Show de Madonna reúne 1,6 milhão de pessoas em Copacabana

Trazendo questionamentos e reflexões, a série musical Sukata motiva novas atitudes com o ambiente e com o próximo

A produtora independente paulistana, Batom Produções, liderada pela atriz, roteirista e diretora Alexia Annes, acaba de iniciar as filmagens da sua mais recente produção original, Sukata o Musical - a série.

O objetivo desse projeto é a conscientização de jovens em prol do meio ambiente de uma forma descontraída e animada, utilizando a música como ferramenta para despertar a consciência de um estilo de vida mais sustentável.

O musical revela as histórias de três atendentes da doceria Delivery Pekatu, que enfrentam desafios cotidianos. Indignadas com o desperdício vivido em seu emprego, as “Suketes” se unem em busca de um mundo melhor. No entanto, durante essa jornada, muitos obstáculos surgem, incluindo o posicionamento da dona da doceria, Cláudia, que não se preocupa com questões ambientais.

As “Suketes” são vividas pelas atrizes Dominique Bueno, Stefanny Leão e Alessandra Maria. Alexia Annes assina o roteiro e a direção da série. O look final das protagonistas é criação da estilista Natalia Santos, que se destaca nas redes sociais, onde já soma mais de 700.000 seguidores.

“A arte é capaz de modificar a sociedade de forma leve e o Musical é nossa ferramenta para impulsionar a cultura. As próximas gerações serão mais conscientes e artísticas, e queremos ser um canal para isso.” Resume Alexia

Annes, CEO da produtora. A cidade de São Paulo é a que mais produz lixo no país, com cerca de 19,7 mil toneladas por dia. De acordo com a Pnad 2019 (IBGE), 84,4% das residências brasileiras são servidas diretamente pelo serviço de coleta de lixo domiciliar (geralmente feito por caminhões do sistema de limpeza urbana municipal).

No entanto, a destinação inadequada de lixo tem crescido no Brasil. A quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados inadequadamente no Brasil cresceu 16% na última década. O montante passou de 25,3 milhões de toneladas por ano em 2010 para 29,4 milhões de toneladas por ano em 2019.

Em média, 60% dos resíduos coletados no Brasil vão parar em aterros sanitários e os outros 40% vão para lixões. Isso prejudica diretamente a saúde de 77,65 milhões de brasileiros atualmente, e gera um custo ambiental e para o sistema de saúde de cerca de US$ 1 bilhão por ano.

Em meio ao cenário crítico de São Paulo, a série aborda temas relacionados ao lixo e questões ambientais, com o objetivo de promover a conscientização coletiva por meio da cultura.

A produtora está realizando este projeto por meio do artigo 1° A da ANCINE (Agência Nacional do Cinema), através de patrocínio direto.