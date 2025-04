Sonho há muito acalentado por figurinha que estava começando a pavimentar...Leia na coluna de hoje

Correio B

Chitãozinho & Xororó, Jota Quest, Os Garotin, Marina Peralta e Bojo Malê são apenas algumas das dezenas de atrações musicais que movimentam o fim de semana na Capital; lançamento do livro "O Voo das Borboletas", da senadora Simone Tebet

"Evidências" (José Augusto) é apenas uma das muitas canções de sucesso que a veterana dupla, em atividade desde 1969, vai apresentar no show de amanhã, no Parque Laucídio Coelho, pela 85ª Expogrande; a partir de R$ 20 Divulgação / Studio Brammer

Hoje tem Matuê, Teto, Will e Brandão (30PRAUM); amanhã, Chitãozinho & Xororó; e domingo, com show gratuito, Jota Quest na Expogrande. A 85ª edição da feira agropecuária começou ontem, com show de Matogrosso & Mathias, e segue animando a Capital até o próximo fim de semana, com o tema Unindo a História do Agro com a Sua. Serão 18 leilões, ranqueamentos das raças nelore e girolando e praça de alimentação com diversas opções e menus especiais. Os ingressos custam R$ 20 (sexta-feira e sábado).

Para a criançada, duas opções: parquinho infantil com direito a roda gigante, que há tempos não era montada no Parque Laucídio, e o Projeto Fazendinha Acrissul, que no ano passado contabilizou a visita de 10 mil crianças durante os 11 dias da feira. Minianimais, biblioteca, brinquedos e atrações educativas esperam as visitas programadas de escolas da Capital.

CAMPÃO CULTURAL

A Praça do Rádio volta a receber diversas atrações musicais do Campão Cultural no segundo fim de semana de shows do festival promovido pelo governo do Estado. Hoje, às 17h, com o Bojo Malê; às 18h30min, o hip hop do Cotidiano Difícil; às 20h, Jacqueline Costa com o show “Desenho em Aquarela”; e às 21h30min, Mental Abstrato, do jazz ao hip hop.

Amanhã, às 16h, tem uma apresentação de Mestre Liminha e Grupo Conterrâneo Capoeira; às 17h será a vez do Cordão da Valu; às 18h, entra em cena o hip hop do Revivarte; às 20h, tem DJ Magão e às 21h30min, Os Garotin.

O Campão Cultural se encerra neste domingo com, às 16h30min, a Escola de Capoeira Grupo Memória Formada Pindorama e Puxada de Rede e a Consciência Ambiental; às 17h30min, desfile de moda das marcas autorais de MS; às 18h30min, performance de hip hop Ecos da Periferia; às 20h, show com Codinome Winchester; e finalizando as apresentações, às 21h30min, Marina Peralta convida Brisa Flow. Confira mais detalhes sobre as atrações.

JACQUELINE

A cantora e compositora Jacqueline Costa traz ao palco o espetáculo “Desenho em Aquarela”, uma mostra de seu trabalho autoral, que transita entre MPB, pop e R&B. Nascida em Corumbá e criada em Campo Grande, Jacqueline começou sua trajetória artística se apresentando em bares e eventos locais. “Suas músicas carregam uma sensibilidade que aborda temas cotidianos e emocionais, conectando-se ao público de forma autêntica”.

MENTAL ABSTRATO

A essência do jazz contemporâneo e do hip hop se encontram em perfeita harmonia com as raridades da música brasileira dentro desse projeto. Formado pelos produtores Omig One, Calmão e Guimas Santos, o Mental Abstrato lançou seu primeiro álbum, “Pure Essence”, em 2010, no Japão, com grande reconhecimento internacional. Agora, eles apresentam o segundo álbum, “UZOMA”, gravado no Red Bull Music Studios São Paulo, representando a música brasileira contemporânea, dos subúrbios de São Paulo para o mundo.

OS GAROTIN

Os Garotin, trio musical formado por Anchieta, Leo Guima e Cupertino, vem ganhando as redes sociais após ser compartilhado por artistas como Caetano Veloso, Juliette e Rubel. Os músicos, que tocam o projeto em paralelo a suas carreiras solo, decidiram se unir há cerca de dois anos para fazer um “bem bolado” de música boa.

Eles também explicaram o nome do trio, Os Garotin, que foi escolhido pelo jeito de ser dos artistas. “Nós somos crias de São Gonçalo (RJ). Temos uma alma bem de criança, de se divertir com tudo, de rir e de zoar tudo, e isso aflora muito quando nós estamos juntos”, explica Cupertino.

Ainda segundo Cupertino, a ideia do grupo surgiu após um incentivo de Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso, que disse que os amigos, que à época se conheciam há quatro anos, precisavam se juntar. “Foi quando a gente começou a frequentar a casa de Caetano Veloso que Paula olhou para gente e falou: ‘meninos, vocês têm que se juntar agora’. Então ela acelerou muito esse começo”.

WINCHESTER

A banda de rock Codinome Winchester nasceu tocando para amigos e em eventos da UFMS e se assumiu como profissional em 2013. Já tocaram com Cachorro Grande, Vanguart, Supercombo, Scalene e Far From Alaska em festivais sul-mato-grossenses. Também participaram do concurso Temos Vagas, promovido pelo festival Lollapalooza.

MARINA PERALTA

Nascida em 1993, em Campo Grande, Marina Peralta começou sua relação com a arte na pré-adolescência, cantando no coral da igreja que frequentava. Em 2014, quando completou 21 anos, a artista postou um vídeo interpretando, só com voz e violão, o reggae “Agradece”, de sua autoria, que acabou viralizando nas redes sociais.

Marina conseguiu financiamento coletivo para o primeiro disco solo, lançado em 2016. Três anos depois, veio o segundo álbum, o EP “Leve”, que suavizou um pouco a mistura de reggae, samba, MPB e rap. Entre as várias colaborações está a música “Demarcação”, gravada em 2022, em parceria com os conterrâneos do grupo de rap indígena Brô MCs.

BRISA FLOW

Brisa de la Cordillera, mais conhecida como Brisa Flow, é cantora, musicista, compositora, poeta, performer, produtora musical, ativista e uma das principais expoentes do futurismo indígena no Brasil. Filha de um casal de artistas chilenos, nascida em Minas Gerais, iniciou seu processo artístico em Belo Horizonte e mistura a levada latina com rap, música eletrônica e neo soul.

Jota Quest

Prestes a embarcar para a Europa, onde se apresenta em Lisboa (18/4), Dublin (19/4) e Londres (20/4) o grupo mineiro embala a Expogrande neste domingo com show gratuito.

Bojo Malê

Maracatu, samba-reggae e outras levadas percussivas ditam o ritmo nas contagiantes performances do grupo percussivo comandado pelo mestre Chico Simão; hoje, às 17h, pelo Campão Cultural, na Praça do Rádio.

“Um Dia Daqueles”

A cantora SZA (Alyssa) e Keke Palmer (Dreux) estrelam a comédia de Lawrence Lamont; no enredo, após o namorado de Alyssa sumir com o dinheiro do aluguel, elas correm contra o tempo para arcar com a dúvida e, com isso, a amizade entre as duas passa por um teste e tanto.

Simone Tebet

A senadora e ministra do Planejamento recebe o público hoje, a partir das 18h, na Livraria Leitura do Shopping Campo Grande, para uma noite de autógrafos de sua autobiografia “O Voo das Borboletas”.

