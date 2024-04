Show musical 'Pop e Poesia' com Ju Souc e Jerry Espíndola retorna às escolas de Campo Grande

CULTURA

Grupo de forró será segunda atração do projeto neste ano

Donos dos sucessos "Xote dos Milagres" e "Rindo à Toa", o grupo de forró Falamansa fará show no Parque das Nações Indígenas neste mês.



A Capital será palco do evento cultural mais aguardado do mês. O Projeto MS ao Vivo, do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, confirmou a presença da banda nesta terça-feira.

O evento, que acontecerá no dia 21 de abril com entrada gratuita, proporcionará uma experiência única, celebrando a cultura e a música brasileira. O Projeto tem como objetivo levar entretenimento promovendo o acesso à arte e à cultura para todos. Outras informações serão divulgadas em breve.

História

Falamansa é uma banda brasileira de forró formada em 1998 na cidade de São Paulo. Com a ascensão do forró nas noites da capital paulista, surgiu na cidade um movimento para atender a demanda das casas noturnas e do público adolescente, que se identificou de imediato com a dança e com o ritmo contagiante do estilo.

Além de começarem a compor suas primeiras canções logo nos primeiros meses do conjunto, Dezinho, Tato, Alemão e Valdir interpretavam sucessos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, misturando sempre o chamado "forró universitário" ou "forró pé-de-serra", com as raízes da música nordestina. Até 2001, o grupo teve mais de 1 milhão de cópias vendidas no Brasil.

Em 2023

No ano passado, o MS Ao Vivo trouxe à Campo Grande a brasiliense Natiruts, o duo Anavitória, a cantora Simone, o rapper Criolo e o cantor Rubel.

Serviço:

MS ao Vivo

Data: domingo, 21 de Abril de 2024

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita



