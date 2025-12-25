Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sobrou? Confira receitas para reaproveitar a ceia de Natal em outros pratos

Rabanada de panetone e torta de peru estão entre as receitas para o fim de ano

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/12/2025 - 08h45
Geralmente, a mesa da ceia de Natal é repleta de pratos salgados e doces: peru, carne assada, salpicão, arroz com uva passa, patê, pavê, tortas, panetone, pudim e mousses. 

Mas, e quando é muita comida para pouco espaço no estômago? Como reaproveitar os pratos sem desperdício?

O Correio do Estado separou algumas dicas e receitas. Confira:

Rabanada de panetone

Ingredientes

  • 2 gemas;
  • 1/2 xícara de açúcar;
  • 2 colheres de sopa de maisena;
  • 3 xícaras de leite;
  • 2 colheres de chá de essência de baunilha;
  • 500 g de panetone;
  • 4 ovos;
  • 1 xícara de leite;
  • 1/4 de xícara de farinha de trigo;
  • 1 colher de sopa de manteiga.

Modo de preparo

Em uma panela média, junte as gemas, o açúcar e a maisena.

Acrescente o leite e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar (cerca de 10 minutos).

Adicione a essência de baunilha e misture. Retire do fogo e deixe amornar.

Cubra com filme plástico em contato direto com o creme para não formar película. Espere esfriar.

Corte o panetone em oito fatias de 2 cm de espessura no sentido horizontal. Corte cada fatia em quatro gomos e reserve.

Em uma tigela média, misture os ovos com o leite e a farinha. Reserve.

Pincele uma frigideira antiaderente grande com um pouco de manteiga e aqueça em fogo médio.

Banhe as fatias de panetone na mistura de ovos e frite-as na manteiga até dourar dos dois lados (cerca de um minuto e meio de cada lado). Reserve em uma travessa.

Pincele a frigideira com mais manteiga à medida que for fritando os outros pedaços ou quando a rabanada começar a grudar no fundo.

Sirva a rabanada morna com o creme frio à parte.

Torta de liquidificador de peru

Torta de peito de peruTorta de peito de peru

Ingredientes  

  • Massa
  • 3 xícaras de chá de água;
  • 2 cubos de caldo de galinha;
  • 1 xícara de óleo;
  • 3 ovos;
  • 3 xícaras de farinha;
  • 50 g de queijo parmesão ralado;
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio

  • 2 colheres de sopa de óleo;
  • 1/2 cebola picada;
  • 2 tomates picados;
  • 2 xícaras de sobras de peru desfiado;
  • 1/2 xícara de azeitonas picadas;
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado.

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180ºC. Unte uma forma média com óleo. Reserve.

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, colocando o fermento por último. Reserve.

Para o recheio, esquente o óleo e refogue a cebola.

Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes e misture.

Despeje metade da massa na forma, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa.

Leve para assar por meia hora, ou até dourar.

Bolinho de arroz

Bolinho de arrozBolinho de arroz

Ingredientes  

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido;
  • 2 ovos;
  • 1 xícara de chá de queijo tipo parmesão ralado;
  • ½ xícara de chá de cheiro-verde picado;
  • ½ xícara de chá de cebola picada e refogada;
  • Sal e pimenta a gosto;
  • Óleo, o suficiente para fritar.

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem o arroz, os ovos, o queijo, o cheiro-verde, a cebola, o sal e a pimenta. Se necessário, coloque uma colher de trigo para dar o ponto de enrolar.

Molde os bolinhos e frite-os no óleo quente até que fiquem dourados.

Coloque-os sobre papel absorvente para escorrer o excesso de gordura e sirva.

* Colaborou Glaucea Vaccari

Diálogo

Alguns sonhadores que pensam em disputar mandatos "top de linha" terão o... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (24)

24/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

FRANÇOIS GUIZOT - ESCRITOR FRANCÊS

Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta”

Felpuda

Alguns sonhadores que pensam em disputar mandatos “top de linha” terão o freio de mão puxado não por uma questão propriamente política, mas por certos malfeitos do passado. Essa história de que o povo tem memória curta é subestimar o distinto eleitorado. Dessa forma, determinadas siglas estão quietas diante do entusiasmo de certa galera, mas na hora das batidas do martelo, é que começarão o choro e o ranger de dentes. Afinal, lideranças não vão querer passar a campanha eleitoral explicando o inexplicável. Portanto...

Diálogo

Em novembro, foi lançado o “Anthology 4” dos Beatles, com versão inédita da música “I’ve Just Seen a Face”. Além desta recém-descoberta canção, “Anthology 4” também traz versões inéditas de “In My Life”, “Nowhere Man”, “If I Fell”, um ensaio nunca lançado da performance de “All You Need Is Love” para a BBC e novas mixagens de 2025 para as faixas “Free as a Bird” e “Real Love”, originalmente lançadas nos anos 1990. “I’ve Just Seen a Face (Take 3)” começa com o áudio bruto dos Beatles em estúdio, com John Lennon brincando que “Lonnie” – presumivelmente o cantor escocês de skiffle Lonnie Donegan, que influenciou a banda – “vai se arrepender de não cantar essa”. Os quatro volumes do Anthology também foram reunidos numa coleção completa – um box set com 12 LPs em vinil e outro com 8 CDs –, além de versões digitais.

DiálogoDione Hashioka e Roberto Hashioka. Ela recebeu o troféu “Mulher Destaque”, e ele o troféu Governador Pedro Pedrossian “Político Destaque”

 

DiálogoVitor Souza

Espaço

Alguns políticos têm dito que o ex-deputado estadual Capitão Contar, se não conseguir uma das vagas para sair ao Senado pelo PL, poderá começar a rever seus projetos políticos. Depois de um mandato de deputado estadual, deixou o legislativo de lado e mirou o posto mais alto do Executivo, disputando o governo do Estado, não tendo sucesso. Nas eleições municipais preferiu não encarar o jogo, aguardando o próximo ano.

Caminhos

Em 2026, o Capitão Contar tentará se viabilizar para ser o escolhido, visando tentar se eleger para o Senado. Se não conseguir ser o “ungido”, porque há ainda outros pré-candidatos competitivos, ainda lhe restará os caminhos da Câmara dos Deputados ou da Assembleia Legislativa de MS. Como as lideranças estão queimando a pestana para abrigar os muitos interessados em poucas vagas, aí será outra história. A conferir.

Pausa

Na segunda-feira, o governador Riedel deixará o comando de Mato Grosso do Sul nas mãos do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Ele foi autorizado pela Assembleia Legislativa a se licenciar do cargo até o dia 16 de janeiro de 2026, quando se ausentará do Estado.

ANIVERSARIANTES

Quarta-feira (24)

Lucimar Lacerda de Melo,
Beatriz Medeiros Navarro Santos, 
Cristiano Paim Gasparetti,
Dr. Nicanor de Araújo Lima,
Dr. Wellington Moreira Mello, 
Lara Marília Chaves,
Thiago Dias de Lessonier, 
Adão Dias Vieira,
Delfino José dos Santos,
Jorge Arlindo Aguirre,
Márcia Eliza Serrou do Amaral,
Tarcila Helena Santos do Nascimento,
Adonis Camilo Froener,
Cleuza Mara Franco dos Santos,
Gilberto Vital,
João Rafael Deiss,
Abdias Pacheco Santos,
Maria Vanda Gomes Cardoso,
Leoncio Elidio dos Santos Junior,
Márcio Luiz Bandeira de Melo,
Cláudio Rocha Barcellos,
Natalina Gonçalves da Silva,
Wilma de Moraes Souza,
Dóris Ricartes da Silva,  
Ana Maria Rebelato,
Carla Guttierrez Jacob,  
Tânia Mara Teixeira Roncatti, 
Sônia Maria Abuhassan, 
Marlene Capiberibe,
Pedro Messias Lacerda,
Veronique Claude Loubet Cortada,
Vanda Ferreira Machado,
Ana Cristina Thiers,
Dr. Marcos Camilo Falcão,
Elvira de Paula Eduardo,
João de Souza Neto,
Luiz Antonio Prado,
Maria Amélia Santos Duarte,
Alayde Cardoso Gonçalves,
Aurélio Pires Azambuja,
Ítalo Francisco Stefanini,
Cleonice Costa Ferreira,
Andréa Netto Braga,
Valdemar Pinto Costa,
Ivonete Mendonça Borba,
Élcio Padovan Correia,
Osmar Soares Fuzário,
Eva Muta de Queiróz,
Adão Ortega,
Danilo Silva de Moraes,
José Cesar Boeira Lourenço,
Sebastião Felix da Silva,
Sérgio Oshiro, 
José Luiz Cardoso,
Margarete Pereira de Castro Bertelli,  
Marcelo Ferreira Mello,
Rubens Nogueira da Rosa,
Elizete Lanza,
Maria Eva Maldonado Duarte,
Natalia Ferreira de Paula,
Rubens de Andrade Ferreira,
Maria Ignacio Afonso,
Luzia Belarmino,
Denise Orro de Lima,
Ilma de Fátima dos Santos Fernandes, 
Telso Marques de Oliveira,
Edson Natalício Vera,
Fernando Milan Amici, 
Raul Enrique Rojas Fernandez,
Danielle Almirão Caldeira Franco,
Thiago Antonio da Costa Vieira,
Adriano Rui da Silva,
Renata Tiveron de Assis Berriel,
Milene Barbosa Carvalho,
Ana Elisa Herbas,
Dirceu Bianchet,
Israel Rafael Espíndola,
Natália Pompeu Monteiro Padial.

Quinta-feira (25)

Dr. Marcos Rogério Mistro Piccinin,
Maria Cristina Abrão Nachif, 
Mikael Moraes da Silva,
Dr. João Carlos Barbosa Florence,
Dr. Frederico Luiz de Freitas,
Dra. Marlene Schneider Pereira,  
Albina Aguirre,
Silvia Loureiro Ricardo,
Ariovaldo Batista de Araujo,
Mário Natálio Oliveira Pavon,
Nélio Gonçalves da Silva,
Darci Ribeiro Soares,
Ligia Aparecida Higa Cândido,
Renan Barbosa Contar,
Cristiano Gionco, 
Emerson Chesma Sepol Acchor,
Manoel Lobo de Brito,
Adriano Fábio Franchini,
Francisco Ishibashi,
Gilma Silveira de Magalhães, 
Levy Arnos Monteiro,
Lianice Marques Romeiro,
Antônio Zozival Milfont Sobreira,
Delfina Recalde,  
Denize Demirdjian Sampaio Jorge,  
Maria Inês Martinusso, 
Natalina da Rocha Vieira,
Cíntia Cristina Zurutuza,
Messias Fernandes,
Evandro Rodrigues Pereira,
Miguel Assis Saueia,
Evelyn de Arruda Baeta Tetsuya,
Paulo Cesar dos Reis,
Luiz Bezerra dos Santos,
Francisco Ferreira da Costa, 
Sildo Francisco Flutuoso Júnior,
Natalina Monteiro,
Josué Pires Hildebrand,
Márcio Natalício Garcia de Brito,
Victor Guimarães Sales, 
Lucrécia Leite, 
Maria de Melo Netto,
Hercília dos Santos,
Miguel de Souza,
Anderson Antônio de Menezes,
Noé Nogueira Filho,
Erço Carlos Gomes,
Lucindo Zamboni,
Natalício Alves de Oliveira,
Vanda Conceição Ferreira,
Dr. Natal Silveira de Carvalho, 
Eléa Rocha Bertoli,  
Nelson Ossamo Todokoro,
Julieta Leiko Nakaya Mori,
Noely Goncalves Vieira Woitschach,
Carla de Moraes Rêgo Mandetta,
Jerônimo Mazurkevicz,
Viviane Miwako Inoue, 
Natalício Soares da Silva,
Andrea Barbosa Franco,
Francisco Chargas Cavalcante,
Ivanice França,
Luzia Alves de Moraes,
Waldenir Borges,
Zueli Farias da Silva,
Gilma Lino de Almeida,
Eloir de Jesus Oliveira Rebechi,
Lileia Santos,
Milze Ferreira de Paula Dantas,
Eliane Maria Santos Ormond, 
Manoel Joaquim de Lima,
Adriana Maria Bataglin Rodrigues.

*Colaborou Tatyane Gameiro

CUIDANDO DO SONO

Pós-ceia: como equilibrar alimentação e descanso

23/12/2025 10h30

Refeição pesada e tardia prejudica organismo que precisa manter o metabolismo ativo em um momento em que deveria desacelerar

Refeição pesada e tardia prejudica organismo que precisa manter o metabolismo ativo em um momento em que deveria desacelerar Divulgação / Freepik

Pratos fartos, sobremesas e bebidas alcoólicas fazem parte das ceias de fim de ano, mas as escolhas feitas à mesa influenciam diretamente na qualidade do sono. Alimentos ricos em gordura e carboidratos refinados, além do consumo tardio, estão associados a noites menos reparadoras.

Uma pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), de 2022, indica que refeições noturnas pesadas aumentam o número de despertares ao longo da noite. Isso ocorre porque o organismo precisa manter o metabolismo ativo em um momento em que deveria desacelerar.

Segundo Sara Giampá, pesquisadora de uma empresa brasileira de biotecnologia especializada em distúrbios do sono, alimentos típicos das ceias exigem mais esforço digestivo e mantêm o corpo em estado de alerta.

“O recomendado é fazer a última refeição até quatro horas antes de deitar, dando preferência a proteínas simples e preparações com pouca gordura”, orienta a pesquisadora.

O tipo de alimento também pesa. Frituras, massas, doces e bebidas gaseificadas favorecem o refluxo quando consumidos à noite, causando desconforto e interrupções no sono. Pratos muito condimentados ou apimentados têm efeito semelhante, elevando a temperatura corporal e dificultando o adormecer.

“O álcool também é um vilão. Apesar de provocar relaxamento inicial, ele interfere no sono REM – fase essencial para a memória e para a recuperação do corpo – tornando o descanso mais superficial”, alerta a especialista.

Dicas para aproveitar a ceia sem prejudicar o sono:

> Controle as porções, especialmente de pratos gordurosos e doces;

Prefira proteínas magras, legumes e preparações assadas;

> Faça a ceia com antecedência, dando um espaço de algumas horas antes de dormir;

> Modere o álcool e intercale com água;

Evite excesso de temperos fortes ou apimentados.

