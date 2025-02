Também vai ter rock na programação de Carnaval em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Além das variadas atrações, com axé music, samba, marchinhas, música eletrônica e até o funk da carioca Tati Quebra Barraco ao vivo (confira detalhes na agenda cultural do Correio B de amanhã e nas atualizações do Portal Correio do Estado), também vai ter rock em Campo Grande durante o Carnaval. “Será a edição 5.0”, brincam os organizadores da noite roqueira.

Trata-se do Festival Cerrado Alternativo, que chega à sua quinta edição amanhã, em plena sexta-feira da folia, a partir das 20h30min, no Buteco do Miau, com muito rock, reggae e psicodelia ao som das bandas Cabeça de Bagre, Louva Dub, Barata Branca e do cantor e compositor Sem Fabios, um dos produtores do evento, que aproveita a ocasião para lançar seu primeiro EP, cujo título parece querer brincar justamente com o presente momento carnavalesco: “De Bloco em Bloco”.

A entrada custa R$ 15 por pessoa, e a renda obtida com a bilheteria do evento, bem no espírito das autênticas produções independentes, será integralmente repassada aos artistas e técnicos participantes. Produtora do festival, Karla Velasco enfatiza que o projeto vem se consolidando a cada edição, com estruturação da equipe e das mídias sociais e até pelo fato de despertar nas bandas o engajamento para a divulgação da cena musical autoral de Campo Grande.

CANÇÕES AUTORAIS

“É um projeto que nasceu [em 2024] um pouco tímido, mas que agora já vem mostrando seu potencial, tanto que vem sendo bem-visto pela imprensa e os músicos. Cada edição é um grande desafio, e nossa meta é sempre oferecer música de qualidade ao público. Não tem como deixar de falar da parceria com o Mia, dono do Buteco do Miau, esse local que dá muita força pro som autoral campo-grandense”, afirma a produtora.

Sem Fabios explica que o festival surgiu como espaço para que os músicos autorais de Campo Grande toquem suas músicas, expandindo o trabalho ao público. E, “por ser um evento independente, com artistas independentes, realizado em um bar underground, nada melhor” que lançar seu primeiro EP, “De Bloco em Bloco”, na edição alusiva ao Carnaval, com músicas que contrastam com a festa, conforme adianta o cantor e compositor de nome artístico obtuso.

“Tudo conspirou para que eu lançasse meu EP, que surgiu por acaso, nessa edição. Esse trabalho tem quatro faixas, que falam sobre Carnaval, amor e dor: ‘Gritos de Alegria’, ‘De Bloco em Bloco’, ‘Uma Alegoria’ e ‘O Fim’. Foi uma experiência incrível, com participações muito especiais de músicos como Carlos Bagre, Maestro Lang e Vulgo Sal”, apresenta Sem Fabios.

FORTALECIMENTO

Carlos Vergitz, o Carlos Bagre, vocalista e guitarrista da banda Cabeça de Bagre, afirma que o evento fortalece os artistas que fazem som com identidade.

“É uma honra para a banda fazer parte da quinta edição do Festival Cerrado Alternativo. Esse evento é essencial para fortalecer a cena autoral e dar espaço aos músicos que fazem som com identidade. Estamos prontos para entregar um show intenso e cheio de energia”, promete o músico.

Segundo o panorama apresentado por Anédio Izumi, baterista da banda Louva Dub, “atualmente existem poucos festivais voltados à música autoral. A maioria dos eventos e bares da cidade colocam artistas interpretando algo que já foi feito, que todo mundo sabe cantar. O Cerrado Alternativo propicia que mais pessoas conheçam as bandas locais, já que Campão sempre foi e segue sendo um grande celeiro da música autoral alternativa de qualidade”.

O Buteco do Miau fica na Avenida José Nogueira Vieira, nº 1.303, Bairro Tiradentes.

QUEM É QUEM

LOUVA DUB

A banda Louva Dub surgiu em 2007, com trabalho autoral que “reverencia o amor, a espiritualidade, a vida e a natureza” nas letras de suas músicas. A “simplicidade” das mensagens emitidas contrasta com a sonoridade diversa, revelando uma mistura “do orgânico com o digital, transcendendo a essência do dub jamaicano com a miscigenação sul-mato-grossense” do grupo. Na formação atual, estão Lauren Cury (vocal), Daniel Jah Rebel (baixo) e Anédio Izumi (bateria). @louvadub

SEM FABIOS

Sem Fabios iniciou carreira artística em 2015, como integrante da banda Quadro Força, com repertório de punk rock nacional dos anos 1980. Em 2022, formou a banda de indie rock Tropical Monkeys. Em 2023, voltou a investir em sua carreira solo e desde então tem trabalhado em parceria com o músico e produtor Carlos Bagre. Suas músicas abordam temas como amor e dor. Ele lança seu primeiro EP, “De Bloco em Bloco”, em um show ao lado dos músicos Vitor Alves (baixo), Thiago Carriconde (guitarra) e Heverton Alencar (bateria). @semfabios

CABEÇA DE BAGRE

A banda Cabeça de Bagre é um projeto musical surgido em 2025, com a experiência e a identidade de seus músicos: Carlos Bagre Vergitz, no vocal e guitarra, Luís Carlos Maninho, no baixo, e Flávio Otoni, o Bico, na bateria — todos ex-integrantes da banda Muchileiros. Procura autenticar sua sonoridade a partir da influência de vivências artísticas – e pessoais – anteriores de seus membros com o rock, o pop rock e a música latina, entre outros estilos. A Cabeça de Bagre anuncia que está preparada para o que chama de seu “primeiro grande desafio”: subir ao palco da quinta edição do Cerrado Alternativo, prometendo show intenso e cheio de energia. @banda_cabecadebagre

BARATA BRANCA

A banda Barata Branca surgiu em 2019, com ideias de um universo urbano forjadas nas ruas de Campo Grande. É formada por Skeet (voz/guitarra), Capiberibe (bateria) e Freitas (baixo) e tem influências do rock alternativo dos anos 1990. Em 2023, lançou seu álbum de estreia, “Cachorros”, com os singles “Beba um Copo de Pepsi”, “Cachorros”, “Cidade Tóxica” e “Skateboard”. A banda se diz movida “por muita energia e caos”. @baratabrancaa

SERVIÇO

5º FESTIVAL CERRADO ALTERNATIVO

Sexta-feira, a partir das 20h30min.

Buteco do Miau, Avenida José Nogueira Vieira, nº 1.303, Tiradentes.

R$ 15 por pessoa (com renda revertida para os músicos e técnicos do evento)

Ordem de entrada no palco:

Cabeça de Bagre, às 22h;

Louva Dub, às 23h

Sem Fabios, à 0h;

Barata Branca, à 1h.

Direção: Karla Velasco e Sem Fabios.

Produção: Karla Velasco, João Grilo e Sem Fabios.

Técnico de som: Louis Stanley.

Designer gráfico: Vitor Cardoso.

Assessoria de imprensa: João Grilo.

Imagens: Maurício Costa e Nádia Maria.

Produção executiva: Sem Fabios.

