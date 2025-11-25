Sidney Magal agita no sábado a pista de dança do Clube Estoril, prometendo embalar o público

Ele vem aí: com banda completa e corpo de baile, Sidney Magal promete "trazer de volta aquele sentimento único dos bailes" no show de sábado no Clube Estoril - Divulgação

“Meu Sangue Ferve por Você”, “Sandra Rosa Madalena”, “Amante Latino”, “Tenho”, “Amalia Rosa” e “Me Chama Que Eu Vou”.

É a bordo desses e de outros sucessos de seu próprio repertório, além de clássicos do rock e da canção latina, que o cantor Sidney Magal volta a Campo Grande para apresentar o “Baile do Magal”, um show de pegada dançante, como vem sendo a marca do astro carioca em cinco décadas de carreira.

Anunciada como uma celebração musical, a apresentação será no Clube Estoril, no sábado, com a participação de um elenco de bailarinos que prometem agitar a pista de dança com o ator e sua banda, a partir das 22h.

Os ingressos estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, de hoje até sábado, das 13h às 19h, ou, com taxa de conveniência, pela internet no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Confira os valores para cada setor:

Mesas para oito pessoas com open bar (água, refrigerante, cerveja Stella Artois e mix de castanhas e frutas secas). Setor A (amarelo): R$ 3.800; Setor B (vermelho): R$ 3.400.



Mesas para quatro pessoas com open bar Setor C (verde): R$ 1.500.



Mesas compartilhadas com open bar – valores por pessoa. Setor A: R$ 475 (inteira) e R$ 355 (meia); Setor B: R$ 425 (inteira) e R$ 320 (meia); Setor C: R$ 375 (inteira) e R$ 280 (meia).



Área vip com open bar de cerveja, refrigerante e água: R$ 180 (inteira) e R$ 135 (meia), para o primeiro lote.

Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto para a compra de até dois ingressos. Sócios do Clube Estoril também contam com um desconto especial. O clube abrirá as portas às 20h.

Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista. Classificação indicativa: 18 Anos. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99296-6565.

NOSTALGIA E ENERGIA

Aos 75 anos, Sidney Magal anuncia que vai “reviver grandes hits em um show repleto de nostalgia e energia, trazendo de volta a atmosfera única dos bailes de outrora”. O público pode se preparar para uma noite especial repleta de memórias e grandes canções do rádio.

Conhecido por sua versatilidade e estilo atemporal, Magal apresentará um espetáculo que vem rodando o País, com a celebração de sua carreira e a homenagem a artistas que marcaram época nas paradas de sucesso.

Com um repertório vibrante e dançante, o cantor promete transportar o público por meio das gerações, de volta à época em que os bailes eram o ápice da diversão e socialização.

“Quero trazer de volta aquele sentimento único dos bailes, onde as pessoas se reuniam para dançar, se divertir e criar memórias inesquecíveis”, declara o cantor, que vem experimentando um intenso resgate de sua trajetória, nos últimos anos, graças a produções audiovisuais como “Me Chama Que Eu Vou” (2022) e “Meu Sangue Ferve por Você” (2024).

A playlist do “Baile do Magal” está repleta de ritmos contagiantes, incluindo o embalo da lambada, o calor da Jovem Guarda e a alegria do samba e do rock. Magal traz o novo espetáculo a Campo Grande após o sucesso de suas duas últimas turnês, “Bailamos” e “Rádio do Magal”, que obtiveram grande êxito de bilheteria. Na sequência, o artista segue com o baile para outras regiões.

CINEMA

Na agenda da próxima semana, o “Baile do Magal” aporta em João Pessoa (PB), onde o artista participa do 20º Fest Aruanda – Festival do Audiovisual Internacional da Paraíba.

Além do novo show, que será apresentado na capital paraibana no dia 5 de dezembro, como parte da programação do evento, o cantor ganha homenagem com a projeção de “Me Chama Que Eu Vou”, documentário com direção de Joana Mariani.

Ao longo de 70 minutos, o filme, que já está disponível em plataformas de streaming, conta a trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal.

Os momentos mais significativos da vida do cantor, dançarino, ator e dublador que se tornou um ícone da música popular brasileira, com sua pinta de galã e um jeito exuberante e provocativo de dançar e se vestir, desafiando padrões, especialmente nos anos 1970.

“O homem por trás do ídolo, sob o ponto de vista dos próprios participantes da história”, diz a sinopse do documentário.

O cantor ao lado do ator Filipe Bragança, que interpreta Magal no longa-metragem “Meu Sangue Ferve por Você” (2024), de Paulo Machline; o filme também ganhou formato de série - Foto: Luiza Mariani / Divulgação O cantor ao lado do ator Filipe Bragança, que interpreta Magal no longa-metragem “Meu Sangue Ferve por Você” (2024), de Paulo Machline; o filme também ganhou formato de série - Foto: Luiza Mariani / Divulgação

Outra produção recente que se abastece do legado de Magal é “Meu Sangue Ferve para Você”. Dirigida por Paulo Machline e disponível na Netflix, a cinebiografia apresenta uma trama ambientada em Salvador e baseada em fatos reais, que narra a história de amor entre o músico e Magali West. A produção também foi lançada no formato de série pelo canal Disney+.

“Em 1979, Magal segue a rotina de shows e compromissos na capital baiana. Durante um programa de TV, conhece Magali e é acometido por uma paixão avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário, além da desconfiança da família, de amigos e da própria amada”, informa a sinopse.

A produção é estrelada por Filipe Bragança (“Cinderela Pop”), Giovana Cordeiro (“Fuzuê”), Caco Ciocler (“Unidade Básica”) e Emanuelle Araújo (“Malhação”), entre outros nomes.

Não é de hoje que Sidney Magal se aventura pelo cinema e pela televisão. Após o lançamento de seu primeiro compacto, com a faixa “Tema de Amor”, ainda sob o nome artístico de Sidney Rossi, Magal segue para a Europa, em 1971, integrando a excursão de um grupo folclórico de música brasileira.

O primeiro dos 18 álbuns lançados pelo artista, “Sidney Magal”, é de 1977. Ele faz a sua primeira participação em um longa-metragem, “O Sexo das Bonecas”, de Carlos Imperial, ainda em 1974.

Em “Amante Latino” (1979), dirigido por Pedro Carlos Rovai, Magal estreia como protagonista e, embalado por sucessos dos dois primeiros discos, como “Meu Sangue Ferve por Você” e “Sandra Rosa Madalena”, leva 800 mil espectadores aos cinemas.

Após um hiato de mais de uma década, em que flutuou de sua persona artística de cigano para a estampa de cantor romântico, retomando, em seguida o appeal do início da carreira, participa de mais um longa, “Inspetor Faustão e o Mallandro” (1991).

A partir daí, além da recorrente presença em programas musicais, passa a figurar em novelas, seriados e competições musicais da tevê, como a “Dança dos Famosos” (2016).

A partir de 2003, quando integra o elenco do longa “O Caminho das Nuvens”, retoma a carreira cinematográfica: “Um Lobisomem na Amazônia” (2005), “Jean Charles” (2009), “Meu Pai É Figurante” (2011), “Magal e os Formigas” (2016) e “Ninguém Entra, Ninguém Sai” (2017).

Durante esse período, o artista se destaca atuando também como dublador ao assumir as vozes de Amoroso em “Happy Feet: o Pinguim” (2006) e “Happy Feet 2” (2011); Eduardo Perez e El Macho em “Meu Malvado Favorito 2” (2013) e o piloto de helicóptero carioca em “Divertida Mente” (2015).

Uma curiosidade: Magal nasceu no dia 19 de junho, quando também se comemora o Dia do Cinema Brasileiro.

Em 2022, foi lançada a biografia “Sidney Magal: Muito mais Que um Amante Latino”, de Bruna Ramos da Fonte, livro que deu origem ao musical homônimo lançado no mesmo ano.