Sobre as questões administrativas, o governador Eduardo Riedel (PSDB)...Leia na coluna de hoje

Silvana Duboc - escritora brasileira
"Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas".
FELPUDA
Sobre as questões administrativas, o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a prefeita Adriane Lopes (PP) estariam, como pode se dizer, "tomando tereré" juntos, uma vez que diversos serviços estão sendo tocados em conjunto. Só faltam, agora, politicamente se acertarem e, é claro, com a participação da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que está com agenda em mãos para marcar a data do churrasco e apresentá-lo como o mais novo integrante no time do partido Progressistas. O ainda tucano não deverá enfrentar problemas na chegada, pois há muito está sendo aguardado com tapete vermelho.
"Sereno"
Afastado do Tribunal de Contas de MS, o conselheiro Ronaldo Chadid vai continuar "no sereno" por mais um ano, conforme decisão do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de corrupção e cumpre algumas medidas cautelares.
Mais
Em 2021, quando foram realizadas as investigações, a Polícia Federal fez a apreensão de R$ 889 mil em seu apartamento, e mais R$ 729 mil que lhe pertencia, mas que estava com uma assessora dele.
No aguardo
A semana terá início com a expectativa de quando o governador Eduardo Riedel receberá as lideranças do PT, que deverão marcar reunião para entregar oficialmente os cargos que hoje ocupam. Além disso, aguarda-se, até com certa, digamos, ansiedade, os nomes dos indicados para ocupar os lugares que ficarão vagos. Nas rodinhas de conversa, maioria afirma que deverão ser contemplados os integrantes dos partidos aliados.
Cadeira
Nos bastidores políticos, o que se fala lá e acolá é que Sérgio de Paula, ex-secretário da Casa Civil do ex-governador Reinaldo Azambuja, pode preparar o terno e a gravata para tomar posse no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, com a aposentadoria compulsória em novembro do conselheiro Jerson Domingos, atual vice-presidente do TCE. Dizem que não tem articulação alguma para mudar esse quadro.
Compromisso
Com relação à indicação ao TCE-MS, consta que haveria um compromisso do governador Eduardo Riedel com o ex-governador Reinaldo Azambuja, seu padrinho político, para que indique Sérgio de Paula ao cargo. Além do mais, no atual momento político, seria difícil alguém se aventurar e partir para um confronto contra essas duas lideranças. Porém, não se pode esquecer sobre as nuvens, que mudam...
Aniversariantes
COLABOROU TATYANE GAMEIRO