"Sujeiras que estavam debaixo de tapetes começam a aparecer..." Leia mais na íntegra

Quando as pessoas temem o governo, isso é tirania. Quando o governo teme as pessoas, isso é liberdade”.
- Thomas Jefferson, estadista americano
FELPUDA
Sujeiras que estavam debaixo de tapetes começam a aparecer, inclusive algumas de antigas campanhas eleitorais, numa clara definição de que “quem vê cara, não vê coração”. As armações são as mais diferentes possíveis para se locupletarem, em forma de propinas, de maços de dinheiro que “voam” no espaço do cambalacho. Detalhe: até as eleições, muita coisa ainda será “espanada” em um mutirão de faxinas.
Em alguns casos, até quem ajudou a esconder as tralhas está ajudando a mostrar o que havia sido “guardado”. Afinal, como diz o dito popular: “A ocasião faz o ladrão”. Assim, sendo...
Primeiro
A Agência Estadual de Regulação (Agems) formalizou convênio com a Prefeitura de Corumbá Para fiscalização dos serviços de iluminação. Segundo o órgão, é o primeiro contrato no Brasil em que uma agência faz esse tipo de trabalho.
Mais
A parceria, segundo o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, marca uma nova etapa na gestão do serviço naquela cidade, ao delegar a responsabilidade pela regulação e fiscalização do contrato de concessão.
Voos
Os vereadores do Republicanos na Câmara Municipal da Capital, Herculano Borges e Neto Santos estariam pensando em voos mais altos. Nos planos de ambos, a Assembleia Legislativa de MS e a Câmara Federal. Nos bastidores, comentários são de que eles gostariam mesmo de legislar em Brasília, porém, apenas um deles iria. Assim, dizem, Herculano deverá ser o escolhido pela sua experiência, enquanto Neto Santos
exerce o seu primeiro mandato e ainda, dizem, estaria “meio cru”.
Sem sucesso
A senadora Soraya Thronicke votou contra a quebra de sigilos bancário e fiscal de Lulinha, na CPMI
que investiga o roubo do INSS. O PT tinha intenções de barrar todos os requerimentos dos acusados e de outros envolvidos, incluindo o filho de Lula. Os governistas acabaram levando uma “tunda” da oposição, incluindo aí a senadora, que está prestes a deixar o atual partido, a fim de tentar a reeleição.
Narrativa
Um detalhe interessante é que a parlamentar rapidamente adotou a narrativa do PT de que teria havido “fraude” e “golpe” na votação. O fato é que a esquerda pediu votação em bloco dos 87 requerimentos de convocação dos envolvidos no roubo dos aposentados. A oposição foi vitoriosa, deixando os petistas
“sem rumo”. Para tentar arrumar uma desculpa plausível para a “sova” levada, petistas inventaram isso e estão tentando reverter a situação com o presidente do Congresso Nacional, o senador David Alcolumbre.
