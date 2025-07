Show celebra ponte musical entre Campo Grande e Cuiabá, festival destaca cinema de MS e muito mais

Show gratuito, via Sympla, que Jerry Espíndola realiza no domingo, ao lado da banda Calorosa (MT) e do cantor Paulo Monarco (MT), após uma roda de conversa, na Cervejaria Canalhas; Rua Oceano Atlântico, nº 99, no Chácara Cachoeira - Foto: Divulgação

As cenas musicais de Cuiabá e Campo Grande se encontram no show “Do Pantanal ao Litoral”, que promove um intercâmbio cultural inédito entre artistas do Centro-Oeste brasileiro. No domingo, a partir das 18h, a Cervejaria Canalhas, em Campo Grande, recebe a banda Calorosa (MT), o cantor e compositor Paulo Monarco (MT) e o anfitrião Jerry Espíndola. O evento é gratuito, com ingressos disponíveis pelo Sympla e sujeito à lotação da casa.

A programação inicia com a roda de conversa Paisagem Sonora: Música e Território, às 18h, reunindo os artistas Paulinho Nascimento (Calorosa), Jerry Espíndola e Paulo Monarco, com mediação de Aly Ladislau.

Em seguida, às 20h, o palco se abre para o show que marca a primeira apresentação conjunta dos músicos mato-grossenses com Jerry Espíndola, referência da música sul-mato-grossense e referência na fusão da polca rock.

Mais que uma parceria musical, o encontro celebra as conexões sonoras e territoriais do bioma pantaneiro. A afinidade com a obra de Jerry Espíndola – que há décadas transforma referências locais em linguagem universal – torna o diálogo ainda mais potente.

Influenciado por Jerry, Monarco transita pela tradição musical da baixada cuiabana, dando continuidade à herança plantada pelo cururu, siriri, o rasqueado e o lambadão. Em seu show a sonoridade caminha sinestesicamente, guiada pelas estruturas das claves rítmicas típicas da baixada cuiabana. Hora com peso e atitude rock, hora experimental e flutuante.

A Calorosa define seu “pop tropical pantamazônico” como uma “fusão de gêneros contemporâneos com ritmos tradicionais da cultura popular de Mato Grosso”. “Do Pantanal ao Litoral” é um projeto de intercâmbio musical que integra o Circuito Funarte de Música Pixinguinha 2023.

BONITO CINESUR

Antônio Pitanga e Maeve Jinkings são os apresentadores da cerimônia de abertura da terceira edição do festival, na noite de hoje, em Bonito; grátis

Começa hoje, em Bonito, o 3° Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano, que segue até o dia 2 de agosto, com 63 filmes, celebrando a produção sul-mato-grossense, brasileira e da América do Sul, com filmes da Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Equador e títulos nacionais.

Após a cerimônia de abertura, na noite de hoje, no Centro de Convenções de Bonito, será exibido o longa “As Herdeiras”, de Marcelo Martinessi, que tem como protagonista a paraguaia Ana Brun, atriz homenageada pelo festival neste ano. O sanfoneiro Gabriel Chiad faz um show no local logo após a projeção.

O sanfoneiro de Campo Grande leva seu arrasta-pé para o Bonito Cinesur nesta sexta-feira; no Centro de Convenções; grátis

CURTA NO ITAÚ

O cinema sul-mato-grossense também é destaque no streaming. No pacote de curtas premiados que a plataforma gratuita Itaú Cultural Play disponibiliza a partir de hoje está “Sideral” (2021), ficção científica do Rio Grande do Norte, de Carlos Segundo, premiado nos EUA, Hong Kong e outros países, e o sul-mato-grossense “De Tanto Olhar o Céu Gastei Meus Olhos” (2018), drama da diretora Nathália Tereza que mergulha na complexidade dos laços familiares e no impacto do abandono paterno.

O drama da diretora Nathália Tereza (MS) é um dos curtas premiados que estreiam hoje na plataforma gratuita Itaú Cultural Play

No filme, o pai de Luana e Wagner envia uma carta, após anos de abandono. O filho acredita que o pai possa ter mudado. A filha, não. As atuações intimistas e a trilha sonora que valoriza o silêncio instigam os espectadores a refletir sobre os sentimentos contraditórios dos personagens. O filme foi indicado para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2018 e ganhou, em 2017, o Prêmio Canal Curta! e Porta Curtas no 28º Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo.

FESTA DA FOGUEIRA

Amanhã, das 15h às 23h, a Casa de Santo Asé Efunsola de Ajagunã (na Rua Marechal Câmara, nº 959, Seminário), realiza a 1ª Fogueira de Ayrá, celebração afro-brasileira, com entrada franca, e várias atrações, como a performance solo “Oxumarê: Um Corpo em Devoção”, de Giulia Maciel, show de Begèt De Lucena e a roda Yakekerê, protagonizada por mulheres em homenagem ao sagrado feminino.

Dono de uma das melhores vozes da atual cena musical de Campo Grande, o cantor é uma das atrações da festa Fogueira de Ayrá neste sábado; grátis

Também participam da festa, que será realizada na rua, ao ar livre, o Coletivo do Mato e a Associação Varanda do Dendê, com maculelê, capoeira e samba de roda, a cantora Manu Kavallari, com o projeto autoral “Canções da Noite”, e o grupo Flor de Pequi, que encerra o evento com um show de forró pé de serra. Nos intervalos, o DJ Renan Cruz assume o comando com sets de ritmos populares e regionais.

CLUBE DE LEITURA

O Clube de Leitura Pássaro-Poesia realiza amanhã, às 10h, na Hámor Livraria, em Campo Grande, mais um encontro, desta vez para falar sobre o livro “Ninguém Quis Ver” (2023), da poetisa Bruna Mitrano. A autora, filha de camelôs e que só leu o primeiro livro aos 17 anos de idade, já tinha chamado atenção com o seu primeiro livro, “Não” (2016).

“Ninguém Quis Ver” (2023) atesta a ressonância de seu trabalho, “dando voz ao que se cala e rosto ao que o mundo insiste em não ver”. Os organizadores reforçam que não é exigida a leitura completa do livro, “basta às pessoas atraídas pelo fenômeno poético que se disponham a falar e a escutar um pouco”. Grátis.

CINEMA

Pôster do novo longa do Quarteto Fantástico, sob direção de Matt Shakman

Um grupo de astronautas passa por uma tempestade cósmica durante seu voo experimental. Ao retornar à Terra, os tripulantes descobrem que possuem novas e bizarras habilidades. Reed Richards pode esticar seu corpo. Sua noiva, Susan Storm, ganha a habilidade de se tornar invisível. Seu irmão mais novo, Johnny Storm, adquiriu o poder de controlar o fogo e voar. Já o piloto Ben Grimm foi transformado em um monstro rochoso. Ao tentar compreender seus poderes, eles têm que lidar com novas ameaças. Com Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn no elenco.

SERVIÇO

Encontro do Clube de Leitura Pássaro-Poesia.

Livro: “Ninguém Quis Ver”, de Bruna Mitrano.

Onde: Hámor Livraria – Rua Amazonas, nº 1.080.

Data: amanhã , às 10h.

