MÚSICA

Sidney Magal agita no sábado a pista de dança do Clube Estoril, prometendo embalar o público

Acompanhado de sua banda e de um elenco de bailarinos, o cantor agita a pista de dança com seu gingado e um repertório de sucessos que inclui "Meu Sangue Ferve por Você" e "Me Chama Que Eu Vou"

Da Redação

Da Redação

25/11/2025 - 10h00
“Meu Sangue Ferve por Você”, “Sandra Rosa Madalena”, “Amante Latino”, “Tenho”, “Amalia Rosa” e “Me Chama Que Eu Vou”.

É a bordo desses e de outros sucessos de seu próprio repertório, além de clássicos do rock e da canção latina, que o cantor Sidney Magal volta a Campo Grande para apresentar o “Baile do Magal”, um show de pegada dançante, como vem sendo a marca do astro carioca em cinco décadas de carreira.

Anunciada como uma celebração musical, a apresentação será no Clube Estoril, no sábado, com a participação de um elenco de bailarinos que prometem agitar a pista de dança com o ator e sua banda, a partir das 22h.

Os ingressos estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, de hoje até sábado, das 13h às 19h, ou, com taxa de conveniência, pela internet no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Confira os valores para cada setor:

  • Mesas para oito pessoas com open bar (água, refrigerante, cerveja Stella Artois e mix de castanhas e frutas secas).
    • Setor A (amarelo): R$ 3.800;
    • Setor B (vermelho): R$ 3.400.
       
  • Mesas para quatro pessoas com open bar
    • Setor C (verde): R$ 1.500.
       
  • Mesas compartilhadas com open bar – valores por pessoa.
    • Setor A: R$ 475 (inteira) e R$ 355 (meia);
    • Setor B: R$ 425 (inteira) e R$ 320 (meia);
    • Setor C: R$ 375 (inteira) e R$ 280 (meia).
       
  • Área vip com open bar de cerveja, refrigerante e água: R$ 180 (inteira) e R$ 135 (meia), para o primeiro lote.

Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto para a compra de até dois ingressos. Sócios do Clube Estoril também contam com um desconto especial. O clube abrirá as portas às 20h.

Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista. Classificação indicativa: 18 Anos. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99296-6565.

NOSTALGIA E ENERGIA

Aos 75 anos, Sidney Magal anuncia que vai “reviver grandes hits em um show repleto de nostalgia e energia, trazendo de volta a atmosfera única dos bailes de outrora”. O público pode se preparar para uma noite especial repleta de memórias e grandes canções do rádio.

Conhecido por sua versatilidade e estilo atemporal, Magal apresentará um espetáculo que vem rodando o País, com a celebração de sua carreira e a homenagem a artistas que marcaram época nas paradas de sucesso.

Com um repertório vibrante e dançante, o cantor promete transportar o público por meio das gerações, de volta à época em que os bailes eram o ápice da diversão e socialização.

“Quero trazer de volta aquele sentimento único dos bailes, onde as pessoas se reuniam para dançar, se divertir e criar memórias inesquecíveis”, declara o cantor, que vem experimentando um intenso resgate de sua trajetória, nos últimos anos, graças a produções audiovisuais como “Me Chama Que Eu Vou” (2022) e “Meu Sangue Ferve por Você” (2024).

A playlist do “Baile do Magal” está repleta de ritmos contagiantes, incluindo o embalo da lambada, o calor da Jovem Guarda e a alegria do samba e do rock. Magal traz o novo espetáculo a Campo Grande após o sucesso de suas duas últimas turnês, “Bailamos” e “Rádio do Magal”, que obtiveram grande êxito de bilheteria. Na sequência, o artista segue com o baile para outras regiões.

CINEMA

Na agenda da próxima semana, o “Baile do Magal” aporta em João Pessoa (PB), onde o artista participa do 20º Fest Aruanda – Festival do Audiovisual Internacional da Paraíba.

Além do novo show, que será apresentado na capital paraibana no dia 5 de dezembro, como parte da programação do evento, o cantor ganha homenagem com a projeção de “Me Chama Que Eu Vou”, documentário com direção de Joana Mariani.

Ao longo de 70 minutos, o filme, que já está disponível em plataformas de streaming, conta a trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal.

Os momentos mais significativos da vida do cantor, dançarino, ator e dublador que se tornou um ícone da música popular brasileira, com sua pinta de galã e um jeito exuberante e provocativo de dançar e se vestir, desafiando padrões, especialmente nos anos 1970.

“O homem por trás do ídolo, sob o ponto de vista dos próprios participantes da história”, diz a sinopse do documentário.

O cantor ao lado do ator Filipe Bragança, que interpreta Magal no longa-metragem "Meu Sangue Ferve por Você" (2024), de Paulo Machline; o filme também ganhou formato de série

Outra produção recente que se abastece do legado de Magal é “Meu Sangue Ferve para Você”. Dirigida por Paulo Machline e disponível na Netflix, a cinebiografia apresenta uma trama ambientada em Salvador e baseada em fatos reais, que narra a história de amor entre o músico e Magali West. A produção também foi lançada no formato de série pelo canal Disney+.

“Em 1979, Magal segue a rotina de shows e compromissos na capital baiana. Durante um programa de TV, conhece Magali e é acometido por uma paixão avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário, além da desconfiança da família, de amigos e da própria amada”, informa a sinopse.

A produção é estrelada por Filipe Bragança (“Cinderela Pop”), Giovana Cordeiro (“Fuzuê”), Caco Ciocler (“Unidade Básica”) e Emanuelle Araújo (“Malhação”), entre outros nomes.

Não é de hoje que Sidney Magal se aventura pelo cinema e pela televisão. Após o lançamento de seu primeiro compacto, com a faixa “Tema de Amor”, ainda sob o nome artístico de Sidney Rossi, Magal segue para a Europa, em 1971, integrando a excursão de um grupo folclórico de música brasileira.

O primeiro dos 18 álbuns lançados pelo artista, “Sidney Magal”, é de 1977. Ele faz a sua primeira participação em um longa-metragem, “O Sexo das Bonecas”, de Carlos Imperial, ainda em 1974.

Em “Amante Latino” (1979), dirigido por Pedro Carlos Rovai, Magal estreia como protagonista e, embalado por sucessos dos dois primeiros discos, como “Meu Sangue Ferve por Você” e “Sandra Rosa Madalena”, leva 800 mil espectadores aos cinemas.

Após um hiato de mais de uma década, em que flutuou de sua persona artística de cigano para a estampa de cantor romântico, retomando, em seguida o appeal do início da carreira, participa de mais um longa, “Inspetor Faustão e o Mallandro” (1991).

A partir daí, além da recorrente presença em programas musicais, passa a figurar em novelas, seriados e competições musicais da tevê, como a “Dança dos Famosos” (2016).

A partir de 2003, quando integra o elenco do longa “O Caminho das Nuvens”, retoma a carreira cinematográfica: “Um Lobisomem na Amazônia” (2005), “Jean Charles” (2009), “Meu Pai É Figurante” (2011), “Magal e os Formigas” (2016) e “Ninguém Entra, Ninguém Sai” (2017).

Durante esse período, o artista se destaca atuando também como dublador ao assumir as vozes de Amoroso em “Happy Feet: o Pinguim” (2006) e “Happy Feet 2” (2011); Eduardo Perez e El Macho em “Meu Malvado Favorito 2” (2013) e o piloto de helicóptero carioca em “Divertida Mente” (2015).

Uma curiosidade: Magal nasceu no dia 19 de junho, quando também se comemora o Dia do Cinema Brasileiro.

Em 2022, foi lançada a biografia “Sidney Magal: Muito mais Que um Amante Latino”, de Bruna Ramos da Fonte, livro que deu origem ao musical homônimo lançado no mesmo ano.

SAÚDE E PREVENÇÃO

Apesar de avanços, homens brasileiros seguem adoecendo e morrendo mais cedo do que as mulheres

A razão está mais relacionada ao hábito de ignorar o corpo do que à falta de recursos da medicina para prevenção e tratamento

24/11/2025 09h00

Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui o PSA, exame de sangue para avaliar a saúde da próstata

Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui o PSA, exame de sangue para avaliar a saúde da próstata Divulgação

No Brasil, a desigualdade entre a saúde de homens e de mulheres continua evidente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), enquanto elas vivem em média 79,7 anos, eles vivem 73,1 anos.

Ou seja, os homens continuam morrendo mais cedo, mesmo vivendo na era com maior oferta de tecnologia médica da história.

O dado dialoga com outro indicador preocupante: a mortalidade masculina entre 20 e 24 anos é 4,1 vezes maior do que a feminina. E não se trata apenas de violência. Doenças cardiovasculares, cânceres, infecções e condições crônicas também chegam mais cedo e avançam mais rápido neles do que nelas.

Dados de 2022 do Instituto Lado a Lado pela Vida corroboram essas informações, indicando que 62% dos brasileiros só procuram o médico quando os sintomas estão insuportáveis, o que mostra um hábito de buscar atendimento tardio e focado na reação a problemas já avançados.

Apesar dos avanços em diagnóstico e prevenção, muitos homens ainda evitam consultórios, laboratórios e check-ups.

Um estudo do Instituto Ipsos para a Sociedade Brasileira de Urologia envolveu 300 homens de 20 a 45 anos, reforçando a constatação do problema. Embora declarem preocupação com a saúde, 64% não sabiam que o HPV pode causar câncer.

“Um indicativo claro de lacunas de informação e comportamentos moldados por tabus”, pontua a médica patologista Annelise C. Wengerkievicz, que dirige um dos mais importantes laboratórios de medicina diagnóstica do País.

É por isso que especialistas defendem que Novembro Azul não pode ser uma conversa restrita ao câncer de próstata.

A jornada da saúde masculina é contínua e começa muito antes da vida adulta. Segundo o patologista clínico Sandro Melim, “a prevenção do homem começa na infância, com vacina, exame, acompanhamento do desenvolvimento e diálogo. Cada etapa bem conduzida nesse início de vida reduz problemas sérios décadas depois”, defende o patologista.

Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui o PSA, exame de sangue para avaliar a saúde da próstataMesmo com os avanços da medicina, os homens continuam se cuidando menos que as mulheres: 62% dos brasileiros só procuram o médico quando os sintomas estão insuportáveis

CUIDADOS COM O CORAÇÃO

“A infância e a adolescência exigem atenção para vacinas essenciais, como HPV nonavalente (até 45 anos), hepatites A e B, meningocócicas ACWY e B, influenza anual e exames laboratoriais e de imagem que ajudam a acompanhar crescimento, detectar alterações metabólicas e investigar sinais precoces de doenças respiratórias, auditivas e estruturais”, reforça a infectologista Rosana Richtmann.

Nesta fase, testes genéticos também se tornam aliados para identificar alterações hereditárias tratáveis e riscos que merecem acompanhamento desde cedo. “Na rotina pediátrica, eles incluem desde painéis genéticos de triagem ampliada, painéis metabólicos até sequenciamento direcionado quando há suspeita clínica”, afirma Sandro Melim.

Ao longo da vida adulta, o cenário deveria se consolidar com um acompanhamento preventivo mais disciplinado. Mas é justamente a partir dessa fase que muitos homens somem do sistema de saúde. A cardiologia é uma das áreas que mais sente esse afastamento.

Para o cardiologista Carlos Eduardo Suaide, “a maioria dos eventos cardíacos em homens ocorre sem aviso prévio, mas não sem sinais prévios. Pressão arterial alterada, colesterol e glicemia desregulados, inflamação, distúrbios do sono, estresse. Tudo isso aparece nos exames muito antes do infarto. O problema não é a falta de tecnologia, é a falta de consulta”, atesta o médico.

APÓS OS 40 ANOS

Nos check-ups masculinos realizados pelos laboratórios de medicina diagnóstica – tanto nas unidades quanto em atendimento domiciliar – avaliam-se indicadores essenciais: colesterol, glicemia, hemograma, função renal e hepática, vitamina D, marcadores inflamatórios, hormônios (como testosterona), exames de urina e eletrocardiograma.

Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui exame de sangue para avaliar a saúde da próstata (PSA) e, quando indicado, o toque retal realizado em consultório médico. E para aqueles com sinais de queda hormonal, o acompanhamento da chamada andropausa (o climatério masculino), com avaliações metabólicas e hormonais, auxilia intervenções preventivas e melhora da qualidade de vida.

APÓS OS 45 ANOS

A partir dos 45 anos (ou antes, em caso de histórico familiar), a preocupação com o câncer de próstata exige ainda mais atenção. É o tumor mais incidente em homens no Brasil, com 72 mil novos casos estimados anualmente, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

E embora seja altamente tratável quando detectado cedo, milhares ainda chegam ao diagnóstico apresentando um estágio já avançado da doença. E isso, justamente, por evitarem o cuidado preventivo.

EXAMES

De acordo com o oncogeneticista Henrique Galvão, “a genética nos permite identificar variantes que aumentam o risco de câncer de próstata e outros tumores hereditários muito antes do aparecimento dos primeiros sintomas. É uma ferramenta que personaliza o cuidado e antecipa o rastreamento com dados científicos sólidos”.

Entre os exames já disponíveis no Brasil estão os painéis de predisposição hereditária ao câncer (que avaliam genes como BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2 e ATM), o painel ampliado para câncer hereditário, além de painéis focados em câncer masculino, como o Score de Risco Poligênico, indicado para homens que possuem casos de câncer de próstata na família ou que precisam avaliar se estão em risco aumentado para esta doença.

Esses exames orientam médicos a mapear riscos, ajustar a frequência dos exames de imagem e decidir intervenções precoces.

IMUNIZAÇÃO

A infectologista Rosana Richtmann, reforça outro ponto frequentemente ignorado pelos homens. “Vacina é cuidado masculino.

Do HPV ao herpes-zóster, do tétano à gripe anual, grande parte dos quadros evitáveis em homens adultos está associada a atrasos ou ausência de imunização”, alerta Rosana. Fica evidente, portanto, segundo a médica, que tecnologia não é o problema.

O Brasil dispõe de check-ups completos, atendimento domiciliar, exames genéticos de alta precisão, vacinas modernas, inteligência artificial (IA) aplicada à radiologia e protocolos avançados de prevenção. O que falta, como mostram os dados, é o passo mais básico: a ida ao consultório.

Afinal, a saúde do homem é construída todos os dias, desde a infância até a maturidade. Viver mais passa, obrigatoriamente, por consultar, acompanhar, prevenir e agir antes do sintoma.

Felpuda

Equipes de diversos pré-candidatos já estão trabalhando, munidos de lupas,...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (24)

24/11/2025 00h03

Diálogo

Diálogo

Pearl Buck - escritora americana

"Todo grande erro tem um momento no meio do caminho, uma fração de segundo em que ele pode ser interrompido e talvez remediado".

 

FELPUDA

Equipes de diversos pré-candidatos já estão trabalhando, munidos de lupas, aparelhos de raios X e drones. Tudo a fim de encontrar qualquer pegada no solo fértil de possíveis irregularidades para, durante a campanha eleitoral, "explodir como bomba de mil megatons" nas redes sociais e onde for possível, para que o barulho seja ouvido até do outro lado do mundo. Isso sem contar que tem gente se exercitando para colocar em prática as "duas caras", a fim de enganar o colega de partido que será seu concorrente. E sai de baixo!

Diálogo

Segundão

A Ceasa-MS, que completou 46 anos no dia 18, comercializou de janeiro a setembro deste ano, 176,5 mil toneladas de produtos, com aumento de 8,93% em relação ao mesmo período de 2024. O estado fica atrás apenas de São Paulo. 

Mais

Entre os municípios que mais contribuíram com mercadorias de origem 100% sul-mato-grossense estão Terenos (6,8 mil toneladas), Sidrolândia (5,8 mil toneladas) e Campo Grande (2,5 mil toneladas). A mandioca é o produto mais comercializado.

DiálogoGerson Claro e Kátia Claro
DiálogoJaqueline Shor e Sergio Kamalakian Savone

Desagrado 

Se depender de prefeitos do grupo político do ex-governador Azambuja e do governador Riedel para seu desejo de se viabilizar como pré-candidato ao Senado, o ex-deputado Capitão Contar, dizem, "deveria colocar as barbas de molho". No encontro que eles tiveram com o chefe do Executivo de MS, foi deixado claro o desagrado com a chegada do ex-parlamentar às hostes liberais. Acreditam que não acrescenta nada, porque o eleitorado de Contar não votaria nos ex-tucanos.

"Antecedentes"

Em 2022, Contar deixou o PL e ingressou no PRTB, a fim de disputar o governo do Estado. Durante o período em que foi deputado, tinha como principal alvo de denúncias como oposição justamente o governo de Azambuja e todo o ninho tucano. Foi também adversário de Riedel nas eleições de 2024, quando disputaram o segundo turno. A desconfiança dos prefeitos é grande.

Nada mudou

Dois nomes considerados fortes para disputar vaga ao Senado pelo grupo Reinaldo-Riedel são Nelson Trad Filho (PSD) e Gerson Claro (PP). Eles avisaram que continuam no páreo e minimizam a entrada de Contar na disputa, frisando, inclusive, que até o momento nada mudou. O presidente do PL, Reinaldo Azambuja, é da mesma opinião. Ele tem dito que há muita água a rolar por baixo da ponte. Apesar do presidente nacional Waldemar da Costa ter anunciado Contar como pré-candidato, tudo parece estar no 0 x 0.

Aniversariantes

