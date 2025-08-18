Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Sobre as questões administrativas, o governador Eduardo Riedel (PSDB)...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (18)

Ester Figueiredo

18/08/2025 - 00h03
Silvana Duboc - escritora brasileira

"Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração  de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas".
 

FELPUDA

Sobre as questões administrativas, o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a prefeita Adriane Lopes (PP) estariam, como pode se dizer, "tomando tereré" juntos, uma vez  que diversos serviços estão sendo tocados em conjunto. Só faltam, agora, politicamente se acertarem e, é claro, com a participação da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que está com agenda em mãos para marcar a data do churrasco e apresentá-lo como o mais novo integrante no time do partido Progressistas.  O ainda tucano não deverá enfrentar problemas na chegada,  pois há muito está sendo aguardado com tapete vermelho.

"Sereno"

Afastado do Tribunal de Contas de MS, o conselheiro Ronaldo Chadid vai continuar "no sereno" por mais um ano, conforme decisão do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal  de Justiça. Ele é acusado  de corrupção e cumpre  algumas medidas cautelares.

Mais

Em 2021, quando foram realizadas as investigações,  a Polícia Federal fez  a apreensão de R$ 889 mil  em seu apartamento,  e mais R$ 729 mil  que lhe pertencia,  mas que estava com  uma assessora dele.

A campo-grandense Izabella dos Santos Holsbach está cursando mestrado em Londres, na universidade de Oxford, e foi agraciada  com distinção. Ela é filha de Sônia dos Santos e Henrique Holsbach.
Rinaldo Modesto Oliveira e sua mãe, Fulgência

 No aguardo

A semana terá início com  a expectativa de quando  o governador Eduardo Riedel receberá as lideranças do PT,  que deverão marcar reunião  para entregar oficialmente  os cargos que hoje ocupam.  Além disso, aguarda-se, até  com certa, digamos, ansiedade,  os nomes dos indicados  para ocupar os lugares  que ficarão vagos. Nas rodinhas de conversa, maioria afirma que deverão ser contemplados os integrantes  dos partidos aliados.

Cadeira

Nos bastidores políticos,  o que se fala lá e acolá é que Sérgio de Paula, ex-secretário da Casa Civil do ex-governador Reinaldo Azambuja, pode preparar  o terno e a gravata para tomar posse no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul,  com a aposentadoria compulsória em novembro do conselheiro Jerson Domingos, atual vice-presidente do TCE.  Dizem que não tem articulação alguma para mudar esse quadro.

Compromisso

Com relação à indicação  ao TCE-MS, consta que  haveria um compromisso  do governador Eduardo Riedel com o ex-governador Reinaldo Azambuja, seu padrinho político, para que indique Sérgio de Paula ao cargo. Além do mais, no atual momento político, seria difícil alguém se aventurar e partir  para um confronto contra  essas duas lideranças.  Porém, não se pode esquecer sobre as nuvens, que mudam...

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Correio B+

Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável

A "moda" do Morango do Amor continua, mas pra você que quer comer sem culpa, a nutricionista Gabriela Stacchini ensina a versão saudável do doce

17/08/2025 12h00

Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável

Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável Foto: Divulgação

O "morango do amor" é um doce que viralizou nas redes sociais, consistindo em um morango envolto em brigadeiro branco e coberto por uma calda de caramelo vermelho, similar à da maçã do amor. A combinação do morango fresco com o brigadeiro cremoso e a casquinha crocante do caramelo tem conquistado muitos paladares e se tornou uma verdadeira febre. 

O Correio B+ desta semana traz a versão saudável desse doce que em todo o país virou sensação, e quem nos ajuda com essa receita deliciosa é a Chef Nutri Gabi Stacchini, Confira:

Receita Morango do Amor versão saudável - Por Gabriela Stacchini - Nutricionista e Chef

INGREDIENTES:

  • Para 3 morangos grandes:
  • 100g de leite em pó sem lactose
  • 1 colher de adoçante (Gabriela indica o adoçante the sweet - Porque ele consegue deixar a casquinha crocante como o açúcar e diabéticos podem comer)
  • Água até o ponto de modelar e ficar firme.

MODO DE PREPARO:

Lave e seque muito bem os morangos. Retire as folhas mantendo o cabinho do morango.

Envolva os morangos com a massa de leite em pó e reserve.

PARA A CALDA:

  • 100g de adoçante the Sweet (carameliza igual açúcar) 
  • 3 colheres de sopa de água 
  • 1/2 colher de chá de beterraba em pó (opcional)

MODO DE PREPARO:

Calda: em fogo médio/baixo ferva a calda até atingir 140° ou se não tiver termômetro, despeje um pouquinho de calda em água fria.
Se endurecer e formar uma balinha está pronto.
Fure o morango com um palito de churrasco e mergulhe o morango na calda. Deixe esfriar em um papel manteiga ou tapete de silicone.

Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável                           Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável - Divulgação 

 

Correio B+

Saúde B+: Entenda como as doenças respiratórias afetam nossos olhos no inverno

Levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostra que as doenças respiratórias triplicam no frio e alteram a visão. Entenda.

16/08/2025 17h00

Saúde B+: Entenda como as doenças respiratórias afetam nossos olhos no inverno

Saúde B+: Entenda como as doenças respiratórias afetam nossos olhos no inverno Foto: Divulgação

O maior desafio da saúde pública no inverno é prevenir as doenças respiratórias. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam que a gripe, resfriado, rinite, sinusite, bronquite e asma  triplicam na estação. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier, a baixa umidade no frio diminui a lubrificação, primeira barreira de defesa dos olhos e todas as mucosas das vias respiratórias.  “Pessoas que permanecem em locais fechados e pouco arejados durante o inverno têm o dobro de chance de contrair conjuntivite viral e alérgica”, salienta.

Isso porque, este é o ambiente ideal para a multiplicação de diferentes cepas de vírus e acúmulo de partículas suspensas no ar que causam alergia respiratória e ocular.  “Embora a conjuntivite seja causada por adenovírus, a gripe pelo influenza e o resfriado pelo rinovírus quando as vias respiratórias são atingidas por  gripe ou resfriado, indica queda da imunidade e o risco de ter conjuntivite viral é maior. A doença, explica,  altamente contagiosa é a  inflamação da conjuntiva, membrana transparente que reveste as pálpebras e a superfície dos olhos. “Já a conjuntivite alérgica não é transmissível, mas causa coceira intensa e pode causar danos permanentes”, pontua.

Sinais de alerta

Queiroz Neto explica que para atravessar a estação com boa saúde ocular a  primeira medida é garantir a lubrificação dos olhos e das vias respiratórias.  Os sinais de alerta elencados pelo oftalmologista são:

Olho seco: Sensação de areia nos olhos, vermelhidão, coceira leve e vermelhidão, são os primeiros sinais de que você pode contrair conjuntivite por uma deficiência na lágrima. Queiroz Neto ressalta que em algumas pessoas os olhos derramam lágrima sem parar. Isso acontece, salienta,  porque as glândulas nas bordas das pálpebras que produzem a lágrima estão obstruídas.

Conjuntivite viral: pálpebras inchadas, vermelhidão, coceira, ardência, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento, secreção viscosa e fotofobia (aversão à luz). Por ser altamente contagiosa, observa, e representa  importante fator de afastamento do trabalho que pode durar até quatro semanas.

Conjuntivite alérgica:  Os olhos apresentam secreção aquosa, coceira mais intensa e todos os outros sintomas da viral.


Grupos de risco

 O especialista que também é membro do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) afirma que os Os= grupos mais atingidos pela conjuntivite viral  são as mulheres na menopausa que têm diminuição da lágrima causada pela  queda da produção dos estrogênios,  crianças que estão com o campo imunológico em desenvolvimento e idosos pelo desgaste do organismo. Dos três, comenta, as crianças são as que melhor reagem. Isso  porque, todo o metabolismo  é mais ativo e tomam diversas vacinas que as tornam mais resistentes. Já a conjuntivite alérgica atinge 6 em cada 10 pessoas que convivem com outros tipos de alergia.

Contaminação

Queiroz Neto afirma que nas empresas os maiores veículos de contaminação viral  são os teclados de computador, mouse e interruptores de luz. O especialista também chama a atenção para os carrinhos de supermercado e balcões do varejo.

A dica para evitar o contágio é lavar as mãos com frequência, principalmente depois de usar objetos que foram manuseados por outras pessoas, manter  o corpo  hidratado, não compartilhar  toalhas, fronhas, talheres, colírios e maquiagem .

Tratamento

O tratamento da conjuntivite viral é feito com compressas frias, lubrificação intensa e colírios anti-inflamatórios que aliviam os sintomas, mas só devem ser usados sob prescrição e acompanhamento médico.  O especialista também recomenda uso de óculos escuros que melhoram o conforto evitam a proliferação de vírus pela exposição dos olhos à radiação ultravioleta.

Queiroz Neto afirma que p vírus pode criar resistência mesmo sob medicação. Por isso, há casos em que se formam membranas na conjuntiva que exigem tratamento com corticoides e até aplicação de laser para remover opacidades na córnea que reduzem a acuidade visual.

O oftalmologista ressalta que a  conjuntivite alérgica  leve é tratada com colírios anti-histamínicos e lubrificante. Para quadros  mais graves é indicado colírio com  corticoide que sempre requer acompanhamento médico. Isso porque, o uso não pode ser interrompido subitamente para evitar efeito rebote. Outro cuidado, afirma, é evitar a instilação indiscriminada que aumenta o risco de desenvolver glaucoma e catarata precoce. O acompanhamento do oftalmologista é crucial, salienta, porque a alergia ocular  pode ser recorrente  e necessitar de outras  terapias nos casos em que  evolui para o ceratocone. Os cuidados no dia a dia  recomendados pelo oftalmologista são: evitar coçar os olhos, ambientes fechados, poeira, contato com animais e plantas.

Prevenção

As principais dicas para proteger os olhos no inverno são:´

·        Tomar vacina anualmente para gripe no outono.

·        Lavar as mãos com frequência.

·        Praticar exercícios moderados e constantes.

·        Evitar exercícios muito intensos para manter a resistência.

·        Não permanecer muito tempo sem se alimentar.

·        Beber 30 ml de água/quilo de seu peso.

·        Evitar aglomerações em locais mal ventilados.

·        Dormir regularmente.

