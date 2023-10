Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Ariano Suassuna - escritor brasileiro O otimista é um tolo.

O pessimista, um chato.

Bom mesmo é ser um realista esperançoso”.

FELPUDA

Na ânsia de ganhar mais holofotes, tem político exagerando em suas atividades, nas promessas e em projetos de resultados duvidosos. Dizem que a culpa é de algumas figuras que acreditam porque acreditam serem “gênios da lâmpada”.

O pior é que estão misturando os scripts e criando “Alice Borralheira”, “Branca de Neve no País das Maravilhas” e “Aladim e os Sete Anões”. A continuar assim, tentar ganhar eleição não passará de contos da carochinha.



No pé

Depois das repercussões negativas às manifestações de integrantes da classe política de Mato Grosso do Sul sobre caso de terrorismo envolvendo Palestina e Israel, tem gente evitando falar a respeito para não ser bombardeada (ops!) nas redes sociais, principalmente.



Mais

Em ano pré-eleitoral, o assunto poderá atrapalhar os planos de quem decidirse arvorar como “especialista” no assunto. Aliás, muitas manifestações da classe política chegam a ser cômicas e mostram que querem apenas polemizar para conseguir holofotes.

E só!

Com o objetivo de celebrar os talentos latino-americanos mais destacados e emergentes do mundo, dia 4 de novembro,

na República Dominicana, será realizada a primeira edição do Latin America Fashion Awards. Para tanto, foi feita uma seleção de 1.500 nomes de 23 países, que concorrerão em 13 categorias distintas.

Do Brasil, Alexandre Birman e Alexandre Herchcovitch (foto) concorrem ao prêmio de Melhor Design, enquanto Adriana Degreas e PatBo estão na disputa pelo título de Marca do Ano. Pedro Salles e Rita Lazzarotti foram indicados como melhores stylists, e Barbara Valente e Fernando Casablancas disputarão como Melhor Modelo.

O júri é composto por líderes de alto nível do mercado. Mais informações no site: latinamericanfashionawards.com.

Rogelho Massud Júnior e Palmira Campos de Figueiredo Massud

Malu Mertens, Isabella Gropp e Caio Perez

Aliança

Em Nioaque, o PL do ex-presidente Bolsonaro, que serviu ao Exército em certo período por lá, está propenso a apoiar o nome do advogado e empresário André Guimarães, do PP, a prefeito. O primeiro-suplente da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, amigo, inclusive de caserna, de Bolsonaro, tenente Portela, filiado ao PL, é quem está encarregado dos entendimentos.

Recebido

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu do governo do Estado, dia 16, o Projeto da Lei Orçamentária de 2024, com estimativa de receita e fixação de despesas no valor de R$ 25.488.531.930. O valor está em conformidade com a LDO e representa incremento de 9,42% em relação ao valor previsto para este ano, que foi de R$ 22.030.788.000.

Na real

Para a elaboração do valor acima, também foi verificada a efetiva arrecadação ocorrida nos três últimos exercícios e as variáveis técnicas, legais e conjunturais que podem afetar a arrecadação. A incorporação do Plano de Contratação Anual (PCA)

é um dos exemplos. Para as despesas, o orçamento fiscal foi fixado em R$ 17.922.458.630, e o de Seguridade Social, em R$ 7.566.073.300. O projeto orçamentário autoriza o Poder Executivo, durante o exercício de 2024, a abrir créditos suplementares até o limite de 25% do total da despesa.



Aniversariantes

Mayara Marin Lopes,

Dr. Alexandre Nakao Odashiro,

Carla Gameiro Alves da Fonseca,

Leonardo Gasparini Nachif,

Edmárcia Flausino Dias,

Justa Chamorro,

Gilbert Marcelo Fico,

Mirvaldo Rezende de Brito,

Rosaldo Barbosa Lins,

Parajara Moraes Alves Junior,

Júlio César Gerevini Júnior,

Renato da Silveira Gomes,

Bárbara Resende Diniz,

Alexandra Zucarelli Silveira,

Ana Maria Franco Freitas,

Mauro Augusto de Almeida Dutra,

Anita Duailibi Amizo Mcgonigle,

Silvana Rosa de Oliveira Guimaraes,

Milton Luís Girardi Urban,

Dr. Hélio João Severo,

José Antônio Felício,

Kristianne Rolim Leite Godoy,

Irene Corrêa da Silva,

Dra. Renata Rodrigues Ferro,

Márcia Greta Durand Banzer Ayoub,

Domingos Juarez de Souza Morais,

Eva Glória Mascarenhas,

Isabel Cristina Rodrigues,

José Gomes Goulart,

Aparecida Moura Sodré,

llda Seles de Moraes,

Elcinda de Souza,

Magdala Gomes Monteiro,

Dr. Olavo Mascarenhas,

Rosana Dias,

Juan Ramón Gomez Acosta,

Daniel Carlos Silveira,

Jaci de Brito Vale,

Maria Del Pilar Soto,

Yolanda Guimarães,

Onéia Xavier Loeff,

Antônio Carlos da Costa,

Lúcia Helena Loureiro,

Darcy Flôres Gomes,

Edyen Valente Calepis,

Leda Ferreira da Silva,

Carlos Sérgio Takayassu,

Ana Maria Xavier Costa,

Antônio Gomes Soares,

Pedro Julio de Souza,

Priscila Berigo Funes,

Pedro Marrey Sanchez,

Irinaldo Cardoso,

Luiz Alberto Silveira,

Suzana Shirlei da Costa Cruz,

Tercio Moacir Brandino,

Clarice da Silva,

Glauce Mara Quinhones Cruz,

Joel Tito,

Arliene Afonso da Rocha,

Ana Paula Coutinho,

Sebastião Marques Lima Junior,

Ezequiel Rodrigues de Moura,

João Evangelista Pires Neto,

Ayrton Dayer,

Leda Maria Medeiros Renovato,

Adão Otaviano Ramos Ribeiro,

Tatiana Martins de Souza Marques,

Angelica Rivelli,

Antonio Bruno Zanetti,

Emerson Bispo dos Santos,

Leandra Sandini,

Cristielly Galvão Nogueira,

Elisângela Corrêa Diniz,

Alessandro Ferreira,

João Arruda Brasil Neto,

Audax Barbosa Arantes Junior,

Lúcio Tunes de Lima,

Aline Seemann,

Rose Meire Lopes Weis,

Antonio José de Souza Lobo,

João Alberto dos Santos,

Arnaldo Rodrigues Junior,

José Cícero de Oliveira,

Bety Maria Lemes Fagundes,

José Francisco Vianna,

Armelinda Maria Barros Leite,

Claudia Adriane de Oliveira Teixeira,

Silvia da Cunha Ferreira,

Edmilson da Costa e Souza,

Sonia Maria Taveira Holsbach,

João Antonio da Silva,

Elizabeth Mayumi Shinohara,

Dea Maria Rimoli Teixeira,

Joséias da Silva,

Lóide Stábile Lima,

Maria Elizabete Ferreira de Araújo,

Wilson Antonio Vendimiati,

Ricardo Chimirri Cândia,

Sullivan Vareiro Braulio,

Carlos Alberto dos Anjos,

Francisca Lima Correia,

Antonio Roberto Batista,

Júlia Cardoso,

José Vieira Moreira,

Claudia Teixeira Neves,

Glória da Silva Mendes,

Lucélia Maria Ferreira,

André de Oliveira Lima,

Carolina Barbosa Torres,

Josias Pereira de Assis,

Lucélia Barbosa Couto.

Colaborou Tatyane Gameiro