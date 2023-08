Superprodução conta as aventuras de adolescentes que invadem laboratório de dinossauros

Cora Coralina - poeta brasileira

"Muitos se ufanam: ‘Não devo nada a ninguém’. Engano: devemos muito a todos”

FELPUDA

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul acabou de voltar do recesso e já tem parlamentar agitando que só para ver se consegue “fazer colar” uma CPI que visa investigar empresa que prometeu, ganhou, mas não cumpriu. Assim, o “pai da ideia” tem andado pelos corredores, conversando com os colegas, tentando conseguir apoio para criar uma comissão parlamentar de inquérito que promete ser polêmica. E põe polêmica nisso! Afinal, como diria vovó: tem problemas para mais de metro...

“Importando”

Setor importante do governo de MS acelerou a “importação” de profissionais de Mato Grosso. Depois de buscar agência para serviço de clipping em Cuiabá, mais dois vêm sendo aguardados para trabalhar nas bandas de cá. Em determinado órgão público também houve “importação” de jornalistas do estado vizinho. E?...

Aumento

A continuar a escalada de investigações contra agentes públicos em muitos municípios de MS, em breve surgirá a pergunta: “quem está na lista hoje?”. A cruzada contra atos de corrupção praticados mostra que tem muita gente por aí acima de qualquer suspeita que não conseguiu resistir à atração pelo “vil metal”. Afe!

O Ministério do Turismo informou que está oficialmente aberta a temporada das baleias no Brasil. As primeiras quatro baleias jubarte foram avistadas no litoral do Espírito Santo pelos pesquisadores do Projeto Amigos da Jubarte. O registro inédito foi feito em abril, por meio de hidrofones, que permitiram conseguir captar a vocalização desses animais. De acordo com o censo aéreo do projeto, realizado em agosto do ano passado, entre São Paulo e Rio Grande do Norte, a população atual desses mamíferos no País é de 25 mil.

Ausentes

Na solenidade de lançamento da programação dos 124 anos de Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes contou com a presença do vice-governador Barbosinha, que é do seu partido, e do deputado federal Vander Loubet, do PT, além de alguns vereadores de matizes diversos. Não houve a participação de nenhuma liderança do PSDB, que, pelo menos por enquanto, tem nome a ser lançado a prefeito da Capital. Sendo assim...

Pix

Foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados proposta que permite pagamento de fiança via Pix. O texto diz que, depois da quitação, a certidão deverá ser anexada aos autos do inquérito policial ou do processo criminal por servidor público ou responsável, com assinatura física ou digital. O relator, deputado Delegado Caveira (PL-PA), apresentou parecer favorável ao projeto do colega José Nelto (PP-GO).

Recorde

Por falar em Pix, o sistema de transferências criado em 2020 pelo governo Bolsonaro bateu novo recorde no dia 4 de agosto, superando a marca de 140 milhões de transações em 24 horas. Segundo o Banco Central, a alta demanda não comprometeu o funcionamento. Atualmente, o Pix acumula 151,9 milhões de usuários, dos quais 139,4 milhões são pessoas físicas e 12,5 milhões pessoas jurídicas. Em julho, superou a marca de R$ 1,36 trilhão movimentados por mês.

Aniversariantes

