, ideal para fazer compras e degustar culinária local.
  • Rua Palma: Rua tradicional no centro histórico, cheia de lojas e cafés onde se encontram souvenirs típicos.

Turnê

O nome da turnê faz referência direta ao álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', lançado em 2024 e que marcou uma nova fase na trajetória de Shakira. O projeto foi inspirado por experiências pessoais e emocionais vividas pela cantora nos últimos anos, especialmente após seu divórcio com o jogador Gerard Piqué.

Com letras que abordam empoderamento feminino, superação e liberdade emocional, o álbum rapidamente se tornou um fenômeno global, e impulsionou a demanda por uma turnê.

Shakira é uma cantora, compositora e dançarina colombiana nascida em Barranquilla.

Com uma carreira que abrange o pop e o rock latino, ela ganhou destaque internacional com álbuns como Pies Descalzos (1995) e Laundry Service (2001). Sua música combina influências latinas e árabes, e ela é conhecida por sucessos como "Waka Waka" e "Hips Don't Lie". 

GASTRONOMIA

Chef Paulo Machado leva tradição da comida pantaneira para eventos internacionais

Chef Paulo Machado leva tradição da comida pantaneira para eventos internacionais; hoje e amanhã, releituras sofisticadas do macarrão de comitiva, da chipa e do tereré poderão ser degustadas em Nova York (EUA); na quarta-feira, será a vez de Londres

30/10/2025 10h00

Chef Paulo Machado: comida com

Chef Paulo Machado: comida com "jeito da gente" rumo à consolidação internacional FOTO: Divulgação

O chef sul-mato-grossense Paulo Machado, um dos nomes mais conhecidos quando se trata de elevar a gastronomia regional, vai participar de dois eventos internacionais nesta e na próxima semana, levando na bagagem ingredientes típicos e receitas que são releituras de pratos tradicionais de Mato Grosso do Sul.

Em Nova York, hoje e amanhã, Machado vai fazer os chamados cooking shows que integram a programação da Visit Brasil Gallery. O evento tem o Pantanal como tema na edição deste ano e a proposta é apresentar o bioma e suas potencialidades para o público estrangeiro.

“O que eu procuro levar, além de ingredientes especiais e artesanais que a gente tem na nossa região, como, por exemplo, o doce de leite do Recanto Ecológico Rio da Prata (localizado na zona rural de Bonito), são os cortes e as técnicas também”, afirma Paulo Machado.

“A gente tem o jeito de fazer a linguiça de Maracaju, que é preparada com carne bovina, nosso arroz carreteiro, que é feito com corte lampinado, os pratos com peixes, como o ceviche da pescaria e o sashimi de piloteiro, e até nosso jeito de consumir mandioca e milho. Tudo com muita naturalidade e sabor”, exemplifica o chef.

O evento de Nova York ocupa a Detour Gallery, numa região com muitas galerias de arte, no período de 29 de outubro a 2 de novembro. Criado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Visit Brasil conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Estado participa também com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), representada pelo seu diretor-presidente, Bruno Wendling, e com o conselheiro da SOS Pantanal Roberto Klabin. Paulo Machado vai apresentar pratos como uma releitura do macarrão de comitiva e um drink de tereré. A chef Ariani Malouf participa representando o estado do Mato Grosso.

“É uma ação inédita, pois pela primeira vez a Embratur convida o Pantanal para participar dessa galeria, que a cada edição tem foco em um bioma e agora volta seu olhar para o Pantanal. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão mostrar todo o potencial turístico da região, com galeria de arte, fotos, documentários, rodas de conversa e também cooking shows, dos quais participarei em duas datas distintas e vou cozinhar para cerca de 150 pessoas”, revela o chef.

LONDRES

Já em Londres, na quarta-feira, Paulo Machado participa pela terceira vez da World Travel Market London (WTM), considerada a maior feira mundial de viagens e turismo. Ele fará uma apresentação ao vivo para mostrar pratos típicos do Pantanal e de Mato Grosso do Sul no estande do Brasil. O chef também participará de um bate-papo, em que vai apresentar o Brasil Food Safaris, seu projeto de safaris gastronômicos que já trouxe mais de uma centena de pessoas para conhecer Mato Grosso do Sul e sua gastronomia.

Os pratos apresentados no evento serão o ceviche pantaneiro com chips de banana-da-terra e a chipa com doce de leite. “Eu sinto que a gastronomia de Mato Grosso do Sul está cada vez mais forte e consolidada para o público brasileiro e internacional”, avalia o especialista nos sabores pantaneiros.

“As pessoas passaram a entender nossa gastronomia como uma cozinha única ligada aos movimentos do Pantanal, como a comitiva, as fazendas, o turismo rural, e toda essa parte ligada à culinária caipira, que o Brasil tem em vários lugares. Mas a cozinha pantaneira tem suas especificidades. Então, levar isso para eventos internacionais de grande porte é, mais uma vez, trabalhar pela consolidação dessa gastronomia, que eu carrego para os quatro cantos do mundo com o maior orgulho”, afirma.

Confira mais informações sobre o chef Paulo Machado e seus próximos projetos pelos perfis do Instagram: @chefpaulomachado, @institutopaulomachado e @foodsafaris. E, nesta edição, quatro receitas exclusivas assinadas pelo chef para você conhecer o cardápio pantaneiro que anda fazendo sucesso lá fora.

Diálogo

Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (30/10)

30/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Milton Friedman - economista americano

Se uma empresa privada for um fracasso, ela fecha; se uma empresa governamental falha, ela é expandida. Eu o desafio a encontrar exceções”.

Felpuda

Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do Ônibus, aquela que gastou mais de R$ 100 mil para investigar os problemas do transporte coletivo em Campo Grande, deve estar se perguntando: “Onde foi que errei?” Passado pouco mais de um mês, eis que o serviço enfrentou colapso, causando muitos transtornos a milhares de usuários. Se a tal da comissão não conseguiu chegar ao centro da questão e fiscalizar a inércia dos pontos nevrálgicos do sistema, aí o problema é outro, disse parlamentar, preocupado com a situação nesta área. E?...

Tudo igual

Apesar de o deputado federal Marcos Pollon ter criticado duramente as lideranças nacionais do PL, por ter entregue o comando da sigla para Azambuja, até agora não se moveu para deixar o partido “onde não se sentiria bem”.

Mais

Pollon continua fazendo pré-campanha eleitoral, batendo na tecla de que não abre mão de ser candidato a governador, mesmo sabendo que pelo PL o seu nome está descartado dessa empreitada.

Diálogo

Batizado de LumiBot, um sistema robótico autônomo, que opera à noite, é capaz de gerar dados que permitem a construção de modelos para fazer o diagnóstico precoce de nematoides em plantas de algodão e soja antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Desenvolvido pela Embrapa Instrumentação de São Paulo, em parceria com a Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio (Comdeagro) de Mato Grosso, o LumiBot emite luz ultravioleta-visível sobre as plantas e analisa a fluorescência capturada nas imagens das folhas, com câmeras científicas. A cotonicultura e a sojicultura têm enorme relevância econômica para o Brasil, possuindo previsão de recorde de safra no período 2025/2026, com 4,09 milhões de toneladas de pluma e 177,67 milhões de toneladas de grãos de soja, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No entanto, as duas culturas enfrentam a ameaça do parasita microscópico de 0,3 milímetros a 3 mm de comprimento.

DiálogoFernando Ortega e Lívia Fagundes Mendonça. Ele comemora hoje idade nova

 

DiálogoSilvia Braz

Resistência

O dirigente do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, tem reiterado a seu grupo político que a meta maior é a reeleição do seu “pupilo” governador Eduardo Riedel. Até então, o ex-tucano vinha despontando como o favorito para uma das vagas, porém o cenário começa a tomar nova forma. Nos bastidores, fala-se que a realidade hoje é diferente e que ele terá de trabalhar muito internamente no partido, principalmente porque não é unanimidade entre os liberais mais conservadores.

Sem favorito

Pelo cenário atual, conforme algumas lideranças partidárias, o jogo para a disputa ao Senado não teria nenhum dos nomes postos como sendo favorito. Com o passar dos dias e as articulações se tornando mais intensas, a opinião é que todos os principais pré-candidatos não estariam fora do páreo. São duas vagas que têm como pretendentes Reinaldo Azambuja (PL), Gianni Nogueira (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP), Simone Tebet (MDB), Vander Loubet (PT) e Capitão Contar (PRTB).

Isenção

A Câmara dos Deputados aprovou a garantia do despacho gratuito da bagagem de até 23 quilos em voos nacionais ou internacionais operados no País. Segundo o autor da proposta, desde 2017, quando a cobrança começou, as empresas faturaram cerca de R$ 5 bilhões até 2024, mas isso não gerou diminuição do preço da passagem.

ANIVERSARIANTES

Fernando Ortega
Adriana Tozzetti
José Carlos de Moraes
Flora Caminha
Omar Pedro de Andrade Aukar
Ângela Castro Cunha Fachini
Alexandre Gomes Lorentz Figueiredo
Vicente José Averbeck
Edson de Souza Martins
João Oswaldo Barcellos da Silva
Nelson Lima de Melo
Werner Henrique Busse
Oscar Luiz Cervi
Carlos Roberto Estrada
Elto Valerio Pereira
Osvaldo de Oliveira Neto
Alaide Pereira dos Santos
Ricardo Fernandes Souza
Stenio Steimer
Wilson Taira
Fabrício Dourado Berton
Ivaneide Gomes Nogueira
Marco Antônio de Alencar Maymone
Paola Gouveia Menegazzo Coelho Lima
Dra. Aparecida Mitsuko Miura
Katiuscia Hildebrand Mandu
Dijalma Mazali Alves
Linda Benitez
Fabiano Ruiz Gastaldi
Taciane Bonamigo Carpenedo
Panmella Sbaraini de Andrade
Ligia Cristina Urban
Deivid da Silva Quadros
Guilherme Coelho de Brito Macedo
Pedro Alves Pereira
Nadia Bezerra Tavares
Angélica Pereira Ravagnani
João Pedro Alves
Geraldo Augusto de Siqueira Ribas
Alexandre Brandão de Freitas
Thomaz Della Santa
Carlos Rodrigues Sandim
Ana Cecília Negreiros Duncan Machado
Eduardo Inagaki
Joana Alencar Jardim
Dra. Sônia Maria Pereira
Leonardo Sunakozawa
Ricardo Cavalcanti
Assunção Medeiros Rocha
Elza Flôres de Almeida
Lucila dos Santos
Márcio Alves Goulart
Giselle dos Santos Ottoni
Cláudio Pires Azambuja
Rosane Kassai
Sebastião Liberato da Rocha
Cláudia Regina Moia
Noemi Martinez
José Raimundo dos Santos
Lúcia Helena Nogueira da Costa
Anadir Martins Albuquerque
Rodrigo Antonio Stochiero Silva
Laura Tereza de Lima
Mário Serapião Leite
Adriana Pulcherio Fagundes
Mário Roberto Maruyama
Celso Cavanha
Silvia Aparecida Gonçalves de Alcantara
Giovanna Ramires Fonseca
Eva Maria Maciel
Sebastião da Silva Souza
Angela Lúcia Martins Cantarin
Isair Luiz Rizzardi
Sérgio Luiz Fernandes
Andréa Leite Maciel
José Maria Nunes
Louise Lopes
Beatriz Pereira Antunes
Eurico Viana Luz
Rosângela Benites Brito
Iara Bueno Dias
Claudeir Gonçalves da Silva
Maria Sales Cabral
Carlos Roberto Assis Bernardes
Ricardo Almeida Cordeiro
Liliane Fonseca Nascimento
Amparim Lakatos
Adriana Miyamoto Nakamura
Gisele Santine de Oliveira
Ary Goulart Posterlli
Gustavo Tonelli Peres
Laise Daniela Carrasco Guerisoli
Eva Camila Leite Walker
Marianna Andrade Ribeiro
Vinicius Vinholi Molena
Idael Crispim da Fonseca
Luiz da Costa Figueiredo
Nelma de Oliveira Costa
Sheila Maria da Silva Gomes
Glauce Jane Parra Batista
Ruth Helena Alves da Rocha
Ivan Afonso da Costa Marques
Walter Luiz Demundo
Jânio Herter Serra
Cláudia Asato da Silva
Fernanda Brigatti Valentin

*Colaborou Tatyane Gameiro

